　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

長春航展殲-6無人機首亮相　庫存老機型改裝可做「自殺式蜂群」使用

記者魏有德／綜合報導

大陸軍武界長時間盛傳已退役的老舊戰機殲-6戰機已改裝為無人機，用於靶機或攻擊機使用，不過皆無法證實，就在吉林長春舉行的2025航展中，殲-6無人機終於正式對外亮相，也證實了此前的傳聞。

▲長春航展靜態展示的殲-6無人機。（圖／翻攝微博）

▲長春航展靜態展示的殲-6無人機。（圖／翻攝微博）

 《看看新聞》報導，據現場展牌信息，該機在殲-6飛機基礎上進行改裝，取消機炮武器系統、副油箱、彈射座椅等，改裝自動飛行控制系統和自動駕駛儀，增加機翼掛架，增設地形匹配導航系統，可用作攻擊機和訓練靶機。

由於殲-6無人機是以接近報廢的舊機型改裝，較新生產的大型無人機更省成本，如用作「自殺式蜂群」戰術，效益更高，因此，被視為在海峽衝突時的「秘密武器」。此前，加拿大軍武媒體曾透露，福建連城基地進駐至少55架殲-6無人機，該機場還專門進行重修等設備升級，不過，未獲得解放軍官方等媒體證實。

公開資訊顯示，殲-6戰機的原型是前蘇聯的米格-19戰機，是解放軍空軍有史以來裝備數量最為龐大、服役時間最長的一款戰機。

該型戰鬥機於1959年首飛，1964年開始服役，1986年停產，2010年全部退役，總產量高達5205架。然而，在新科技的加持下，庫存待報廢的舊戰機卻能「變廢為寶」，在新式戰爭中扮演節省成本的關鍵角色。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
364 1 5343 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「未來12小時」樺加沙最巔峰狀態　有機會再增強
獨／雙城論壇為何延期　我方嚴審：動物交換防疫卡關、不能提觀光
隋棠反制管委會！她見「聲明1段話」喊老哏了：管理費還是要繳
冒用頭貼造謠放颱風假！警查出有中學生涉案　黃偉哲：絕非小事
台中人氣早午餐熄燈！　結束11年開業時光
釋昭慧反擊了！　自爆月薪14萬「我需要什麼供養？」
4死車禍！倖存少年是主揪　居酒屋餐敘成「今生最後一聚」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

