　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

解放軍嗆美別挑戰「台灣與祖國統一」　若觸碰最核心利益可能引戰

▲▼ 前中國人民解放軍軍事科學院副院長何雷中將 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 前中國人民解放軍軍事科學院副院長何雷中將 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

第十二屆北京香山論壇今天（17日）上午在北京國際會議中心舉行開幕式，下午展開多組平行會議，前中國人民解放軍軍事科學院副院長何雷中將出席上半場「大國關係走向」擔任演講人。提問環節，被問及大國關係相處之道？何雷每一句回答都在劍指美國，首先強調台灣、南海、東海都是核心問題，「祖國統一」是核心利益中的核心。「想處理好大國關係，不要挑戰中國的核心利益與核心利益中的核心，若觸底線，不但無法處理大國關係，還可能引發衝突甚至是戰爭。」

今年香山論壇9月17日到19日，以「共護國際秩序，共促和平發展」為主題，為期三天，吸引來自全球100多個國家、地區及國際組織代表團，註冊人數超過1800人，規模創新高。

香山論壇上午舉行開幕式後，下午進行平行分組討論，其中第二分組「大國關係走向」分上下場，討論大國如如何對談、如何處理好相處之道等議題，中美關係也是熱門題，在中美角力底下的「台灣問題」也被關注。                                       

前中國人民解放軍軍事科學院副院長何雷中將也直言，「台灣問題」、「祖國統一」是中國核心利益中的核心，想要處理好大國之間的關係，不要挑戰中國核心利益中的核心。「要是挑戰，第一處理不好大國之間的關係，第二可能引發衝突甚至是戰爭。」

▲▼ 前中國人民解放軍軍事科學院副院長何雷中將 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 何雷強調：想處理好大國關係，不要挑戰中國的核心利益與核心利益中的核心。（圖／記者任以芳攝）

何雷再次重申，「什麼是中國核心利益中的核心？中國的主權安全、領土完整和統一不能侵犯在這個核心利益當中，持分重要。

何雷指出，當前和今後的時期有「台灣問題」、「東海問題」、「南海問題」、「中印邊界」問題等等，這些都是中國的核心利益。但這些核心利益當中最關鍵、最根本、最核心的是「祖國統一」問題。

何雷進一步強調，「台灣問題」、「祖國統一問題」是中國核心利益中的核心。「想要處理好大國之間的關係，你就不要挑戰中國的核心利益，更不要挑戰中國核心利益中的核心。你要是挑戰，第一處理不好大國之間的關係，第二可能引發衝突甚至是戰爭。」

怎麼樣能夠控制這些風險？何雷建議，第一個相互尊重，平等相處，不要去干涉別國的內政，把自己國家的事情做好，這樣就不錯了。大國之間要想處理好關係，「最根本的就是要尊重，相互尊重，相互尊重就是要相互尊重對方的國家利益，尤其是要尊重對方國家利益當中的核心利益和核心利益中的核心。」
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
511 1 9867 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／靜安會又被抄！找酒店妹組「剝皮團」　痴情職軍被騙400
明天中部以北防大雨　準「樺加沙」海警最快周日發布
楊金龍曝放款集中度「原監管2年」　央行Q3理監事會9大問答一
快訊／國道1號「火燒車」狂竄黑煙　出口匝道封閉！車流塞爆
獨／怪手變點點震撼畫面曝！美濃大峽谷深挖7層樓...藏鏡人曝
兄弟五人互看讓飛球落地　平野羞愧：我教了什麼樣的棒球
50歲男做「陰莖增大術」亡！最後身影曝光
快訊／寧夏夜市男墜樓　宣告不治

