　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

女房客搬走變恐怖垃圾屋　房東清理時意外發現「3具腐爛死嬰」

▲▼垃圾,廢棄物,家具,傢俱,二手,廢物。（圖／VCG）

▲房東清理垃圾屋時發現腐爛屍。（圖／示意圖／VCG）

記者李振慧／綜合報導

美國賓州一名房東趕走一名女房客，2周後他回到房產換鎖，在裡面發現大量前房客沒帶走的物品還有貓，沒想到清理時在袋子中發現3具腐爛嬰兒屍體，立即向警方報案。

賓州卡多根(Cadogan)一名房東8月中旬驅逐了39歲女房客毛特(Jessica Mauthe)，房東近來返回清理房產時，在一個櫥櫃中聞到惡臭，結果在一個袋子中找到被毛巾包裹的腐爛屍體。

房東報案後，警方又在閣樓上發現2個手提袋，裡面也藏有嬰兒屍體，後來將毛特逮捕。她被捕後坦承，大約一年前，她在自家馬桶上產下了一個孩子，用毛巾包裹著「直到孩子不再發出聲音」後，藏在櫥櫃中，另外2名死嬰也都是她所生。

誇張事件令整個社區震撼，當地媒體指出，毛特身邊還有2名活著的孩子，丈夫服刑期間她到當地租房。鄰居表示，「太噁心了，為那2名還活著的孩子感到難過」、「真是邪惡，這樣的事情怎麼能連續發生3次」。

毛特目前被控一項刑事殺人罪指控與虐待屍體等罪，由於嬰兒的死因仍在調查中，不排除未來可能會提出更多起訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
544 2 5515 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
女大生滿身血求饒…17歲少年折返補刀！高大成：心中太多不甘心
大谷翔平飆破163公里！5局0安打6K　牛棚一局毀掉全場噓爆
不需要輝達了？　阿里新AI晶片意外曝光：重要參數「與H20相
快訊／范姜彥豐「和黑帽女同行回家」 終於鬆口她身分
拉麵店遭噴「姦夫淫婦」對聯　闆娘傻眼
雙颱明接續生成　「樺加沙」恐達中颱等級接近台灣
AirPods「即時翻譯」繁中確定年底上線　果粉嗨翻：馬上買

