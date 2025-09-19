普發1萬充斥認知作戰　釋昭慧：把大家拖到更深的共業中

▲釋昭慧法師。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

玄奘大學宗教系教授釋昭慧發起「拒領普發1萬」運動，並呼籲政府應提供「轉入國家續命專款」的選項。釋昭慧今（19日）拜會行政院長卓榮泰，釋昭慧說，普發現金有太多是認知作戰，讓民眾認為不拿白不拿、還有人認為不拿的話政府會拿去亂搞，這樣的認知作戰已經擴散出去了，「這種認知作戰太可怕了，把大家拖到更深的共業中，仇恨值一直飆升」。

釋昭慧致詞時說，大家要了解，「搶救國庫聯盟」不等於綠營，在座來賓裡面就有很忠貞的國民黨員，不希望這件事情再用藍綠二分法。很多人認為，普發現金前面就有，但普發非不得已真的不要做，因為是無差別大撒幣，有些針對性如大學生學雜費補助，真的是對弱勢孩子很大的恩惠，這些錢只要用在刀口上都舉雙手贊成。

「這次非常大的危機感出現，因為普發現金已經變成大家競相喊價的政治算計，會讓大家非常焦慮。」釋昭慧說，為什麼大家可以競相加碼？因為現在政治人物普遍認為選民都是愛錢的，如果能夠把普發1萬的口號落實，一定可以贏得很多選票。

「也許他們說的是真的，但我們要用微小的力量讓政治人物知道，有我們這群人不愛錢、把弱勢的苦難放在心頭的，這些人在台灣不是少數。」釋昭慧指出，普發運動有太多是認知作戰，讓民眾認為不拿白不拿，但沒有讓民眾知道這是舉債來的，「大家被認知作戰到沒有發覺，這是恥辱，去拿一個舉債來發的錢是恥辱」。

釋昭慧還提到，還有人說當然要拿，不拿誰知道政府會拿去亂搞什麼，「這已經不是藍綠惡鬥，是對文官體系的羞辱」。這樣的認知作戰已經擴散出去了，連過去不拿的人都會覺得不拿是傻瓜，或是認為文官都在亂搞，「這種認知作戰太可怕了，把大家拖到更深的共業中，仇恨值一直飆升」。

釋昭慧說，她想來想去，就想到只要讓要拿的人安心拿，提出另外一條路讓不拿的人不要那麼低調，過往很多人領了錢之後就捐出去，這是在拒領統計上看不出來的。要有個管道，這跟默默捐給慈善機構不同，這是對認知作戰的回擊，讓台灣民眾聽聽看這樣聲音是對是錯。

另外，釋昭慧也提到，非常感動的是，卓院長竟然願意接納建議，起先不太敢相信行政院會答應，畢竟這樣的事情又是讓人挨罵，但還是嘗試努力看看。

最後，釋昭慧說，她不是慈濟弟子，證嚴法師是她的師兄弟，這個行動跟慈濟無關，「罵就罵我，不要罵慈濟」。