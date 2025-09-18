　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸女網紅撞臉劉亦菲爆紅！拒當模仿者　卻因「帳號名稱」被狂酸

▲▼女網紅稱不想成為模仿者，卻又將帳號取名為「劉一菲」。（圖／翻攝抖音）

▲女網紅稱不想成為模仿者，卻又將帳號取名為「劉一菲」。（圖／翻攝抖音）

記者柯振中／綜合報導

大陸廣東22歲的女網紅林曉棠因為五官、臉型酷似女星劉亦菲，因而在網路上爆紅，雖然僅有發布4篇貼文，粉絲卻已超過了25萬。不過，隨著林曉棠自稱不想被定位成模仿者，卻因為抖音帳號的名稱惹議，不少人因此湧入大罵「蹭熱度而已」。

綜合陸媒報導，林曉棠因為五官、臉型神似女星劉亦菲，加上獨特出眾的氣質，近日在網路上爆紅，雖然僅發了4篇影音貼文，粉絲人數仍舊暴漲不停，至今已有超過25萬人追蹤。

▼女網紅稱不想成為模仿者，卻又將帳號取名為「劉一菲」。（圖／翻攝抖音）

▲▼女網紅稱不想成為模仿者，卻又將帳號取名為「劉一菲」。（圖／翻攝抖音）

針對突如其來的爆紅，林曉棠則表示，其實她已經直播超過一年，粉絲人數上升是因為日常內容累積，並沒有刻意宣傳。林曉棠還說，自己不想被定位成「小劉亦菲」，希望能夠走出自己的路，因為「長得像誰是基因決定的，但成為誰是自己決定的」。

不過，雖然林曉棠聲稱想走出自己的路，抖音的帳號卻命名為「劉一菲」，不少人對此出言狂酸，「蹭熱度而已」、「整得這麼像嗎」、「你不知道怎麼紅的，那你叫『劉一菲』幹啥」、「長得像劉亦菲也沒什麼，幹嘛要和劉亦菲諧音名字很像？難道不是蹭人家流量？」

▼女網紅稱不想成為模仿者，卻又將帳號取名為「劉一菲」。（圖／翻攝抖音）

▲▼女網紅稱不想成為模仿者，卻又將帳號取名為「劉一菲」。（圖／翻攝抖音）

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
544 2 5515 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
Andy病倒「鬆口背後原因」！
台灣男歌手突猝逝！　好友悲痛：你夠帥了，請好好休息

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸女網紅撞臉劉亦菲爆紅！拒當模仿者　卻因「帳號名稱」被狂酸

