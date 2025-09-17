第一胎4萬！新北市加碼生育獎勵　明年1月上路

▲新北市府祭出婚育政策，明年1月起調升生育獎勵金。（圖／記者姜國輝攝）



記者崔至雲／新北報導

面對少子化危機，新北市長侯友宜今（17日）表示，新北市擁有404萬7千多的人口，為全國人口最多的縣市，因此在各項重大政策上，市府持續的努力與精進。新北市府祭出婚育政策，明年1月起調升生育獎勵金，第一胎4萬元、第二胎4.5萬元、第三胎（含）以後5萬元。

侯友宜談到，隨著第二波少子化的到來，完善的生孕及養育政策為新北市府推動的重點之一。明年1月起，生育獎勵金將調升為第一胎4萬元、第二胎4.5萬元、第三胎（含）以後5萬元；另自2月起「好孕專車」補助加碼，補貼趟次由28增至36次、金額由200元提升為250元，最高補助9,000元，預估8,000名孕婦受惠，且不限產檢用途，期限延長至產後6個月，更貼近孕婦需求。

另外市府也結合各局處跨機關推動友善婚育政策，讓年輕父母生養沒負擔，包括單身聯誼、聯合婚禮、婚後孕前檢查、醫療性凍卵及醫療性凍精服務計畫、解凍卵助好孕服務計畫、優生保健措施減免及服務、公共托育中心、親子館、育有未滿2歲兒童育兒津貼、好孕專車補助辦理托育公共及準公共化服務暨托育管理計畫、公共化幼兒園增班、增加準公共幼兒園、新北兒童卡、孕婦及育有6歲以下兒童停車識別證、輔助企業辦理托育、友善家庭暨工作平等等措施，透過跨局處合作，讓年輕朋友敢婚、樂生、能養。

侯友宜表示，基層建設方面，市府自明年度起調增里基層工作經費級距，以人口4,000人、每年60萬元為基準，每增加3千人為一級距增加5萬元，各里經費將落在60萬至110萬元間。同時，擴大以里基層工作經費支應「里民活動場所場地租用費」，115年從目前每月1萬元調高至2萬元，及里鄰公益研習經費每里每年最低35萬元，最高116萬元；市府也體恤基層付出，將調漲里鄰活動、義工及守望相助隊餐點費每人每次上限由100元調高為120元，以符合基層里鄰實際需求。

侯友宜強調，新北市就像台灣縮影 許多大小事在第一時間，都要靠里鄰長即時處理，尤其在社會安全網、高關懷家庭上，為使第一線基層人員能夠在執勤時有更完善的保障，新北市自明年度起由民政局統一為全市2萬2,381位鄰長投保意外險，每人保險費用1,200元，保障範圍涵蓋意外及醫療需求，以感謝鄰長長期協助政策推動與服務市民。

