　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

普發1萬充斥認知作戰　釋昭慧：把大家拖到更深的共業中

▲▼釋昭慧法師。（圖／記者陳家祥攝）

▲釋昭慧法師。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

玄奘大學宗教系教授釋昭慧發起「拒領普發1萬」運動，並呼籲政府應提供「轉入國家續命專款」的選項。釋昭慧今（19日）拜會行政院長卓榮泰，釋昭慧說，普發現金有太多是認知作戰，讓民眾認為不拿白不拿、還有人認為不拿的話政府會拿去亂搞，這樣的認知作戰已經擴散出去了，「這種認知作戰太可怕了，把大家拖到更深的共業中，仇恨值一直飆升」。

釋昭慧致詞時說，大家要了解，「搶救國庫聯盟」不等於綠營，在座來賓裡面就有很忠貞的國民黨員，不希望這件事情再用藍綠二分法。很多人認為，普發現金前面就有，但普發非不得已真的不要做，因為是無差別大撒幣，有些針對性如大學生學雜費補助，真的是對弱勢孩子很大的恩惠，這些錢只要用在刀口上都舉雙手贊成。

「這次非常大的危機感出現，因為普發現金已經變成大家競相喊價的政治算計，會讓大家非常焦慮。」釋昭慧說，為什麼大家可以競相加碼？因為現在政治人物普遍認為選民都是愛錢的，如果能夠把普發1萬的口號落實，一定可以贏得很多選票。

「也許他們說的是真的，但我們要用微小的力量讓政治人物知道，有我們這群人不愛錢、把弱勢的苦難放在心頭的，這些人在台灣不是少數。」釋昭慧指出，普發運動有太多是認知作戰，讓民眾認為不拿白不拿，但沒有讓民眾知道這是舉債來的，「大家被認知作戰到沒有發覺，這是恥辱，去拿一個舉債來發的錢是恥辱」。

釋昭慧還提到，還有人說當然要拿，不拿誰知道政府會拿去亂搞什麼，「這已經不是藍綠惡鬥，是對文官體系的羞辱」。這樣的認知作戰已經擴散出去了，連過去不拿的人都會覺得不拿是傻瓜，或是認為文官都在亂搞，「這種認知作戰太可怕了，把大家拖到更深的共業中，仇恨值一直飆升」。

釋昭慧說，她想來想去，就想到只要讓要拿的人安心拿，提出另外一條路讓不拿的人不要那麼低調，過往很多人領了錢之後就捐出去，這是在拒領統計上看不出來的。要有個管道，這跟默默捐給慈善機構不同，這是對認知作戰的回擊，讓台灣民眾聽聽看這樣聲音是對是錯。

另外，釋昭慧也提到，非常感動的是，卓院長竟然願意接納建議，起先不太敢相信行政院會答應，畢竟這樣的事情又是讓人挨罵，但還是嘗試努力看看。

最後，釋昭慧說，她不是慈濟弟子，證嚴法師是她的師兄弟，這個行動跟慈濟無關，「罵就罵我，不要罵慈濟」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
504 2 0600 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
7-11開賣iPhone 17！　最高回饋2711元
快訊／衝浴室割喉！她全裸逃超商求救...恐怖情人收押
iPhone新機爆災情！實測驚見異常　蘋果證實有bug
板橋槍響！全車被打成蜂窩
日籍客住日月潭五星酒店「被床蝨咬全身」　業者：未發現蟲害跡象
星光幫歌手竟是全台通緝犯！16歲參賽畫面曝
快訊／輝達入股英特爾　2台廠股價大跌
被徐巧芯指「裝瘋逃兵」　溫朗東怒告糗了
大尺寸「樺加沙」颱風下周二、三最靠台　強度達顛峰

