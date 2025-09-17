女房客搬走變恐怖垃圾屋　房東清理時意外發現「3具腐爛死嬰」

▲房東清理垃圾屋時發現腐爛屍。（圖／示意圖／VCG）

記者李振慧／綜合報導

美國賓州一名房東趕走一名女房客，2周後他回到房產換鎖，在裡面發現大量前房客沒帶走的物品還有貓，沒想到清理時在袋子中發現3具腐爛嬰兒屍體，立即向警方報案。

賓州卡多根(Cadogan)一名房東8月中旬驅逐了39歲女房客毛特(Jessica Mauthe)，房東近來返回清理房產時，在一個櫥櫃中聞到惡臭，結果在一個袋子中找到被毛巾包裹的腐爛屍體。

Inside the home where police say 3 deceased infants were found. They have charged Jessica Mauthe. Investigators say she admitted to giving birth to them and wrapping them in trash bags. #WTAE pic.twitter.com/aqNoxLAr76 — Marcie Cipriani (@MCipriani_WTAE) September 15, 2025

房東報案後，警方又在閣樓上發現2個手提袋，裡面也藏有嬰兒屍體，後來將毛特逮捕。她被捕後坦承，大約一年前，她在自家馬桶上產下了一個孩子，用毛巾包裹著「直到孩子不再發出聲音」後，藏在櫥櫃中，另外2名死嬰也都是她所生。

誇張事件令整個社區震撼，當地媒體指出，毛特身邊還有2名活著的孩子，丈夫服刑期間她到當地租房。鄰居表示，「太噁心了，為那2名還活著的孩子感到難過」、「真是邪惡，這樣的事情怎麼能連續發生3次」。

毛特目前被控一項刑事殺人罪指控與虐待屍體等罪，由於嬰兒的死因仍在調查中，不排除未來可能會提出更多起訴。