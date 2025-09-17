玩哏複製文「帶低收兒吃大餐」被打成認知作戰　一票年輕人傻眼

▲吃飯示意圖，與本文無關。（圖／unsplash）

記者鄒鎮宇／綜合報導

許多年輕網友喜愛在網路上玩哏，複製好笑的文案稍微改良後再PO出。豈料，近日有流行「帶低收兒子吃飯」的複製文，被網紅打成認知作戰，讓年輕人傻眼。

臉書粉專「一百五」表示，許多年輕學生族群近日在Threads 開始流行「帶低收兒子吃飯」複製文，訕笑、嘲諷與嘴跟自己一同吃飯的朋友與同學，內文如「兒子考上OOO，為了犒賞他，帶他來吃XX壽司。由於我們家是低收，不能常常這樣，看他吃的那麼開心，爸爸真的很欣慰」。

該貼文9日PO出後，累積93萬次瀏覽、5.5萬讚及385則留言，許多年輕網友點入原PO的帳號觀察後，可以辨識為玩哏的活網仔，但部分網友則無法分辨，留言鼓勵低收家庭，而該文也引來大批網友複製，PO出自己的朋友開玩笑。

「一百五」表示，該文只是年輕人圖個樂子、單純好玩行為，卻被打成認知作戰，原因竟是「讓人看到誤認台灣人都是低收入戶，掩蓋中國低靡經濟現況」，且有13萬人追蹤的網紅「Joel來談日本」上車砲轟，還有媒體將學生帳號、同學肖像全公開，指名為認知作戰實施者，引起大批年輕網友不滿。

網友看完紛紛留言，「壞了，發廢文成認知作戰幫兇了」、「認知你X…玩梗被當統戰」、「最恐怖的是台灣會有不少人相信」、「這年頭玩梗都成中共同路人了」、「我不行了，同學玩梗當認知作戰，沒救了」。