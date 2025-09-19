只有傻子才買瓶裝水！財經專家揭「最坑錢7用品」　害你淪月光族

▲生活上的「精打細算」對於節省日常生活開銷而言相當重要。（示意圖／VCG）

記者羅翊宬／綜合報導

在通膨、生活成本上升與經濟衰退疑慮的影響下，越來越多人感到財務壓力。LifeStance調查指出，美國有83%民眾因物價上漲而感到經濟焦慮。財經專家Melanie Musson分析，掌握哪些日常用品不必花大錢，才能真正有效省錢，避免不必要的開銷。

Musson建議，許多昂貴商品其實不一定比平價款更好，以下7類日常用品是聰明消費者應避免花冤枉錢的項目：

1. 昂貴太陽眼鏡

價格並不等於防護力。美國眼科醫學會指出，藥妝店販售的標示「100%阻隔紫外線」的太陽眼鏡，通常就能提供與設計師款同等的防護效果。若想購買名牌，Musson建議選擇折扣通路，例如Costco就能以159.99美元入手原價500美元的Saint Laurent太陽眼鏡。

2. 小包裝食品與廚房基本用品

購買小包裝的日常食材，其實悄悄增加支出。對於常用、耐儲存的食品，購買大包裝更划算。例如香草精，在Costco可買到16盎司約14美元，而在Walmart僅1盎司就要將近5美元，長期累積的省錢效果顯著。

3. 名牌藥品

Musson指出，許多名牌藥與其仿製藥的成分、劑量與排列順序完全一致，價格卻差了一倍以上。選擇仿製藥通常能省下超過一半費用，效果卻無差別。

4. 季節性裝飾品

節慶商品看似吸引人，但價格往往被抬高，過季後常見大幅折扣。Musson建議，可選擇折扣商店、倉儲包裝或二手商店尋找相似的節日氛圍，僅在耐用、經典款上花費較合理。

5. 高價美妝品

許多知名化妝品牌有豪華包裝與廣告宣傳，但並非每款都比平價商品效果好。透過查看成分與使用者評論，常能找到性價比高的替代品，避免過度消費。

6. 名牌日用品

知名品牌容易讓人以為品質較佳，但許多店家自有品牌產品其實由同一製造商生產，規格與品質相同。以Costco的Kirkland Signature為例，常與大品牌規格完全一致，差別僅在包裝。

7. 瓶裝水

長期購買瓶裝水開銷不小。大部分美國城市自來水符合嚴格飲用標準，搭配濾水壺或檯面過濾器即可提升口感。配合可重複使用水瓶，不僅省錢，也能減少塑膠浪費。

Musson強調，精明消費並非完全不花錢，而是懂得在必要支出與可省之處做取捨。透過上述7大省錢策略，民眾可以在日常生活中減少不必要開銷，將錢花在真正值得的地方。