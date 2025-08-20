懸崖跳水奪命！　23歲運動員頭撞岩石亡

記者張方瑀／綜合報導

義大利南部度假勝地拉瑪莫納奇爾灣（Lama Monachile cove）驚傳跳水意外，23歲美式足球員阿羅尼卡（Francesco Aronica）日前與友人挑戰懸崖跳水時，不慎頭部撞上岩石，雖緊急送醫搶救一小時，仍宣告不治，消息震驚當地居民。

根據《每日郵報》報導，來自西西里島卡塔尼亞（Catania）的阿羅尼卡，日前與朋友到普利亞（Apulia）海岸旅遊，卻在挑戰6公尺高跳水時意外撞傷頭部。目擊者表示，他當場失去意識，被拖出水面時傷勢嚴重，即便救護人員火速趕到，並持續進行電擊搶救，送往莫諾波利（Monopoli）醫院後，仍不幸身亡。

▲23歲美式足球員阿羅尼卡（Francesco Aronica）。（圖／翻攝自IG）



這起事故引發當地輿論譁然。居民痛批社群媒體上流傳的「紅牛懸崖跳水世界系列賽」（Red Bull Cliff Diving World Series）影片，誤導遊客模仿專業選手的高難度動作，卻完全忽視風險。議會主席德多納托（Anna De Donato）直言，「專業運動員有裝備和支援，但遊客卻常掉以輕心。」市長卡里耶里（Vito Carrieri）也坦言，即使醫療反應迅速，仍無法避免悲劇。

令人錯愕的是，事故不到24小時後，懸崖邊依舊擠滿年輕人繼續跳水，當地民眾怒吼要求市政府全面禁止，或至少加派救生員，以免悲劇重演。有網友更批評，「一個年輕人已經喪命，難道還要等更多人犧牲嗎？」

據統計，義大利今夏溺水意外頻傳，平均每兩天就有1人死亡。過去一年也曾發生英國男子在科莫湖（Lake Como）溺斃，以及越南夫妻在希臘米洛斯島（Milos）被大浪捲走的悲劇，如今阿羅尼卡的不幸再度敲響警鐘。

阿羅尼卡生前效力卡塔尼亞「大象隊」（Catania Elephants），綽號Ciccio。球隊在聲明中沉痛表示，「他不只是隊友，更是朋友、兄弟、家人，他的熱情與笑容將永遠留在我們心中。」