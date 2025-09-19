史詩強震夜難熬！俄「最大規模7.8」連續狂搖　震撼驚悚影片曝光

Whoahh! Another video of the M7.8 earthquake that hit off the coast of Kamchatka not long ago.



It lasted AGES! pic.twitter.com/FNe94267JT — Volcaholic (@volcaholic1) September 18, 2025

記者羅翊宬／綜合報導

俄羅斯遠東堪察加半島近海再度出現強震，連續發生規模7.8與7.2地震，震央均位於彼得羅巴甫洛夫斯克東側海域，引發當地劇烈搖晃與海嘯警報。儘管目前尚無人員傷亡與重大損害傳出，但強烈震動畫面曝光，家具晃動、機場設施受震影響，凸顯當地地震頻繁且威脅性高。

根據《ABC News》、《RBC-Ukraine》，美國地質調查局（USGS）指出，當地時間週五上午6時58分，俄羅斯遠東堪察加半島東岸外海發生規模7.8強震，震央位於彼得羅巴甫洛夫斯克（Petropavlovsk-Kamchatsky）東方127公里處，震源深度約19.5公里。太平洋海嘯預警中心隨後曾發布海嘯威脅，但不久後解除。餘震規模最高達5.8。

不久後，俄羅斯科學院地球物理服務部門通報，半島外海再度發生規模7.2地震，震央距離彼得羅巴甫洛夫斯克約93公里，深度達123公里。當地室內家具、吊燈劇烈晃動，機場電子顯示屏一度因震動幾近受損。俄方同時發布海嘯警報，並預估最高浪高可達1.5公尺，緊急服務單位進入高度戒備狀態。

除了俄羅斯，USGS也針對這次地震發出海嘯警報，俄羅斯緊急情況部薩哈林州分局亦針對千島群島發布同樣警示，顯示震動可能帶來的連鎖效應。

A powerful 7.8-magnitude earthquake struck off the coast of Kamchatka, Russia ???????? pic.twitter.com/IXdZzJwX8x — Disaster News (@Top_Disaster) September 18, 2025

堪察加地區近月以來已頻繁發生強震。7月30日出現規模8.8的「史詩級」地震，是70多年來最強，當時觸發跨太平洋海嘯警報，並引發克拉申尼科夫火山600年來首次噴發。9月13日又出現規模7.7地震，震央位於彼得羅巴甫洛夫斯克東方123公里處。

專家指出，堪察加半島位於環太平洋地震帶，地震活動頻繁且能量龐大。這次連續強震再次凸顯當地天然災害風險，相關部門仍在持續監測後續影響。