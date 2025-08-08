　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

全紅嬋舊傷復發、體態變化遭網暴　跳水女皇嘆：心理關比減肥難

▲全紅嬋2025跳水世界盃。（圖／翻攝自微博）

▲全紅嬋2025跳水世界盃。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

中國跳水名將全紅嬋近期因背部、腳踝等多處舊傷復發，連續未參加多場賽事，而為了養傷降低運動訓練的強度，也讓體態發生變化。不少網友見全紅嬋的體態，不再像巴黎奧運時精壯，便直呼她不夠自律，並開始言語攻擊外表。中國跳水女皇高敏也出面緩頰。

▲中國跳水女皇高敏。（圖／翻攝自中華網）

▲中國跳水女皇高敏。（圖／翻攝自中華網）

據《封面新聞》報導，高敏表示，「我覺得所有的跳水運動員，尤其是女子運動員，都會面臨，生長發育的這個過程，是一個坎兒，就像走鋼絲一樣，你走不好，就會掉下去，很容易成為，一種惡性循環。」

高敏說道，「因為你，比如說長體重，就容易受傷了，然後你受傷了，你又更長體重了，然後你又更容易受傷，如何從這個惡性循環裡面，把它變成良性循環，是需要教練很好的引導。」

▲全紅嬋日前回歸中國隊進行復健訓練。（圖／翻攝自微博）

▲▼全紅嬋訓練畫面。（圖／翻攝自微博）

▲全紅嬋日前回歸中國隊訓練。（圖／翻攝自微博，上同）

她曾表示，「全紅嬋一直都是運動員的楷模，在這比賽的三年裡，她一直都把體重維持得非常好，可以想像她對自己有多麼嚴苛，直到巴黎奧運，她才真正放飛自我，比起減肥，心理關才是她更難闖的。」

先前報導指出，全紅嬋預計2025年11月參加粵港澳全運會，女子10公尺跳台單、雙人及團體項目；2028年洛杉磯奧運週期技術儲備，嘗試5255B新動作，屆時有望再次搭檔陳芋汐，並重現水花消失術複製貼上。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
539 2 6266 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
大規模崩塌畫面曝！　出現堰塞湖
終於好天氣！「棉被海」排隊曬太陽
全面崩盤！林昱珉僅3.1局挨兩轟失6分、防禦率破7
加工肉每天吃一口就有事　大腸癌風險上升
全紅嬋變胖遭網暴　跳水女皇嘆：心理關比減肥難
柯文哲罵檢嗆總統真相曝　恐是「這張便利貼」引爆怒火

