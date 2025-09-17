志祺七七懶人包片遭炎上「想過停更」　一票嘆：沒那麼好脫身　

▲志祺七七認YT流量崩跌，想過乾脆停更。（圖／翻攝自YT／志祺七七）

記者鄺郁庭／綜合報導

網紅「志祺七七」因大罷免懶人包影片遭炎上，時隔1個月再次發影片回應外界質疑。他坦言，頻道「流量明顯下跌、業配大量流失」，之所以未第一時間公開回應，是考量網路情緒過於激動、難以理性討論，不僅發言一直被斷章取義，所謂「拿標案洗地」更是荒謬，讓他一度動了乾脆停更的念頭。就有網友直勸志祺七七，乾脆避開政治議題，回到非政治向內容，或許還有機會止血。

有網友在PTT的Gossiping板問卦「志祺七七的處境其實蠻尷尬的」，最近看出志祺七七「遇到流量與定位危機」，似乎正嘗試調整節奏與風格；但他直言，若從既有立場轉向、開始質疑原本支持的陣營，「最討厭背叛」的那票受眾可能會強烈反彈，形容「那些比特犬很凶」，勸志祺七七乾脆避開政治議題，回到非政治向內容，或許還有機會「止血」。

貼文引發討論，留言區紛紛搖頭，「反悔可以啊！但吃過青鳥流量後就想跑，可沒那麼好脫身」、「回去老本行，做動漫遊戲吃喝玩樂」、「吃過青鳥紅利還想跑？」「不要碰政治議題，要碰就有勇氣正反意見都放上來，經得起查證，或是直接表態我們就是偏綠」、「真的不要為了合法的飯碰政治」、「一旦碰了政治，就只能選邊站，政治沒中立。」

但也有人表示，「他早就賺爛了有缺這點錢？」「反正早就已經賺飽了」、「看了一下根本沒缺，最新影片一堆死忠仔跟青鳥瘋狂抖內」、「最近的片按讚還是比倒讚多一倍」、「真的要做好功課，不正確的內容會被燒更兇吧」、「他又不缺錢，只是為了名聲，算了吧！」