山西化工廠爆炸！　鋼構建築嚴重變形、已一死一傷

獨／雙城論壇為何延期　我方嚴審：動物交換防疫卡關、不能提觀光

西北太平洋風王「樺加沙」將直撲中國　專家警告：今年最強颱風

陸媒連番炮轟「蔡國強煙火秀」：相關部門該給公眾一個說法

樺加沙來勢洶洶　香港機場傳周二傍晚起關閉36小時

廣東屈公病持續爆發！　短短一周新增逾2400例

內蒙錫林浩特實施男性18.33萬人抽血行動　錄入本地DNA數據庫

他潛伏16小時「混進周杰倫演唱會」只為賣水！身份曝光網全跪了

9／23 晚8時抬頭看「龍收尾」 「蒼龍七宿星」西沉漸入地平線

廣東急發防災警戒！風王「樺加沙」直撲　範圍面積比全省還大

【人間最清醒】爸媽討論身後事「要放哪」兒神回：是我決定不是你們！

　【不要讓我變胖！】座艙長幽默發言讓全機笑翻XD

周華健開場「麥克風就凸槌」　笑喊重來：怕你要退20元XD

向太也不敢提于朦朧！　被求幫發聲：這個講不了

陳喬恩曾把「離婚」當氣話 Alan聽完哭了：再提就離！

【板橋電塔夫妻雙屍案】3天前才跟父母碰面　25歲兒悲抵殯儀館相驗

【長大了】湘荷妹妹獨自進遊戲室玩！讓媽去吃飯：我自己可以

【熟悉的Sorry,Sorry】SUPER JUNIOR–L.S.S 登大巨蛋嗨翻全場！

【伯朗大道驚魂】4女遊客騎電輔車　突遭強風吹翻跌進稻田

板橋電塔夫妻雙屍！3天前才跟父母碰面　25歲兒悲抵殯儀館相驗

山西化工廠爆炸！　鋼構建築嚴重變形、已一死一傷

獨／雙城論壇為何延期　我方嚴審：動物交換防疫卡關、不能提觀光

西北太平洋風王「樺加沙」將直撲中國　專家警告：今年最強颱風

陸媒連番炮轟「蔡國強煙火秀」：相關部門該給公眾一個說法

樺加沙來勢洶洶　香港機場傳周二傍晚起關閉36小時

廣東屈公病持續爆發！　短短一周新增逾2400例

內蒙錫林浩特實施男性18.33萬人抽血行動　錄入本地DNA數據庫

他潛伏16小時「混進周杰倫演唱會」只為賣水！身份曝光網全跪了

9／23 晚8時抬頭看「龍收尾」 「蒼龍七宿星」西沉漸入地平線

廣東急發防災警戒！風王「樺加沙」直撲　範圍面積比全省還大

不是綠茶！醫推「1飲品」防癌、抗重金屬：每天1杯就有效

桃園盃／民安扣倒韓國江北！外隊全淘汰　邱陛詠夢想披中華隊戰袍

大谷翔平首度季後賽二刀流　別隊抱怨不公：道奇等於多一名投手

美國隊長走入現實？　美推「智慧紅血球」打造超級士兵

于朦朧墜樓亡…陸警排除刑事嫌疑　八點檔男神發聲：真相不能朦朧

Ozone激動大爆哭！　見台下「感人1幕」哽咽哭一團

屈臣氏最熱賣洗髮精TOP 3公開！韓系品牌大受粉絲喜愛

中信女神「沒能百分之百應援」道歉了！身體亮紅燈：今天狀況不太好

不認識凱思國際　徐巧芯貼「假議題4步驟」嗆王義川：不要耳背好嗎

地主佛系求售　老牌飯店等8年「開價3.6億變6億」

SJ利特投出「神級好球」超專業！　神童擔任主審...狂叫始源OUT

大陸熱門新聞

嚇爛！「超巨大黃金蟒蛇」從水面探頭而出　大票遊客一看心頭涼掉

她驚見爸爸花2200萬買保健品崩潰：一定被洗腦

外出吃飯「餐具熱水燙一下」殺菌？專家搖頭

傳說20年現身了！「殲-6無人機」顛覆未來戰場

陸學者：川普關稅政策打掉中國競爭對手

他潛伏16小時「混進周杰倫演唱會」！身份曝網跪了

上海將建雷射核融合發電站　2045年營運「電價只有美國一半」

解放軍「首位」藏族女飛行員亮相

喜馬拉雅山「放煙火」引眾怒！始祖鳥道歉聲明再炎上

廣東急發防災警戒！風王「樺加沙」直撲 範圍面積比全省還大

蔡國強煙火炸喜馬拉雅山　專家籲嚴懲

獨／雙城論壇為何延期　動物防疫卡關！北市府不想走過場

識讀中國教材將上路　陸官媒嗆：為挑動兩岸對抗培植社會基礎

樺加沙來勢洶洶　香港機場傳周二傍晚起關閉36小時

更多熱門

相關新聞

SOUTH NEXT論壇登場沙崙將成AI與無人機重鎮

SOUTH NEXT論壇登場沙崙將成AI與無人機重鎮

由工研院主辦的「SOUTH NEXT 機器人與無人機產業創新論壇」，19日於台南沙崙綠能科技示範場域國際會議廳盛大舉行。台南市長黃偉哲出席致詞指出，人工智慧、機器人與無人機已不再只是前衛科技名詞，而是逐漸內化為市民日常的一部分，並在城市治理、救災防災、公共安全及醫療服務等領域發揮關鍵作用。

黃偉哲赴白河無人機訓練中心盼強化軍民合作打造安全城市

黃偉哲赴白河無人機訓練中心盼強化軍民合作打造安全城市

101國慶煙火4分鐘5百架無人機登場

101國慶煙火4分鐘5百架無人機登場

俄中野心一致　林佳龍盼國人以烏克蘭為師：學習保衛家園

俄中野心一致　林佳龍盼國人以烏克蘭為師：學習保衛家園

南消六、七大隊聯手化工廠搶救演練無人機、消防機器人全上陣

南消六、七大隊聯手化工廠搶救演練無人機、消防機器人全上陣

關鍵字：

大陸軍武殲-6無人機長春航展

讀者迴響

熱門新聞

快訊／今午後10縣市達停班課標準　全台最新風雨預測出爐

15縣市宣布了！「樺加沙」增強又加速　全台停班課資訊一覽

汐止女吃早餐睡死！超正女警輕拍39秒暈翻眾人

快訊／明午前4縣市風力達停班課標準　全台風雨預測出爐

隋棠住豪宅欠11萬管理費！管委會怒寄存證信函

快訊／明天午前9縣市風雨達停班課標準　最新預測出爐

嚇爛！「超巨大黃金蟒蛇」從水面探頭而出　大票遊客一看心頭涼掉

賴清德：月薪5萬免繳稅「史上最少」

即／樺加沙陸警擴大　納入高雄

快訊／隋棠反擊了！

新竹5人同車4死「生前畫面曝光」　15歲少年棄友跑回家

樺加沙增強！明有望颱風假？　北市府這樣說

新竹4死驚悚瞬間曝光！車輛高速過彎　甩撞進工地全爛

樺加沙暴肥到顛峰　風速上修最近台時最強大

釋昭慧反擊了！自爆月薪14萬「我需要什麼供養？」

更多

最夯影音

更多

【人間最清醒】爸媽討論身後事「要放哪」兒神回：是我決定不是你們！

　【不要讓我變胖！】座艙長幽默發言讓全機笑翻XD

周華健開場「麥克風就凸槌」　笑喊重來：怕你要退20元XD

向太也不敢提于朦朧！　被求幫發聲：這個講不了

陳喬恩曾把「離婚」當氣話 Alan聽完哭了：再提就離！

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面