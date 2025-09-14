全紅嬋上大學了！　開學照曝光　網無情：胖成這樣了？

▲在迎新大會上，蘇炳添（左）與全紅嬋合影。（圖／翻攝廣州日報）

記者陳冠宇／綜合報導

大陸開學季來到，廣州暨南大學昨（13）日正式迎來2025年新生，其中，大陸著名跳水運動員全紅嬋已到該校報到，成為一位大學生。全紅嬋的開學照曝光之後，引發大陸網友熱烈討論，有人無情地指她「胖成這樣了？」，也有人緩頰稱「（全紅嬋）全家是易胖體質」。

今年2月24日，廣州暨南大學發布《關於公示暨南大學2025年優秀運動員保送擬錄取名單的通知》，名單顯示，全紅嬋擬就讀運動訓練專業，運動員等級為「國際級運動健將」。該專業所屬體育學院院長，正是大陸短跑名將蘇炳添。

9月13日當天，廣州暨南大學體育學院為每位新生拍攝入學紀念照，並送上入學明信片，邀請新生寫出大學的目標和願望，並舉行學院迎新大會。在迎新大會上，蘇炳添與全紅嬋合影留念。

合影曝光之後，大陸網友紛紛送上祝福：「恭喜全妹開啟大學生活」、「祝全妹事業、學業雙豐收」、「兼顧學業和比賽，會更忙了吧？加油」、「期待全紅嬋時不時分享校園生活」、「全紅嬋還是那麼可愛」。

不過也有大陸網友認為她體態走樣：「胖成這樣了？」、「紅姐這是退了嗎 胖的有點多啊」、「距離上次發的出汗過去了快一個月了吧」；但有網友出面表示，「小全家是易胖體質啊，參照她哥哥」、「她爸媽和哥哥都不是瘦子，說明基因裡不帶瘦，現在發育了自然更難控制」、「大骨架真的吃虧」。

今年5月接受採訪時談及全紅嬋的培養問題，蘇炳添透露，針對如全紅嬋這樣的優秀運動員，學院會採取另外一種培養模式，未來還會面向高水準選手開設「二沙精英班」，提供有針對性的學習指導。

廣州暨南大學與大陸體育健兒淵源頗深。除蘇炳添、全紅嬋外，大陸奧運冠軍謝思埸、陳艾森同為暨大校友，嚴海濱、吳瑞庭等大陸名將也在此求學。

▼廣州暨南大學。（圖／翻攝廣州日報）