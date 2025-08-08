全紅嬋舊傷復發、體態變化遭網暴　跳水女皇嘆：心理關比減肥難

▲全紅嬋2025跳水世界盃。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

中國跳水名將全紅嬋近期因背部、腳踝等多處舊傷復發，連續未參加多場賽事，而為了養傷降低運動訓練的強度，也讓體態發生變化。不少網友見全紅嬋的體態，不再像巴黎奧運時精壯，便直呼她不夠自律，並開始言語攻擊外表。中國跳水女皇高敏也出面緩頰。

▲中國跳水女皇高敏。（圖／翻攝自中華網）

據《封面新聞》報導，高敏表示，「我覺得所有的跳水運動員，尤其是女子運動員，都會面臨，生長發育的這個過程，是一個坎兒，就像走鋼絲一樣，你走不好，就會掉下去，很容易成為，一種惡性循環。」

高敏說道，「因為你，比如說長體重，就容易受傷了，然後你受傷了，你又更長體重了，然後你又更容易受傷，如何從這個惡性循環裡面，把它變成良性循環，是需要教練很好的引導。」

▲全紅嬋日前回歸中國隊訓練。（圖／翻攝自微博，上同）

她曾表示，「全紅嬋一直都是運動員的楷模，在這比賽的三年裡，她一直都把體重維持得非常好，可以想像她對自己有多麼嚴苛，直到巴黎奧運，她才真正放飛自我，比起減肥，心理關才是她更難闖的。」

先前報導指出，全紅嬋預計2025年11月參加粵港澳全運會，女子10公尺跳台單、雙人及團體項目；2028年洛杉磯奧運週期技術儲備，嘗試5255B新動作，屆時有望再次搭檔陳芋汐，並重現水花消失術複製貼上。