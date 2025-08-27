陸不肖商人用「AI惡搞全紅嬋」帶貨雞蛋　哥哥怒喊：告不完

記者廖翊慈／綜合報導

中國跳水名將全紅嬋近期遭多位有心人士，利用AI仿冒聲音、影像來帶貨，不法售出商品多為農產品，如土蜂蜜、土雞蛋等等。全紅嬋的哥哥全進華近日開直播時，再度澄清，全紅嬋沒有接任何相關業務，「她是專業的國家運動員，不可能接的！我們告都告不完。」

▲全紅嬋被AI惡搞帶貨土雞蛋。（圖／翻攝自微博）

據《新浪新聞》報導，全紅嬋日前遭不肖商人，利用AI仿冒語音來販賣土蜂蜜，近日又被同一方式來販賣土雞蛋，甚至球后孫穎莎、球王王楚欽也沒逃過。賣家聲稱，能幫助全紅嬋家人的生計，不少網友因此受騙購買。

全進華開直播時，一名網友留言「你妹平台賣的雞蛋真不好吃」。他氣得直呼，「那不是我們賣的，那是AI仿冒的，你不知道嗎，你做個人好嗎，我妹天天訓練，哪有空賣雞蛋？」

▲全進華在直播中澄清此事。（圖／翻攝自微博）

他氣憤表示，平台上許多人盜用他們一家人的聲音，再用「AI加工一番」，到處行騙，「我現在告他們都告不贏，上次的蜂蜜也還在告呢，一個一個都還在告。」

全進華說道，「雖然我很懂你們想支持的心，但是你們要看清楚，我妹是一個現役的運動員，她是不能直播賣這些東西的，但凡有一點都是不可能的，連央視都出來說這件事了，他們AI這是一個團隊在搞，不只我妹一個受害者，還有好多人。」

▲全紅嬋歸隊訓練中。（圖／翻攝自微博）

報導指出，多家媒體曝光短片平台出現AI仿冒全紅嬋聲音帶貨的現象，不法份子利用其聲音推銷土雞蛋，單片點讚量高達1.1萬，商品銷售量達4.7萬件，官方目前呼籲大眾避免受騙，也向平台喊話對此亂象進行控管。