iPhone Air實測一周超驚豔！　英記者狂推「這族群」最適合入手

▲英國記者親自使用iPhone Air一周後，分析其優缺點。（圖／達志影像／美聯社，下同。）



記者吳美依／綜合報導

蘋果iPhone 17系列與iPhone Air正式開賣，英國《鏡報》記者搶先實測，分析蘋果史上最薄iPhone Air的優缺點，並且認為追求極致輕薄外型或體驗，但對拍照需求不高的果粉，最適合入手。

《鏡報》記者史內林（Dave Snelling）搶先試用iPhone Air一周後表示，厚度僅5.6毫米的輕薄設計，讓人幾乎感覺不到它在口袋裡，但因為採用鈦金屬及第二代超瓷晶玻璃面板製成，即使超薄卻仍相當堅固。

史內林親眼見證蘋果實驗室的嚴苛測試，「工程師對螢幕中央施加巨大壓力……（iPhone Air）雖然會彎曲但不會破裂，而且立刻恢復原狀」，令他相當驚艷。

除了引人注目的外型之外，iPhone Air搭載6.5吋ProMotion 120Hz顯示螢幕和A19 Pro晶片處理器，電池續航力超乎預期。

史內林實測發現，他可以使用一整天，直到睡前都不用充電。即使在最高亮度下播放Disney+長達2小時，電量卻僅下降10%左右，「老實說，我認為大部分普通使用者不會有電池問題。」

為了達到極致輕薄設計，最大化利用設備內部空間，iPhone Air移除實體SIM卡槽，採用eSIM技術，並把處理器、數據機等關鍵技術，全部整合在機身背後頂端的長條形結構中。

▲iPhone Air為了極大化利用設備內部空間，做出許多調整。（圖／路透）



也因此，iPhone Air僅配備一個4800萬像素融合鏡頭，能夠變焦並拍攝廣角及人像照片，並且錄製4K影片。儘管如此，仍無法與售價僅高出100英鎊（約新台幣4000元）的iPhone 17 Pro三鏡頭系統相比。

史內林認為，如果你只要拍攝寵物或孩子在公園玩耍的照片，可能不會那麼失望。但那些想要終極影像體驗的人，最好還是換成Pro機型。

舉例來說，Air無法在演唱會拍攝史詩級的超廣角照片，也無法不斷放大拍攝舞台上的明星。由於缺乏微距攝影，很難處理極端的特寫鏡頭，「老實說，這是購買Air的最大缺點」。不過雙向同拍與自動調整的前置相機，運行起來相當流暢，依然顛覆了他的想像。

iPhone新機爆災情！實測驚見「拍攝異常」 蘋果證實有bug

