玩哏複製文「帶低收兒吃大餐」被打成認知作戰　一票年輕人傻眼

▲用餐,家庭,吃飯。（圖／unsplash）

▲吃飯示意圖，與本文無關。（圖／unsplash）

記者鄒鎮宇／綜合報導

許多年輕網友喜愛在網路上玩哏，複製好笑的文案稍微改良後再PO出。豈料，近日有流行「帶低收兒子吃飯」的複製文，被網紅打成認知作戰，讓年輕人傻眼。

臉書粉專「一百五」表示，許多年輕學生族群近日在Threads 開始流行「帶低收兒子吃飯」複製文，訕笑、嘲諷與嘴跟自己一同吃飯的朋友與同學，內文如「兒子考上OOO，為了犒賞他，帶他來吃XX壽司。由於我們家是低收，不能常常這樣，看他吃的那麼開心，爸爸真的很欣慰」。

該貼文9日PO出後，累積93萬次瀏覽、5.5萬讚及385則留言，許多年輕網友點入原PO的帳號觀察後，可以辨識為玩哏的活網仔，但部分網友則無法分辨，留言鼓勵低收家庭，而該文也引來大批網友複製，PO出自己的朋友開玩笑。

「一百五」表示，該文只是年輕人圖個樂子、單純好玩行為，卻被打成認知作戰，原因竟是「讓人看到誤認台灣人都是低收入戶，掩蓋中國低靡經濟現況」，且有13萬人追蹤的網紅「Joel來談日本」上車砲轟，還有媒體將學生帳號、同學肖像全公開，指名為認知作戰實施者，引起大批年輕網友不滿。

網友看完紛紛留言，「壞了，發廢文成認知作戰幫兇了」、「認知你X…玩梗被當統戰」、「最恐怖的是台灣會有不少人相信」、「這年頭玩梗都成中共同路人了」、「我不行了，同學玩梗當認知作戰，沒救了」。

這幾天在刷台灣的社群媒體上，突然發現這樣的貼文變多：父母帶著剛考上理想學校的孩子去吃壽司、火鍋或麥當勞，配圖總是孩子開心的笑容，文字卻在最後補上一句：「因為我們家是低收，不能常常這樣，看他吃得那麼快樂，爸媽真的很欣慰。」這樣的內容初看或許令...

Joel來談日本發佈於 2025年9月14日 星期日
在 Threads 查看
女老師徵友「只接受4類人」喊藍白勿擾！PTT笑洗版

女老師徵友「只接受4類人」喊藍白勿擾！PTT笑洗版

一名自稱「公立學校老師」的女網友在網上徵友，表示只接受醫師、機師、工程師，或年淨利500萬元以上的新創公司負責人，同時強調自己是台派，更直白地說「其他的就別浪費彼此時間。」徵友文被轉到PTT，掀起熱烈討論，大票鄉民忍不住吐槽，「有這條件還找妳？腦袋清醒點」、「慢慢找，加油」。

志祺七七懶人包遭炎上　「想過停更」一票搖頭

志祺七七懶人包遭炎上　「想過停更」一票搖頭

羅伯斯調度惹議　大谷：是他決定

羅伯斯調度惹議　大谷：是他決定

上車舞爆紅！他喊C位女神「有魔性」一票笑了

上車舞爆紅！他喊C位女神「有魔性」一票笑了

美保守派網紅柯克命案　22歲嫌遭求處7罪名「最重面臨死刑」

美保守派網紅柯克命案　22歲嫌遭求處7罪名「最重面臨死刑」

