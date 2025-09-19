談侵華歷史！日專家尷尬回應　陸學者反批「做錯滔天大罪要承認」

▲香山論壇昨下午分組討論，其中二分組聚焦「大國關係走向」。（圖／記者任以芳攝）

第十二屆北京香山論壇昨17日上午在北京國際會議中心舉行開幕式，下午展開多組平行會議，第二組討論「大國關係走向」下半場討論，來自中日美等國專家學者。適逢今天是「九一八事變」紀念日，日本防衛研究所中國研究部主任增田雅之指出日本民眾都知道80年前發生的事，日本也在80年間堅持和平道路，這項說法也讓其他大陸學者直言，「做錯就是做錯」，日本政府應深刻反思歷史，樹立正確史觀，增田雅之聽完後一臉尷尬。

今年香山論壇9月17日到19日在北京舉行會議，以「共護國際秩序，共促和平發展」為主題，為期三天，吸引來自全球100多個國家、地區及國際組織代表團，註冊人數超過1800人，規模創新高。

香山論壇上午舉行開幕式後，下午進行平行分組討論，第二分組「大國關係走向」分上下場，討論大國如何對談、處理好相處之道等議題，中美關係也是熱門題，在中美角力底下的「台灣問題」也被關注，包括日本對二戰歷史拒絕承認與道歉的態度。

▲ 日專家增田雅之回答對侵華歷史看法，清華大學社會科學學院教授達巍補全程表情凝重。（圖／記者任以芳攝）

下半場提問環節，陸媒向日本防衛研究所中國研究部主任增田雅提問，「今天是「九一八事變」紀念日，在這個充滿歷史意義一天，您怎麼麼看待？」

日本防衛研究所中國研究部主任增田雅之表示，認為「大部分日本人都清楚80年前歷史上發生過什麼事情」，並稱自己並非歷史學專家，他相信所有日本人都不會「否認」80年前那場戰爭中所發生的事情...。

接著，增田雅之繼續說，日本作為一個民主社會，對於歷史的理解，政界會有不同的聲音與視角，不同政客可能會提出不同的看法，有不同的看待歷史的方式，大多數日本人是開放的，也是清楚認識到80年前什麼事情....。

連兩次強調日本民眾知道並清楚那段侵華歷史，記者克此刻注意，在台下聆聽陸媒記者開始投以無奈微笑，甚至有人對看微微搖頭，甚至還有人低語，「日本人真的都知道?」

接著，增田雅之稱又稱，希望中國朋友能夠理解，日本在過去80年一直沿著和平發展的道路前進，也是過去80年日本發展歷史，讓日本在經濟繁榮與社會和平上受益。正是因為如此，日本才能與亞洲國家和平共處，並與西方國家保持良好的合作關係，日本能夠與經合組織等國家和平共存。

▲ 清華大學社會科學學院教授達巍直言：日本做錯了就是做錯了，在戰爭當中犯下滔天罪行。（圖／記者任以芳攝）

針對增田雅之對於過去侵華歷史的回答，清華大學社會科學學院教授達巍補充回應前，用中文禮貌性先問一句「我可以嗎？」增田雅之馬上點頭示意，表示沒問題

本來使用中文發言的達巍，立刻切換全英文模式直言，「中國政府和中國民眾對於日本在二戰時期對華發動侵略戰爭，以及日本政府對此的態度，都感到非常不滿。還有釣魚島歷史問題、靖國神社等問題，用中國話說『你做錯了就是做錯了』，日本當時做錯了，在戰爭當中犯下了滔天罪行，如果我是日本人的話，應該承認自己所犯下的錯誤。 」

達巍也說，中國人民也高度肯定日本政府給予中國的支持。例如北京的中日友好醫院，就是在日本發展援助框架下建成的，這些歷史我們同樣記得。 「我還是要說日本政府一些態度，尤其右翼勢力對待戰爭的方式，韓國以及其他相關國家應該直面歷史、正確認識歷史。」

新加坡尤索夫伊薩東南亞研究院院長蔡振國也補充說，日本在東南亞的做法影響到了很多東南亞民眾和家庭的生活，帶來慘痛的苦難和記憶，二戰的經歷讓人不忍直視，但是在80年代到90年代，事情朝著進步的方向發展。 對於靖國神社與東京戰爭博物館的爭議，東南亞普遍認為它們未能全面反映歷史真相。東南亞多數選擇「諒解」與繼續前行。

蔡振國強調，如今的日本已不同於80年前，右翼並非主流，應給予日本繼續前行的空間，但同時提醒「歷史傷痛不能忘卻，也不能成為阻礙未來的負擔」。

▲ 大陸軍事科學院戰爭研究院大校曹延中。（圖／記者任以芳攝）

最後，大陸軍事科學院戰爭研究院大校曹延中總結，他強要歷史必須銘記，尤其是日本對中國發動的「侵略性戰爭」造成深重傷害，若日本未能徹底反省二戰侵略行為，就難以真正邁向未來。

語畢，現場響起掌聲，增田雅之瞬間尷尬苦笑，表情心情看起來十分複雜，同時反映出中日及周邊國家對歷史的多重視角，有對侵略責任的追問，也有對和平共處的期望，凸顯歷史記憶與如何走向未來的矛盾心情。

