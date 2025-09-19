SOUTH NEXT論壇登場　黃偉哲：沙崙將成AI與無人機重鎮

▲台南市長黃偉哲出席「SOUTH NEXT 機器人與無人機產業創新論壇」，肯定AI應用已融入市民生活。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

由工研院主辦的「SOUTH NEXT 機器人與無人機產業創新論壇」，19日於台南沙崙綠能科技示範場域國際會議廳盛大舉行。台南市長黃偉哲出席致詞指出，人工智慧、機器人與無人機已不再只是前衛科技名詞，而是逐漸內化為市民日常的一部分，並在城市治理、救災防災、公共安全及醫療服務等領域發揮關鍵作用。

黃偉哲市長以近期丹娜絲颱風為例，強調災後勘查、補助申請與復原作業，都需要即時、精準的資訊。無人機除能快速掌握災損、投放登革熱藥劑外，消防任務中更能藉由熱顯像鎖定火源，結合地面無人設備即時指引，大幅提升救援效率。

黃偉哲強調：「科技不是未來式，而是現在進行式，這些應用已經切實改善市民生活。」他並感謝工研院於風災期間第一時間提供儲能設備，協助災區維持通訊與用電，顯示科技力量直接守護民眾安全。展望未來，他指出，AI與無人機將廣泛應用於醫療服務、基礎設施檢測與通訊恢復，並肯定南部科技布局契機，包含工研院六甲院區超過40公頃土地、柳營科技園區三期報編，以及行政院核定的南科四期逾500公頃園區，沙崙未來將成為AI、機器人及無人機重鎮。

論壇由工研院董事長吳政忠、院長劉文雄及副院長胡竹生主持，以「大南方」為核心戰略，結合沙崙智慧綠能科學城及嘉義—屏東S廊帶，推動跨領域驗證與產業鏈建構，並展出外骨骼機器人、長程電動無人機、AI雲端平台等研發成果，展現醫療、物流、製造及智慧城市的多元能量。

工研院同場宣布於六甲設立「智慧機器人創新與應用研發中心」，聚焦智慧工廠、醫療、餐飲、物流及巡檢等應用，提供展示測試、模擬訓練與新創進駐空間，期望吸引國際與在地業者共組完整供應鏈。黃偉哲最後強調，台南在先進製程、封裝、零組件供應等領域具備條件，是全國最有機會實現國產化無人機與機器人的城市，呼籲產官學研攜手打造完整生態系，讓台南成為智慧科技發展的關鍵基地。