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

全紅嬋舊傷復發、體態變化遭網暴　跳水女皇嘆：心理關比減肥難

北京夜空現黑影俠客「御劍飛行」　「電閃無雷鳴」如現實版仙俠片

陸農民工蹲草地如廁被當獵物射殺　女兒曝：籌妹妹婚禮前才去的

北京首間AI機器人餐廳亮相　打開門「酒保、樂團」全是機器人

媽媽上夜班！防疫人員凌晨上門抽小孩血　官方：上級要求，合法合規

移民台灣要放棄大陸護照　陸委會：不影響多數人權利

微信明確重申「未來不會有已讀功能」　騰訊總監親吐2原因

陸配村長被解職　陸委會：沒人真的去申請放棄中國籍

乾燥劑誤當藥物！湖南嬤泡奶粉餵4月嬰兒　緊急送醫搶救

陸登月著陸器「攬月」首次完成飛行驗證　現場模擬月球實際環境

【毛毛巨犬現身】阿拉斯加犬機場接機！機長空姐全被圈粉XD

趙露思拒接直播帶貨 「不想跟公司分錢」

【驚悚瞬間】新疆網紅吊橋繩索斷裂　遊客墜溪谷致5亡24傷

【20樓層高】桃園移工詭掛高壓電線亡！　特搜隊搏命攀塔搬運

沈玉琳罹血癌 楊繡惠擔心：好像滿嚴重

【泰格與雪兒】騙錢騙貓

錄影中李光洙突然來電　劉在錫忍不住捉弄..再秒掛斷

【被整到哭】騙弟弟不能出國…其實早就訂好他的票XD

【阿伯不要鬧】站在斑馬線上餵孫子吃東西？

【爸爸要心碎了XD】我愛妳！跟2歲女兒深情告白　她奶音回：我還好

全紅嬋舊傷復發、體態變化遭網暴　跳水女皇嘆：心理關比減肥難

北京夜空現黑影俠客「御劍飛行」　「電閃無雷鳴」如現實版仙俠片

陸農民工蹲草地如廁被當獵物射殺　女兒曝：籌妹妹婚禮前才去的

北京首間AI機器人餐廳亮相　打開門「酒保、樂團」全是機器人

媽媽上夜班！防疫人員凌晨上門抽小孩血　官方：上級要求，合法合規

移民台灣要放棄大陸護照　陸委會：不影響多數人權利

微信明確重申「未來不會有已讀功能」　騰訊總監親吐2原因

陸配村長被解職　陸委會：沒人真的去申請放棄中國籍

乾燥劑誤當藥物！湖南嬤泡奶粉餵4月嬰兒　緊急送醫搶救

陸登月著陸器「攬月」首次完成飛行驗證　現場模擬月球實際環境

日女神驚喜宣布「喜嫁交往多年男友」！　甜曬親暱照：請溫暖守護

台股重回2.4萬點　營建類股脫鉤大盤跌3成

台南公佈最新災區屋損修繕拆除補助辦法　最高1萬元補助

闖台大餐廳抓非法移工挨轟　移民署道歉：以後會落實通報

奴才無聊拿特效拍貓　主子變身「醜萌大眼怪」眼睛變探照燈

前職棒球星戰勝血癌　潘忠韋揭「8個月化療、2度骨髓移植」歷程

前黑澀會美眉變電商女王！　瑪菲司驚爆「大腦長1公分白點」疑退化

移工消費力驚人！　NET接手台中車站前「租金魔王」大店

躲這裡更危險！高雄避難所竟在加油站、瓦斯行旁　陳其邁道歉了

罷團發言人控揭個資喊告！花蓮藍營反嗆：高調自己講、別人不能說

【驚悚瞬間】新疆網紅吊橋繩索斷裂　遊客墜溪谷致5亡24傷

大陸熱門新聞

陸配村長被解職　陸委會：沒真的申請放棄中國籍

媽媽上夜班！ 防疫人員凌晨上門抽小孩血 官方：上級要求，合法合規

全紅嬋體態變化遭網暴　跳水女皇：心理關難

立秋進補4不吃 習俗：秋後蚊子「猛於虎」不能掉以輕心

移民台灣要放棄大陸護照　陸委會：不影響多數人

北京夜空現黑影俠客「御劍飛行」 「電閃無雷鳴」如現實版仙俠片

微信重申：「沒有已讀功能」，以後也不會有

未滿24小時！8月5日再破史上「最短一天」紀錄 縮短1.51至1.66毫秒

陸資安老董周鴻禕狠評台灣網軍：水平低下但特別勤快

陸農民工蹲草地如廁被當獵物射殺 女兒曝：籌妹妹婚禮前才去的

閩南狼認「統戰紀錄片」有瑕疵　梁文傑：還是有價值

大陸僅存國府抗戰將士忠烈祠！　蔣介石題字藏玄機

北京首間AI機器人餐廳亮相　打開門「酒保、樂團」全是機器人

江蘇首富24歲兒擬任400億市值公司董事

更多熱門

相關新聞

搭檔不再是全紅嬋！陳芋汐奪冠後感嘆

搭檔不再是全紅嬋！陳芋汐奪冠後感嘆

中國跳水名將陳芋汐7月31日在世錦賽跳水女子10公尺跳台項目中，以430.50分奪冠，領先亞軍德國選手保利娜·普費夫63.40分（367.10分），不僅如此雙人項目中，搭檔掌敏潔，也拿下冠軍。對於搭檔不是長年好友兼戰友的全紅嬋，陳芋汐在賽後受訪也感嘆表示感想。

全紅嬋「發福體態」被網路霸凌　師兄急刪影片

全紅嬋「發福體態」被網路霸凌　師兄急刪影片

全紅嬋歸隊訓練了！粉絲喊：全運會見

全紅嬋歸隊訓練了！粉絲喊：全運會見

鹿港公會堂前積水嚴重　3男脫衣蓋泡棉跳水嬉鬧

鹿港公會堂前積水嚴重　3男脫衣蓋泡棉跳水嬉鬧

全裸跳滯洪池、爬籃框　彰化刺青男辯「好玩」

全裸跳滯洪池、爬籃框　彰化刺青男辯「好玩」

關鍵字：

跳水全紅嬋高敏中國跳水

讀者迴響

熱門新聞

吳宗憲第4個女兒爆和陳零九過夜　慘遭冷凍

楊柳颱風最快明生成！路徑「一條路」直撲台灣

台積電3內鬼正面曝！1男高調炫富買豪宅

半導體100%關稅　川普點名台灣：榨乾英特爾

渣男下藥性侵女友　重判9年定讞

柯文哲遭求刑28年半　「強姦殺人都沒那麼久」

趙露思直播奇蹟！隨手撕茶包「店家1天訂單是8年總和」

快訊／40歲愛妻若綺懷孕！楊昇達父親節曬超音波照

SOD史上第一位「台灣專屬女優」出道　齋齋爆哭

蟑螂千萬別沖馬桶　日專家曝2後果

獨／34E辣模二級雙毒並吸！

「準楊柳」恐中颱以上　專家示警南台灣注意

日預測「楊柳」直撲台灣　氣象粉專：強度中颱以上

吳宗憲健檢報告結果出爐　醫生差點哭出來

直擊／太香了！33位大咖AV女優抵台　「素顏真面目曝光」松機現奇景

更多

最夯影音

更多

【毛毛巨犬現身】阿拉斯加犬機場接機！機長空姐全被圈粉XD

趙露思拒接直播帶貨 「不想跟公司分錢」

【驚悚瞬間】新疆網紅吊橋繩索斷裂　遊客墜溪谷致5亡24傷

【20樓層高】桃園移工詭掛高壓電線亡！　特搜隊搏命攀塔搬運

沈玉琳罹血癌 楊繡惠擔心：好像滿嚴重

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面