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

大陣仗陪登記參選黨主席　郝龍斌舉「無私」誓言做黨內團結桶箍

普發1萬充斥認知作戰　釋昭慧：把大家拖到更深的共業中

郝龍斌拒出席黨主席選舉辯論　張亞中嗆：乾脆由趙少康代替上場

趙少康喊「號召不投你」　張亞中轟：黨員是「郝趙集團」的嗎？

釋昭慧倡議拒領普發1萬救國庫　卓榮泰：盼有最容易達到該目的的做法

羅智強po通勤影片讚「交通大順暢」　被抓包是拍上班車潮反方向

不領普發1萬！許智傑跟進卓榮泰　「讓這筆款項留在國庫」

柯建銘確定做滿任期1年　徐國勇未帶改選連署書：黨團自主就是這樣

板南線列車異常千名旅客被請下車　北捷：車門夾到隨身物品

綠黨團幹部選舉「未票票入匭」　王世堅、林淑芬也獲選票

【車牌辨識少1碼】全員卡出口！機智隊友出手解困

【在演哪齣？？】砂巨蜥站立發呆盯門口...哥吉拉魂上身XD

【陰莖手術奪命】惡醫丁斌煌上銬拿拐杖移送地檢署

【我到底看了什麼】洗衣店門外放跑馬燈　認真一看內容超無厘頭XD

李多慧鞋帶鬆了猛哥來幫忙？　蹲半天沒綁傻眼：難怪沒女友

【還以為是暖男】猛哥假裝幫多慧綁鞋帶...蹲半天沒綁她傻眼XD

【海底撈員工祝福離婚快樂！】專業表演情緒價值給好給滿XD

【綠鬣蜥噴發】集體衝紅豆田吃到飽！一夜逮140隻屏東農民崩潰

【31刀奪命】18歲女友慘死　高大成：應判死刑！

金鍾國為何不買新衣？ 放閃：都要買給老婆～

大陣仗陪登記參選黨主席　郝龍斌舉「無私」誓言做黨內團結桶箍

普發1萬充斥認知作戰　釋昭慧：把大家拖到更深的共業中

郝龍斌拒出席黨主席選舉辯論　張亞中嗆：乾脆由趙少康代替上場

趙少康喊「號召不投你」　張亞中轟：黨員是「郝趙集團」的嗎？

釋昭慧倡議拒領普發1萬救國庫　卓榮泰：盼有最容易達到該目的的做法

羅智強po通勤影片讚「交通大順暢」　被抓包是拍上班車潮反方向

不領普發1萬！許智傑跟進卓榮泰　「讓這筆款項留在國庫」

柯建銘確定做滿任期1年　徐國勇未帶改選連署書：黨團自主就是這樣

板南線列車異常千名旅客被請下車　北捷：車門夾到隨身物品

綠黨團幹部選舉「未票票入匭」　王世堅、林淑芬也獲選票

優惠98.5萬！台灣國產正7人座MG G50 Plus上市　全車系享10萬元優惠

【廣編】福樂首推杯裝優酪水果奶昔「Q果優果昔」新上市　應援女神峮峮一喝愛上超Q推薦

高科技商辦＋水岸住宅雙軌並進　新店「河岸繁星」微型城市成形

7-11開賣iPhone 17「最高回饋2711元」　新機周邊同步快閃購

基隆海科館「波口鱟頭鱝」疑感染死亡　曾有野放計畫多次遭拖延

夭壽！鐵鉗飛來砸中前擋　國道版絕命終結站差點害人「登出」

BE:FIRST JUNON登上道奇體育場開球　無落地好球贏得如雷掌聲

利特首闖金鐘　感動告白：「我愛你們！」

全台首創「府城果汁微醺巴士」　小朋友跑吧果汁喝到飽

快訊／鋸齒刀衝浴室狠割喉！她全裸逃超商求救...恐怖情人收押

【車牌辨識少1碼】全員卡出口！機智隊友出手解困

政治熱門新聞

柯建銘保住總召！民進黨團幹部出爐　鍾佳濱任幹事長、陳培瑜續任

羅智強提告苗博雅！求償500萬元：真的翻車

