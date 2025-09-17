　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

交通部搶註冊「淡江大橋」商標挨批　公路局：收益回饋公共服務

▲▼ 淡江大橋合龍典禮現場照。（圖／記者劉亮亨攝）

▲交通部公路局將「淡江大橋」文字和圖案申請商標。（圖／記者劉亮亨攝）

記者李姿慧／台北報導

淡江大橋預計明年5月12日通車，國民黨新北市議員江怡臻爆料，交通部把「淡江大橋」拿去申請商標，質疑公共建設被註冊商標，簡直滑天下之大稽，「難道以後民眾賣車輪餅、蛋糕，上面印淡江大橋，還要送交通部審查？」公路局坦言，申請商標前未跟新北市討論，申請商標是為了讓品牌形象回饋公共服務。

新北市議員江怡臻爆料，交通部把淡江大橋拿去申請商標，大酸：「以後賣車輪餅、蛋糕，上面印淡江大橋，還要送交通部審查？還要問交通部給不給印？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

江怡臻也質疑，淡江大橋是公共建設，也是公共工程，結果被註冊商標，簡直滑天下之大稽，「交通部把集眾人智慧和共同努力的公共建設，註冊為商標，增加文創使用的困擾，是不希望大家知道淡江大橋在台灣嗎？」

公路局新工北分局主任工程司陳文信回應，淡江大橋為眾所矚目的工程，也被CNN評為2025年全球11大重要建築，且是台灣重要地標，考量未來有品牌識別可提高價值，並確保公共性，才有此發想將「淡江大橋」申請商標註冊，是為讓品牌形象收益回饋公共服務。

陳文信坦言，據他所知，這確實是公路局首個註冊的橋樑商標，今年2月先提出「淡江大橋」文字申請，4月提出圖示申請，未來有商標識別後，以後假如有類似的商品透過這樣品牌可以做文創，讓大家有這樣的公共財，並非公路局自己要做周邊商品。

由於淡江大橋有三分之一經費為新北市負擔，申請商標是否事先與新北市討論或知會，陳文信表示，當時沒有想到這件事，但假使未來商標申請通過，將可讓新北市和其他團體分享公共性並行銷推廣。

陳文信指出，目前商標申請尚未通過，也不確定是否會通過，但未來若申請通過，將會研擬和訂定相關商標使用申請辦法、規定，目前尚未討論到是否有收費或分潤等課題，申請會包含幾個類別，包括服裝、帽子、印刷品、馬克杯等，若商家申請使用淡江大橋商標後，透過這樣的加值，讓公共財分享給全民，也可以讓公路局知道淡江大橋商標的用途。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
544 2 5515 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／亂刀殺死18歲女友　17歲少年裁定收容
快訊／坂口健太郎爆劈腿現身了！
準「樺加沙」暴風圈下周恐觸陸　最快周日海陸警齊發
快訊／10縣市大雨特報　大雷雨炸3地
紅毯驚現超大咖！Lisa戰袍火辣身材全看光
獨／謝欣穎現況曝光！　情斷王柏傑IG開嗆
「柴山傳奇英雄」過世！　山友淚崩
股市過熱！　谷月涵示警了
快訊／3律師被抓！　上銬逮捕
女大生慘死…IG標帳號「錢難有是扎南」！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

