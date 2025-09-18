解放軍嗆美別挑戰「台灣與祖國統一」　若觸碰最核心利益可能引戰

▲ 前中國人民解放軍軍事科學院副院長何雷中將 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

第十二屆北京香山論壇今天（17日）上午在北京國際會議中心舉行開幕式，下午展開多組平行會議，前中國人民解放軍軍事科學院副院長何雷中將出席上半場「大國關係走向」擔任演講人。提問環節，被問及大國關係相處之道？何雷每一句回答都在劍指美國，首先強調台灣、南海、東海都是核心問題，「祖國統一」是核心利益中的核心。「想處理好大國關係，不要挑戰中國的核心利益與核心利益中的核心，若觸底線，不但無法處理大國關係，還可能引發衝突甚至是戰爭。」

今年香山論壇9月17日到19日，以「共護國際秩序，共促和平發展」為主題，為期三天，吸引來自全球100多個國家、地區及國際組織代表團，註冊人數超過1800人，規模創新高。

香山論壇上午舉行開幕式後，下午進行平行分組討論，其中第二分組「大國關係走向」分上下場，討論大國如如何對談、如何處理好相處之道等議題，中美關係也是熱門題，在中美角力底下的「台灣問題」也被關注。

前中國人民解放軍軍事科學院副院長何雷中將也直言，「台灣問題」、「祖國統一」是中國核心利益中的核心，想要處理好大國之間的關係，不要挑戰中國核心利益中的核心。「要是挑戰，第一處理不好大國之間的關係，第二可能引發衝突甚至是戰爭。」

▲ 何雷強調：想處理好大國關係，不要挑戰中國的核心利益與核心利益中的核心。（圖／記者任以芳攝）

何雷再次重申，「什麼是中國核心利益中的核心？中國的主權安全、領土完整和統一不能侵犯在這個核心利益當中，持分重要。

何雷指出，當前和今後的時期有「台灣問題」、「東海問題」、「南海問題」、「中印邊界」問題等等，這些都是中國的核心利益。但這些核心利益當中最關鍵、最根本、最核心的是「祖國統一」問題。

何雷進一步強調，「台灣問題」、「祖國統一問題」是中國核心利益中的核心。「想要處理好大國之間的關係，你就不要挑戰中國的核心利益，更不要挑戰中國核心利益中的核心。你要是挑戰，第一處理不好大國之間的關係，第二可能引發衝突甚至是戰爭。」

怎麼樣能夠控制這些風險？何雷建議，第一個相互尊重，平等相處，不要去干涉別國的內政，把自己國家的事情做好，這樣就不錯了。大國之間要想處理好關係，「最根本的就是要尊重，相互尊重，相互尊重就是要相互尊重對方的國家利益，尤其是要尊重對方國家利益當中的核心利益和核心利益中的核心。」