「小沈1500」正妹記者換戰袍不幹了　郭正亮潑冷水

郝龍斌談與柯文哲恩怨　「我母親當年很痛苦」

民進黨高雄市長初選民調　邱議瑩獲逾八成綠營支持穩居第一

會領普發1萬嗎？　卓榮泰表態了

快訊／公務員增身心調適假3日「機關不得拒絕」　雙十後開始施行

「台灣地位未定」74年前就決議　專家：蔣中正妥協接受

「停砍公教年金」已排第一法案　傅崐萁：民眾黨應不會投下反對票

綠黨團幹部選舉「未票票入匭」　王世堅、林淑芬也獲選票

傳馬郁雯披綠袍選議員　男友李正皓喊全力支持：一人當選兩人服務

高嘉瑜自爆出清「21張台積電」　被問賺多少錢笑了

交通部要地方有責任感　北市府批：中央亂砍全台捷運恐爛尾

綠拍板「禁大咖條款」！高雄3選將看板全面撤換

更多熱門

相關新聞

釋昭慧倡議拒領普發1萬　卓榮泰：盼有最容易達到該目的的做法

釋昭慧倡議拒領普發1萬　卓榮泰：盼有最容易達到該目的的做法

玄奘大學宗教系教授釋昭慧發起「拒領普發1萬」運動，獲得宗教界、公民團體、學術界、文化教育界、青年等不同領域人士響應，並呼籲政府應提供「轉入國家續命專款」的選項。對此，行政院長卓榮泰今（19日）接見釋昭慧，會前致詞時提到，希望今天聆聽大家意見後，能夠有一個對全民來講，最容易達到這個目的的做法，也能讓國家善用大家的愛心，凝聚更強大團結台灣的力量。

不領普發1萬！許智傑跟進卓榮泰　「讓這筆款項留在國庫」

不領普發1萬！許智傑跟進卓榮泰　「讓這筆款項留在國庫」

會領普發1萬嗎？　卓榮泰表態了

會領普發1萬嗎？　卓榮泰表態了

賴清德才下令黨政同步　卓榮泰明起分4批次邀綠委開便當會

賴清德才下令黨政同步　卓榮泰明起分4批次邀綠委開便當會

行政院推好孕三方案　生育給付「補差額」每胎10萬、試管最高補15萬

行政院推好孕三方案　生育給付「補差額」每胎10萬、試管最高補15萬

關鍵字：

行政院卓榮泰釋昭慧

讀者迴響

熱門新聞

「星光幫」歌手淪通緝犯！　七條通酒吧落網

家寧妹認罪「現身1畫面超亮眼」　一票人狂重播

楓葉姐姐直播一半濾鏡消失！真面目曝光

樺加沙轉彎路徑收束　暴風侵襲51％

「超人醫師」徐超斌驚傳病逝享年58歲　一生為南迴醫療奮戰

樺加沙暴風圈恐觸陸　北台也強風雨

名醫陳信吉過世原因曝光！　患者含淚道別

對台政策大轉彎？　川普今夏暫停120億軍援

樺加沙「又強又大」恐達強烈颱風　專家：會有災情

iPhone升級iOS 26　網傳建議「關掉3個設定」

台大碩士生街頭遭雙節棍爆頭　滿地血

遊覽車播謎片！阿嬤「看到震驚一幕」

道奇強投柯蕭　無預警宣布退休

空姐機上露蠻腰熱舞！乘客拿手機狂拍

北京女大生美到遭質疑化妝！兒時照片被挖出

更多

最夯影音

更多

【車牌辨識少1碼】全員卡出口！機智隊友出手解困

【在演哪齣？？】砂巨蜥站立發呆盯門口...哥吉拉魂上身XD

【陰莖手術奪命】惡醫丁斌煌上銬拿拐杖移送地檢署

【我到底看了什麼】洗衣店門外放跑馬燈　認真一看內容超無厘頭XD

李多慧鞋帶鬆了猛哥來幫忙？　蹲半天沒綁傻眼：難怪沒女友

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面