交通部搶註冊「淡江大橋」商標挨批　公路局：收益回饋公共服務

女老師徵友「只接受4類人」拒生子　她喊藍白勿擾！PTT笑洗版

準「樺加沙」暴風圈下周恐觸陸　最快周日海陸警齊發

4星座遇「月亮入獅」　職場魅力擋不住

快訊／10縣市大雨特報　大雷雨炸3地

超古早味！50嵐「她驚喝1新品」爆好喝　網吵翻：11點打去賣完了

台東3婦中毒案謎底揭曉　誤將「大花曼陀羅」當野菜食用

21歲女性尿液檢查驚見潛血　醫：定期追蹤是關鍵

快訊／下班注意　8縣市大雨特報

陸籍貨輪「鈺洲啟航」脫淺野柳　今運往韓國處置

【氣勢壓全場】鬧事狗見首領秒趴地瞬間被制伏

阿Ken「一句話」逗樂周媽媽 周杰倫：很少男人能逗笑她XD

【就只會講？】爸坐著指揮被兒嗆爆：你很厲害你就用啊

【忘記跳舞啦】多慧沒跳三振舞　被球迷現場抓包笑翻XD

【來囉來囉！】老闆神改編「奧客版上車舞」唱出餐飲業心聲

【最美橋梁】等了40年！「淡江大橋」今合龍　全球跨距最長「單塔不對稱斜張橋」

【奪命畫面曝】台中男亂刀砍死女大生！殘忍猛攻還折返補刀

台中女遭砍10多刀慘死！苦求「對不起」左手剩皮連骨　倒地還被踹

【有弟弟真好】隨便使喚他到巷口幫買飲料XD

【監視器還原現場】姐推弟弟被誤解怒喊：他先打我的

交通部搶註冊「淡江大橋」商標挨批　公路局：收益回饋公共服務

女老師徵友「只接受4類人」拒生子　她喊藍白勿擾！PTT笑洗版

準「樺加沙」暴風圈下周恐觸陸　最快周日海陸警齊發

4星座遇「月亮入獅」　職場魅力擋不住

快訊／10縣市大雨特報　大雷雨炸3地

超古早味！50嵐「她驚喝1新品」爆好喝　網吵翻：11點打去賣完了

台東3婦中毒案謎底揭曉　誤將「大花曼陀羅」當野菜食用

21歲女性尿液檢查驚見潛血　醫：定期追蹤是關鍵

快訊／下班注意　8縣市大雨特報

陸籍貨輪「鈺洲啟航」脫淺野柳　今運往韓國處置

胡金龍千場出賽有機會　餅總強調：季後賽二話不說帶著他

茶湯會聯名傑克丹尼推「蘋果酒香系列」　還加鮮奶變拿鐵

快訊／亂刀殺死18歲女友　「責付不適當」17歲少年裁定收容

北榮找出「黃斑部皺褶」視力惡化關鍵　看東西扭曲變形當心

托運行李藏4.2公斤海洛因！美籍婦鬼扯穿幫　台灣收貨人也被逮

韓娛重返中國仍礙於「限韓令」？　陸外交部：健康交流無異議

快訊／坂口健太郎爆劈腿現身了！「真實狀態」曝光　粉絲到場應援

交通部搶註冊「淡江大橋」商標挨批　公路局：收益回饋公共服務

安打王爭奪戰白熱化　林佳緯：傑憲、龍叔都分享經驗

女老師徵友「只接受4類人」拒生子　她喊藍白勿擾！PTT笑洗版

【後照鏡變雪花頻道】以為壞了...夫妻轉頭一看....

生活熱門新聞

更強樺加沙颱風最快周末成形　逼台機率高

醫急救：這麼漂亮走掉好可惜！　溺斃女孩「一輩子跟著你」

17歲男31刀殺女友！網揪出「悲劇共通點」怕爆

新北名醫突過世！診所宣布永久停業　在地人震驚哀悼

台灣最強小火鍋是它！在地人：半夜12點還在排

準樺加沙估中颱以上　這兩天最近台灣

全台變天！　米塔颱風估明生成

LINE「13款免費貼圖」限時下載！蘇蘇柴、白木耳萌翻了

志祺七七認YT流量崩跌　沉澱1個月回應3大爭議

上海女為愛嫁來台灣　怨2件事難融入

桃機第三航廈招募77名職缺　起薪最高8萬元

可能有雙颱！　「樺加沙生成機率90%」最新路徑曝

快訊／又有熱帶低壓生成！日本發烈風警報　估24小時增強為雙颱

雙颱明天接續生成　「樺加沙」恐達中颱等級接近台灣

更多熱門

相關新聞

堆高機9/30起可申請「臨時通行證」上路　限行駛3公里內

堆高機9/30起可申請「臨時通行證」上路　限行駛3公里內

現行堆高機上路要以貨車載運，不過部分工地處於狹窄巷弄，貨車無法運載進入，常見堆高機在路上違規行駛。交通部今(17日)公告修法，配衡型堆高機將可申請臨時通行證上路，申請行駛道路距離以3公里以下為限，新制9月30日起上路。

「淡江大橋」被申請商標！　江怡臻：以後蛋糕印橋名還要問交通部

「淡江大橋」被申請商標！　江怡臻：以後蛋糕印橋名還要問交通部

鼓勵「氫能巴士」上路載客　交通部補助翻倍最高2000萬

鼓勵「氫能巴士」上路載客　交通部補助翻倍最高2000萬

第一胎4萬！新北市加碼生育獎勵　明年1月上路

第一胎4萬！新北市加碼生育獎勵　明年1月上路

補助拿最少！高雄捷運預算「砍103億」恐違約

補助拿最少！高雄捷運預算「砍103億」恐違約

關鍵字：

淡江大橋商標註冊交通部公路局新北市

讀者迴響

熱門新聞

快訊／王柏傑反擊了！

王柏傑被分手超錯愕！

44秒奪命畫面曝光！　台中男「31刀砍死女大生」

女大生赴約慘死　命案現場遺留「粉色髮絲」

即／17歲少年狠殺女大生！爸爸發聲

18歲女大生最後身影曝光！　一身青春洋溢赴奪命約

更強樺加沙颱風最快周末成形　逼台機率高

發現女兒被強拍裸照　爸私刑勒死姪子焚燒

快訊／二度被拍！范姜彥豐「和黑帽女同

31刀狠殺前女友　17歲少年跳八家將畫面曝

醫急救：這麼漂亮走掉好可惜！　溺斃女孩「一輩子跟著你」

《中日和約》已確立台灣主權歸屬　AIT表態掀波瀾

即／陶晶瑩「辣杯杯」糾紛　投資人求償563萬敗訴

17歲角頭小弟31刀殺女友　爸友人震驚「他平時很乖」

「台灣地位未定」74年前就決議　專家：蔣中正妥協接受

更多

最夯影音

更多

【氣勢壓全場】鬧事狗見首領秒趴地瞬間被制伏

阿Ken「一句話」逗樂周媽媽 周杰倫：很少男人能逗笑她XD

【就只會講？】爸坐著指揮被兒嗆爆：你很厲害你就用啊

【忘記跳舞啦】多慧沒跳三振舞　被球迷現場抓包笑翻XD

【來囉來囉！】老闆神改編「奧客版上車舞」唱出餐飲業心聲

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面