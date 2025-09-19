長春航展殲-6無人機首亮相　庫存老機型改裝可做「自殺式蜂群」使用

記者魏有德／綜合報導

大陸軍武界長時間盛傳已退役的老舊戰機殲-6戰機已改裝為無人機，用於靶機或攻擊機使用，不過皆無法證實，就在吉林長春舉行的2025航展中，殲-6無人機終於正式對外亮相，也證實了此前的傳聞。

▲長春航展靜態展示的殲-6無人機。（圖／翻攝微博）

《看看新聞》報導，據現場展牌信息，該機在殲-6飛機基礎上進行改裝，取消機炮武器系統、副油箱、彈射座椅等，改裝自動飛行控制系統和自動駕駛儀，增加機翼掛架，增設地形匹配導航系統，可用作攻擊機和訓練靶機。

由於殲-6無人機是以接近報廢的舊機型改裝，較新生產的大型無人機更省成本，如用作「自殺式蜂群」戰術，效益更高，因此，被視為在海峽衝突時的「秘密武器」。此前，加拿大軍武媒體曾透露，福建連城基地進駐至少55架殲-6無人機，該機場還專門進行重修等設備升級，不過，未獲得解放軍官方等媒體證實。

公開資訊顯示，殲-6戰機的原型是前蘇聯的米格-19戰機，是解放軍空軍有史以來裝備數量最為龐大、服役時間最長的一款戰機。

該型戰鬥機於1959年首飛，1964年開始服役，1986年停產，2010年全部退役，總產量高達5205架。然而，在新科技的加持下，庫存待報廢的舊戰機卻能「變廢為寶」，在新式戰爭中扮演節省成本的關鍵角色。