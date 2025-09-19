釋昭慧發起「普發1萬捐國家」　他反問：能拒絕信眾供養？

▲釋昭慧法師發起「拒領1萬元、回捐國家」連署活動，連行政院長卓榮泰都表態跟進。（圖／資料照片）



記者游瓊華／台中報導

普發1萬最快10月發放，但是釋昭慧法師發起「拒領1萬元、回捐國家」連署活動，連行政院長卓榮泰都表態跟進。對此，中華民國運彩公會理事長何昱奇質疑，釋昭慧若真要展現大愛，能否拒絕接受信眾的供養與善款？

何昱奇指出，法師建議民眾不去領這筆一萬元，確實是出自一種「捨己為人、留在國庫」的美意。但問題是，法師若真要展現大愛，我更佩服的是「能否拒絕接受信眾的供養與善款？能否對社會說我們的資源已經足夠，請不要再捐」？倘若做得到，那才是真正令人敬服的胸襟。

中華民國運彩公會理事長何昱奇質疑，釋昭慧若真要展現大愛，能否拒絕接受信眾的供養與善款？



何昱奇直言，現實是，士農工商的勞動階層，每天為了食衣住行與家庭經濟打拚，才是社會的真實底層，他們領取這一萬元，是對長期稅收與勞動的補償，不該被視為「國庫的小偷」。而法師不用操心柴米油鹽，自有信徒供養，才會對這筆錢抱持超然態度。

何昱奇也透露，10年前與法師同場參與過公聽會，當時公會推動境外訊號納入運動彩券，讓運動產業有更大發展空間，但卻因為法師反對而被擋下。若當年能順利推動，今天台灣的運動發展基金可能早已突破每年250億元，創造更多就業機會與社會效益，這正是理想凌駕於民生現實所造成的損失。