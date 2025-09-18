新北國家防災日實兵演練　模擬8.5強震、首度跨夜收容

▲卓榮泰、侯友宜視導大規模震災人命搜救指管桌上推演 。（圖／新北市政府提供）



記者崔至雲／新北報導

新北市政府今（18日）在新莊運動公園舉辦「國家防災日大規模震災動員演練」，模擬規模8.5強震引發複合型災害，下午行政院長卓榮泰、新北市長侯友宜出席演練會場。這次演練動員超過900人、百餘輛車輛與1架直升機，並首度加入「跨夜收容」情境，測試斷水斷電下的避難收容處所運作。市府強調，這類實兵演練不僅是例行演習，更是檢驗真實災害來臨時能否即時應變的重要關鍵。

上午8時，情境假設琉球海溝錯動，發生規模8.5地震，新北市多處同時傳出嚴重災情。市府在新莊運動公園成立救災支援集結據點，中央內政部也同步下達動員令，請台北市、高雄市、新竹市、苗栗縣、嘉義縣、屏東縣以及高雄港務等6縣市7組特搜隊緊急馳援。

市府指出，此次演練採「半預警、無腳本、不壓縮時序」方式進行，盡可能模擬真實災害場景。下午起，各場地同步展開不同科目的實兵操演，包括新莊運動公園進行人命搜救、緊急醫療與防災協作中心開設；新泰市民活動中心實地測試收容所運作；塭仔圳重劃區則模擬建築倒塌，由跨縣市救災部隊執行搜索、救援與回報作業。

在新莊運動公園，市府與中央共同成立前進指揮所與協調平台，透過桌上推演討論震災處置方案。國家級災難醫療救護隊（DMAT）也設立臨時醫療站與醫療帳篷，驗證跨單位整合能量，模擬大量傷患的緊急醫療作業。塭仔圳重劃區則安排跨縣市特搜隊模擬進入倒塌建築進行評估與救援，並即時回報災情，測試查通報系統是否順暢。

最受矚目的是新泰市民活動中心的收容演練。現場模擬震災後斷水斷電4至6小時情境，並首度進行「跨夜收容」，以實地、實物、實作方式驗證運作流程。市府也在新莊運動中心街舞廣場開設防災協作中心，協調人力與物資，同步邀請在地防災社區參與，強化「自助、互助、共助」的基層能量。

侯友宜到場視察時指出，台灣位於地震帶，強震發生頻率高，威脅不容忽視。這次演練能檢驗人力、物資與機具的動員流程，更能透過與各縣市特搜隊的交流，精進救災技術，培養合作默契。侯友宜強調，唯有不斷演練、持續累積經驗，才能在真正面臨災害時，降低人員傷亡與財產損失。

他也呼籲市民平時建立正確防災知識，熟悉災害應變流程。「當真的災難來臨時，必須穩住陣腳，冷靜面對，才能一起打造安全、安心、安定的城市。」