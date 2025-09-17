交通部搶註冊「淡江大橋」商標挨批　公路局：收益回饋公共服務

▲交通部公路局將「淡江大橋」文字和圖案申請商標。（圖／記者劉亮亨攝）

記者李姿慧／台北報導

淡江大橋預計明年5月12日通車，國民黨新北市議員江怡臻爆料，交通部把「淡江大橋」拿去申請商標，質疑公共建設被註冊商標，簡直滑天下之大稽，「難道以後民眾賣車輪餅、蛋糕，上面印淡江大橋，還要送交通部審查？」公路局坦言，申請商標前未跟新北市討論，申請商標是為了讓品牌形象回饋公共服務。

新北市議員江怡臻爆料，交通部把淡江大橋拿去申請商標，大酸：「以後賣車輪餅、蛋糕，上面印淡江大橋，還要送交通部審查？還要問交通部給不給印？」

江怡臻也質疑，淡江大橋是公共建設，也是公共工程，結果被註冊商標，簡直滑天下之大稽，「交通部把集眾人智慧和共同努力的公共建設，註冊為商標，增加文創使用的困擾，是不希望大家知道淡江大橋在台灣嗎？」

公路局新工北分局主任工程司陳文信回應，淡江大橋為眾所矚目的工程，也被CNN評為2025年全球11大重要建築，且是台灣重要地標，考量未來有品牌識別可提高價值，並確保公共性，才有此發想將「淡江大橋」申請商標註冊，是為讓品牌形象收益回饋公共服務。

陳文信坦言，據他所知，這確實是公路局首個註冊的橋樑商標，今年2月先提出「淡江大橋」文字申請，4月提出圖示申請，未來有商標識別後，以後假如有類似的商品透過這樣品牌可以做文創，讓大家有這樣的公共財，並非公路局自己要做周邊商品。

由於淡江大橋有三分之一經費為新北市負擔，申請商標是否事先與新北市討論或知會，陳文信表示，當時沒有想到這件事，但假使未來商標申請通過，將可讓新北市和其他團體分享公共性並行銷推廣。

陳文信指出，目前商標申請尚未通過，也不確定是否會通過，但未來若申請通過，將會研擬和訂定相關商標使用申請辦法、規定，目前尚未討論到是否有收費或分潤等課題，申請會包含幾個類別，包括服裝、帽子、印刷品、馬克杯等，若商家申請使用淡江大橋商標後，透過這樣的加值，讓公共財分享給全民，也可以讓公路局知道淡江大橋商標的用途。