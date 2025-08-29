找軍官、立委與陸情治人員接觸　暨大在台校友會共諜案判刑定讞

▲暨大校友會涉及共諜案，校友會執行長李宛平遭最高法院判刑定讞。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

中國暨南大學台灣校友會執行長李宛平，涉嫌找尋台灣的軍官、立委、國會助理等人，到第三國與大陸情治人士接觸，被依違反《國家安全法》提起公訴。一二審均將李女判處有期徒刑1年，另外判刑7月得易科罰金。全案再上訴，最高法院29日駁回上訴定讞。

本案經由檢方偵查指出，中國暨南大學台灣校友會秘書長傅文齊，2002年就讀中國暨大期間，結識廣東省委台辦科長，並接受指示，自2006至2017年8月間，找李宛平任暨大台灣校友會執行長，在台招攬軍、政人士到韓國、澳門、泰國等地旅遊，並藉機與陸方人士碰面。

2人曾趁著已故前立委劉文雄等20人訪陸期間，試圖拉攏團員加入組織，並安排大陸官方人員，在行程停留韓國時，藉機與隨團的軍官接觸。經軍官察覺有異，返台回報上級，檢調才因此展開偵辦。檢方也另外查出，2人未經許可，替中國暨大招攬會計、企管、國際關係、醫學等系所學生，校友多達200人。檢方最後依照違反《國家安全法》等罪，對2 人提起公訴。

法院審理期間，兩度傳喚傅文齊不到，對其發布通緝。至於李女涉案部分，一二審均將她判處有期徒刑1年，另外再判刑7月、得易科罰金。全案再上訴，最高法院29日駁回上訴定讞。