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

平時很少出門　83歲老婦人行道上「被天降墜樓男砸中」當場身亡

受虐咖啡兔洗完澡「神奇變成白兔」　志工心疼：被香菸薰到染色

火化前一刻突然復活　86歲女「柴火堆上恢復呼吸」被緊急送醫

滑臉書驚見「已逝愛犬分身」　女秒認出感動收編：12年前就見過

從小照顧到長大　南非飼養員突然被19歲溫柔大象「象牙刺穿」亡

樂透4億元大獎無人認領　夫妻幾天後「冰箱找到彩券」驚嚇中獎

晶片、藥品關稅將高於25%！　川普：利潤空間更大

入境澳洲「身上攜帶1飾品」沒申報　女星意外違法慘被罰4萬元

槍口瞄準、腳踝綁鐐銬　南韓工人驚悚回憶在美被拘捕

姑姑幫顧小孩！爛醉「翻身壓死」4月大女嬰　巴西人倫悲劇

【氣勢壓全場】鬧事狗見首領秒趴地瞬間被制伏

【就只會講？】爸坐著指揮被兒嗆爆：你很厲害你就用啊

阿Ken「一句話」逗樂周媽媽 周杰倫：很少男人能逗笑她XD

【忘記跳舞啦】多慧沒跳三振舞　被球迷現場抓包笑翻XD

【最美橋梁】等了40年！「淡江大橋」今合龍　全球跨距最長「單塔不對稱斜張橋」

台中女遭砍10多刀慘死！苦求「對不起」左手剩皮連骨　倒地還被踹

【來囉來囉！】老闆神改編「奧客版上車舞」唱出餐飲業心聲

【奪命畫面曝】台中男亂刀砍死女大生！殘忍猛攻還折返補刀

【瞬間不嘻嘻】黃金獵犬調皮滾草被抓　秒變無辜小寶寶

【有弟弟真好】隨便使喚他到巷口幫買飲料XD

晶片、藥品關稅將高於25%！　川普：利潤空間更大

入境澳洲「身上攜帶1飾品」沒申報　女星意外違法慘被罰4萬元

槍口瞄準、腳踝綁鐐銬　南韓工人驚悚回憶在美被拘捕

姑姑幫顧小孩！爛醉「翻身壓死」4月大女嬰　巴西人倫悲劇

港媒：川普赴中國是訪問「進入最後安排階段」　取決波音大豆協議

女房客搬走變恐怖垃圾屋　房東清理時意外發現「3具腐爛死嬰」

TikTok買家是誰？　WSJ：「甲骨文領頭」美財團將掌控80％股權

首度公開！美軍在日本部署「泰風飛彈系統」　射程涵蓋北京上海

德國怎麼了？420萬人拖欠水電費　1/3人口拿不出4.5萬台幣

川普習近平19日熱線！　台灣、稀土、TikTok等議題端上桌

「洲際飛彈」終局之戰　簡浩引退賽20日登場

半導體新兵漢測今登錄興櫃　衝700元大漲657%

陸貨車司機搞丟13塊銀磚「價值上百萬」　急尋懸賞每塊2萬人民幣

徐國勇否認台灣光復節　許宇甄：請民進黨提案取消紀念日

網美聖地「伏見稻荷大社」其實很陰？　蔡桑揭密「氣場不對」的真相

《原子少年》學長驚喜現身客串！　男團成員撂狠話：當反派專業戶

高嘉瑜回鍋選議員？　游淑慧對比「綠營這3人」嘆：入錯黨挺錯人

試開箱／眼周保養功效再升級　搭載冰涼晶石舒緩更有感

17歲少年跳八家將畫面曝！19字PO文吐高深道理　31刀狠殺前女友

17歲男情殺女大生　最短3年可出獄！林智群揭重判關鍵

【奪命畫面曝】台中男亂刀砍死女大生！殘忍猛攻還折返補刀

國際熱門新聞

「不開冷氣、不外食」狂省錢！他存到1300萬退休...卻崩潰悔恨

陌生男婚禮現身！夫妻4年後聽真相笑了

日翁買春激戰140少女！最小僅9歲

21歲女醫學生離奇失蹤！褲子被剪碎　「內褲高掛樹上」成唯一線索

UNIQLO創辦人談關稅：美將承受最大代價

新「老花眼藥水」問世　效果超驚人

馬路坑洞沒補　他畫大老二火速修好

美國好市多氣泡酒會自爆！緊急發信：別打開

3貓被「裝箱棄置」貓咖　箱內全是抓痕

川普致敬勞勃瑞福「他是當年最紅的」

勞勃瑞福辭世　梅莉史翠普稱巨星殞落、珍芳達哀慟欲絕

等待降息獲利了結　美股收黑125點

北京威脅　帛琉宣稱已處於戰爭狀態

人均GDP被台灣超車　韓媒揭3大原因

更多熱門

相關新聞

美軍在日部署「泰風飛彈」！射程涵蓋北京

美軍在日部署「泰風飛彈」！射程涵蓋北京

美軍首次在日本本土公開部署最新研發的「泰風」（タイフォン）中程飛彈系統，該系統射程1600公里，若部署在日本，射程範圍可直達北京與上海，因此也被認為是有意牽制中國，引發北京當局反彈，堅決拒絕日美的這項部署行動，俄羅斯也批評此舉將加劇地區不穩定局勢。

美情報法案新條文　評估與台分享烏克蘭戰術軍備經驗

美情報法案新條文　評估與台分享烏克蘭戰術軍備經驗

川普、莫迪互釋善意　緩和美印關稅緊張推進貿易協議

川普、莫迪互釋善意　緩和美印關稅緊張推進貿易協議

美保守派網紅柯克命案　22歲嫌遭求處7罪名「最重面臨死刑」

美保守派網紅柯克命案　22歲嫌遭求處7罪名「最重面臨死刑」

川普4度延長TikTok寬限期　周五將與習近平通話確認協議

川普4度延長TikTok寬限期　周五將與習近平通話確認協議

關鍵字：

房東Jessica Mauthe嬰屍賓州女房客垃圾屋Cadogan北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

王柏傑被分手超錯愕！

44秒奪命畫面曝光！　台中男「31刀砍死女大生」

更強樺加沙颱風最快周末成形　逼台機率高

快訊／王柏傑反擊了！

17歲角頭小弟31刀殺女友　爸友人震驚「他平時很乖」

《中日和約》已確立台灣主權歸屬　AIT表態掀波瀾

18歲女大生最後身影曝光！　一身青春洋溢赴奪命約

即／陶晶瑩「辣杯杯」糾紛　投資人求償563萬敗訴

準樺加沙估中颱以上　這兩天最近台灣

「不開冷氣、不外食」狂省錢！他存到1300萬退休...卻崩潰悔恨

新北名醫突過世！診所宣布永久停業　在地人震驚哀悼

台中女遭砍10多刀慘死！苦求「對不起」仍遇害

21年「薰衣草森林尖石店」9/29熄燈

「台灣地位未定」74年前就決議　專家：蔣中正妥協接受

全台變天！　米塔颱風估明生成

更多

最夯影音

更多

【氣勢壓全場】鬧事狗見首領秒趴地瞬間被制伏

【就只會講？】爸坐著指揮被兒嗆爆：你很厲害你就用啊

阿Ken「一句話」逗樂周媽媽 周杰倫：很少男人能逗笑她XD

【忘記跳舞啦】多慧沒跳三振舞　被球迷現場抓包笑翻XD

【最美橋梁】等了40年！「淡江大橋」今合龍　全球跨距最長「單塔不對稱斜張橋」

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面