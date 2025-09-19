釋昭慧倡議拒領普發1萬救國庫　卓榮泰：盼有最容易達到該目的的做法

▲行政院長卓榮泰接見釋昭慧法師一行人。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

玄奘大學宗教系教授釋昭慧發起「拒領普發1萬」運動，獲得宗教界、公民團體、學術界、文化教育界、青年等不同領域人士響應，並呼籲政府應提供「轉入國家續命專款」的選項。對此，行政院長卓榮泰今（19日）接見釋昭慧，會前致詞時提到，希望今天聆聽大家意見後，能夠有一個對全民來講，最容易達到這個目的的做法，也能讓國家善用大家的愛心，凝聚更強大團結台灣的力量。

卓榮泰說，行政院在美國關稅發佈後，就針對國內的產業支持提出880億的支持方案，隨後也把民生照顧、產業支持以及國土安全韌性合在一起，擬定一個強化韌性特別條例。接著到立法院後，又增加普發現金，所以把原先4100億特別條例預算增加到5350億。

卓榮泰表示，行政院認為，這個程序就憲法跟法律的出發點來看，都有所違背，但是我們也聽到社會很多跟政府原先設想不同的需求，所以行政院提出5900億的韌性條例修正案，廣納社會各界意見，但對民生照顧、產業支持以及國土安全韌性都沒有遺漏，把社會更多需求納入。

卓榮泰指出，特別預算中涵蓋2360億的普發現金，雖然行政院一直認為此時此刻能把全民的力量積沙成塔累積起來，在國家整體思考跟需求上，從政策面研究如何讓國家經濟發展、人民需求、國家安全、國防設備能有更充足運用，但這個條例已經定下來。

「但是很感謝包括在座各位很多民間的聲音，還是願意回到政策初衷，認為充實國庫讓國家政策能往需要的方面正向發展，應該列為首要。」卓榮泰說，聽到大家對於現在條例、預算用途上的考量，尤其今年在編明年總預算時，面臨新財劃法非常大的衝擊。

卓榮泰提到，要拿出4165億當作地方統籌分配稅款，中央少掉一大塊，但仍然必須支應國防、外交、科技建設、公共發展，再加上必要的法定債務還本，明年度中央政府需要編列公務預算2992億，再加上歷年特別預算1008億，剛好中央政府必須舉債4000億，這對中央財政是相當大的考驗。

「台灣身處地緣政治最前線，還要面臨極端氣候挑戰，中央都需要有更多的財政能力應付挑戰、解決地方需求。」卓榮泰說，另外，總統提出經濟優先、民生優先、青年優先、弱勢優先，這四大優先已經整理出相當多的優先法案，也會在立法院開議後一一推出，「諸如此類很多都需要中央有充裕的財政，因應這些問題，但目前面臨的是，在多重壓力下，確實感覺到差一點明年預算就編不出來」。

「在這時候聽到各位提出來自民間另一種思考，感受到大家的用心，也感動大家在國家一體的原則上拋棄自我權利，願意讓國家做更多思考。」卓榮泰說，今天大家聚集在這裡，除了歡迎跟感動外，願意更聆聽大家的意見，如何讓這事情因為大家的發起，讓國家有更大的力量可以來做不僅福國利民，還有保衛家園的重要工作，「希望聆聽大家意見後，能夠有一個對全民來講，最容易達到這個目的的做法，也能讓國家善用大家的愛心，凝聚更強大團結台灣的力量」。