韓娛重返中國仍礙於「限韓令」？　陸外交部：健康交流無異議

強制女生剪「斜面短髮」　福建中學生被醜到「哭出來」

《赴山海》成毅「劇本連2集露餡」…登頂熱搜　觀眾批：沒背台詞嗎

大陸青年失業率拉警報！　8月攀升至18.9％、創今年新高

降級！美派武官出席香山論壇　陸學者酸小心眼：不情願還是要打交道

部落客重磅爆料：iPhone 18 Pro已打樣！　螢幕形態值得期待

中美衝突唯一可能是涉台問題　他建議川普挺「和統」拿諾貝爾獎

汪汪隊限定！　陸廠商賣整人「呂洞賓月餅」咬一口就中計

陸央企利潤總額五年內年增速8.3％　資產總額破90兆人民幣

【家寧妹認罪】一家4口僅她承認逃稅！ 父母神情凝重離去

【心情不好QQ】湘荷妹妹找爸爸奶音訴苦：今天跟同學吵架

【疑感情糾紛】台中18歲女大生最後身影！　赴「奪命約」半小時後遇死劫

盧廣仲戴假髮？笑：越戴越大頂　被拱出周邊「會認真考慮XD」

【31刀奪命】18歲女友慘死　高大成：應判死刑！

【沒有什麼光復節啦！】徐國勇嗆：不要黑白講

【90度鞠躬】家寧開庭完喊：捍衛自己！ 「別把沒做的事加在我身上」

【殺紅眼】44秒狂砍女友31刀！　17歲男殺人罪護送少年法庭

【海底撈員工祝福離婚快樂！】專業表演情緒價值給好給滿XD

【配音員本人？】女模仿捷運廣播「車門即將關閉」朋友直接傻眼XD

陸女網紅撞臉劉亦菲爆紅！拒當模仿者　卻因「帳號名稱」被狂酸

韓娛重返中國仍礙於「限韓令」？　陸外交部：健康交流無異議

強制女生剪「斜面短髮」　福建中學生被醜到「哭出來」

《赴山海》成毅「劇本連2集露餡」…登頂熱搜　觀眾批：沒背台詞嗎

大陸青年失業率拉警報！　8月攀升至18.9％、創今年新高

降級！美派武官出席香山論壇　陸學者酸小心眼：不情願還是要打交道

部落客重磅爆料：iPhone 18 Pro已打樣！　螢幕形態值得期待

中美衝突唯一可能是涉台問題　他建議川普挺「和統」拿諾貝爾獎

汪汪隊限定！　陸廠商賣整人「呂洞賓月餅」咬一口就中計

陸央企利潤總額五年內年增速8.3％　資產總額破90兆人民幣

TOYOTA「旗艦電動房車bZ7X」大陸登場！對標特斯拉＆BMW還有比亞迪

法老「3000年金手鐲」不見了　埃及博物館弄丟無價寶！邊境嚴查

快訊／美聯儲宣布降息1碼「美元指數急挫」市場預期10月再降

地球旁偷偷跟了60年　發現一顆「隱身」準衛星像迷你月亮

川普政府首批准對烏克蘭軍援　採新機制「北約付錢、美國出貨」

陸女網紅撞臉劉亦菲爆紅！拒當模仿者　卻因「帳號名稱」被狂酸

北市醫美診所爆事故！　男砸40萬做「陰莖增大術」身亡

玩「傳說對決」變摩鐵脫衣　桃園女被男網友性侵！結局卻重大逆轉

《河鰻》激情綑綁戲一鏡到底！柯泯薰求聞男主味道　潘綱大特訓繩縛技巧

羅智強提告苗博雅「求償500萬元」：真的大翻車了

【拍個照惹到牠】鵝大暴走突襲少女！腿直接瘀青一大片

大陸熱門新聞

陸女網紅撞臉劉亦菲！卻因帳號名字被酸爆

她按一鍵取消「開通會員」！7位數存款沒了

強制女生剪「斜面短髮」　福建中學生被醜到「哭出來」

陸紋身展薄紗妹跨評審身上激情扭動 受訪直說兩次：哥哥做X嗎？

無糖飲料當水喝！67歲女患糖尿病酮症

2公尺鐵條插入擋風玻璃！香港司機遭釘在駕駛座

陸劇《赴山海》被眼尖觀眾抓包 男神「手握劇本腳穿洞洞鞋」穿幫

影／劉亦菲分身？　廣東正妹只發3文就漲粉20萬！

三隻羊官方親回「小楊哥」回歸進度

被要求卸妝五次！爆紅素顏美女開學入校　新生牆寫下「破繭成蝶」

情侶住飯店「嘿咻遭偷拍」　竟收陌生訊息勒索：真的好騷

《赴山海》男主「劇本連2集露餡」挨批

部落客重磅爆料：iPhone 18 Pro已打樣！　螢幕形態值得期待

韓娛重返中國仍有障礙？陸外交部回應

更多熱門

相關新聞

玩哏複製文被打成認知作戰　一票年輕人傻眼

玩哏複製文被打成認知作戰　一票年輕人傻眼

許多年輕網友喜愛在網路上玩哏，複製好笑的文案稍微改良後再PO出。豈料，近日有流行「帶低收兒子吃飯」的複製文，被網紅打成認知作戰，讓年輕人傻眼。

志祺七七懶人包遭炎上　「想過停更」一票搖頭

志祺七七懶人包遭炎上　「想過停更」一票搖頭

陸央企利潤總額五年內年增速8.3％ 資產總額破90兆人民幣

陸央企利潤總額五年內年增速8.3％ 資產總額破90兆人民幣

上車舞爆紅！他喊C位女神「有魔性」一票笑了

上車舞爆紅！他喊C位女神「有魔性」一票笑了

美保守派網紅柯克命案　22歲嫌遭求處7罪名「最重面臨死刑」

美保守派網紅柯克命案　22歲嫌遭求處7罪名「最重面臨死刑」

關鍵字：

網紅劉亦菲大陸爆紅林曉棠

讀者迴響

熱門新聞

雙颱將現！準樺加沙估將衝擊3地區

上週才見面！男歌手今晨突猝逝...好友悲痛：你夠帥了，請好好休息

Andy「突呼吸不順暢」病倒掛急診！

桃園男住院到一半溜了！闖進住宅壓制性侵　她崩潰哭喊打給男友

LINE電腦版爆「大規模災情」　官方教解決方法

快訊／王柏傑反擊了！

生育給付金拉高到10萬！　行政院明拍板2026年上路

即／少年狠殺女大生！父沒道歉：我也不願發生這種事

樺加沙最新路徑！5天暴漲暴風半徑370km

醫急救：這麼漂亮走掉好可惜！　溺斃女孩「一輩子跟著你」

準「樺加沙」暴風圈下周恐觸陸　最快周日海陸警齊發

女大生慘死…她IG標帳號「錢難有是扎南」！

台灣最強小火鍋是它！在地人：半夜12點還在排

即／美聯儲宣布降息1碼　美元指數急挫

《中日和約》已確立台灣主權歸屬　AIT表態掀波瀾

更多

最夯影音

更多

【家寧妹認罪】一家4口僅她承認逃稅！ 父母神情凝重離去

【心情不好QQ】湘荷妹妹找爸爸奶音訴苦：今天跟同學吵架

【疑感情糾紛】台中18歲女大生最後身影！　赴「奪命約」半小時後遇死劫

盧廣仲戴假髮？笑：越戴越大頂　被拱出周邊「會認真考慮XD」

【31刀奪命】18歲女友慘死　高大成：應判死刑！

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面