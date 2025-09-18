陸女網紅撞臉劉亦菲爆紅！拒當模仿者　卻因「帳號名稱」被狂酸

▲女網紅稱不想成為模仿者，卻又將帳號取名為「劉一菲」。（圖／翻攝抖音）



記者柯振中／綜合報導

大陸廣東22歲的女網紅林曉棠因為五官、臉型酷似女星劉亦菲，因而在網路上爆紅，雖然僅有發布4篇貼文，粉絲卻已超過了25萬。不過，隨著林曉棠自稱不想被定位成模仿者，卻因為抖音帳號的名稱惹議，不少人因此湧入大罵「蹭熱度而已」。

綜合陸媒報導，林曉棠因為五官、臉型神似女星劉亦菲，加上獨特出眾的氣質，近日在網路上爆紅，雖然僅發了4篇影音貼文，粉絲人數仍舊暴漲不停，至今已有超過25萬人追蹤。

針對突如其來的爆紅，林曉棠則表示，其實她已經直播超過一年，粉絲人數上升是因為日常內容累積，並沒有刻意宣傳。林曉棠還說，自己不想被定位成「小劉亦菲」，希望能夠走出自己的路，因為「長得像誰是基因決定的，但成為誰是自己決定的」。

不過，雖然林曉棠聲稱想走出自己的路，抖音的帳號卻命名為「劉一菲」，不少人對此出言狂酸，「蹭熱度而已」、「整得這麼像嗎」、「你不知道怎麼紅的，那你叫『劉一菲』幹啥」、「長得像劉亦菲也沒什麼，幹嘛要和劉亦菲諧音名字很像？難道不是蹭人家流量？」