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

「盲人夫妻爬泰山」惹眾怒　導盲犬將階梯當障礙物卻挨打

AIT提台灣地位未定　陸委會：與我政府立場一致

女神全智賢新劇《暴風圈》1台詞挨批辱華　陸網玻璃心碎：封殺吧

港10搶匪劫65公斤黃金逃逸　掠走金條金磚金粉總值2.2億

解放軍嗆美別挑戰「台灣與祖國統一」　若觸碰最核心利益可能引戰

雙城論壇月底登場　陸委會警告：避免談兩岸觀光

陸諷民進黨製造國際支持假象　國台辦：台灣屬於中國地位已定

陸不甩美「台灣地位未定論」　藉香山論壇為舞台「鞏固對台主權」

陸委會：今年已188名國人赴陸失聯、遭留置盤查或疑遭限制自由

平民告贏特斯拉！　陸判決要求交出「完整行車數據」

【家寧妹認罪】一家4口僅她承認逃稅！ 父母神情凝重離去

【31刀奪命】18歲女友慘死　高大成：應判死刑！

【心情不好QQ】湘荷妹妹找爸爸奶音訴苦：今天跟同學吵架

【疑感情糾紛】台中18歲女大生最後身影！　赴「奪命約」半小時後遇死劫

盧廣仲戴假髮？笑：越戴越大頂　被拱出周邊「會認真考慮XD」

【海底撈員工祝福離婚快樂！】專業表演情緒價值給好給滿XD

【90度鞠躬】家寧開庭完喊：捍衛自己！ 「別把沒做的事加在我身上」

【沒有什麼光復節啦！】徐國勇嗆：不要黑白講

【不愧是體操女神】桃子360度翻身全場驚呆XD

【騙人生兒子系列】3歲弟直球告白媽：我最重要的東西就是妳♥

「盲人夫妻爬泰山」惹眾怒　導盲犬將階梯當障礙物卻挨打

AIT提台灣地位未定　陸委會：與我政府立場一致

女神全智賢新劇《暴風圈》1台詞挨批辱華　陸網玻璃心碎：封殺吧

港10搶匪劫65公斤黃金逃逸　掠走金條金磚金粉總值2.2億

解放軍嗆美別挑戰「台灣與祖國統一」　若觸碰最核心利益可能引戰

雙城論壇月底登場　陸委會警告：避免談兩岸觀光

陸諷民進黨製造國際支持假象　國台辦：台灣屬於中國地位已定

陸不甩美「台灣地位未定論」　藉香山論壇為舞台「鞏固對台主權」

陸委會：今年已188名國人赴陸失聯、遭留置盤查或疑遭限制自由

平民告贏特斯拉！　陸判決要求交出「完整行車數據」

近距離見Key還有機會！唱完台北巡演　隔天「超小型活動」曝光

高嘉瑜自爆出清「21張台積電」　被問賺多少錢笑了

iPhone 17明起全面開賣！電池測試出爐

獨／人中、眉心、臉頰中槍！廖老大手搖飲看板被射BB彈　畫面曝光

台鋼壞消息...魔鷹復健賽因雨取消　洪總不確定季末能否回歸

說好不提！鍾亦恩因2015明星無安打愛上桃猿　與陳世展王奕翔同披戰袍

台南仁德、將軍區長交接　黃素美陞任參議、許博森與張介軍接任

81歲「痛苦歌王」記者會還沒開始　「鄭進一當場翻臉」突離席！

新竹教育預算聚焦「刀口」！代理市長邱臣遠：投資學子、落實「好學」願景

快訊／靜安會又被抄！找酒店妹組「剝皮團」　痴情職軍被騙400萬

【泰格與雪兒】離我遠一點

大陸熱門新聞

數百人線上圍觀偷拍飯店　全家人都受害

陸女網紅撞臉劉亦菲！卻因帳號名字被酸爆

「台灣戰後已回歸中國」　董軍：歷史和法理事實不容置疑

被要求卸妝五次！爆紅素顏美女開學入校　新生牆寫下「破繭成蝶」

三幼童躺坐地鐵站口無人陪 可憐真相曝：母親跑了...父親跑車賺錢

強制女生剪「斜面短髮」　福建中學生被醜到「哭出來」

國台辦回應「台灣地位未定論」：台灣屬於中國地位已定

廣東人引進非洲「生命之樹」成功存活兩棵 壽命最長可達5000年

她按一鍵取消「開通會員」！7位數存款沒了

無糖飲料當水喝！67歲女患糖尿病酮症

陸科學家首捕捉植物單細胞分裂全過程 破解世紀難題

2公尺鐵條插入擋風玻璃！香港司機遭釘在駕駛座

未成年慎入！陸電影《731》刻意挑「這天」上映

4名中國人綁柱等死 「731細菌戰」戰犯供：轟炸機投擲炭疽菌做實驗

更多熱門

相關新聞

川普憂淪「配角」　10月前恐難會晤習近平

川普憂淪「配角」　10月前恐難會晤習近平

中國正式邀請川普前往北京，與中國國家主席習近平舉行高峰會，但白宮尚未回應。

2025北京服貿會台灣館主打「兩岸科技」　

2025北京服貿會台灣館主打「兩岸科技」　

《三生三世》于朦朧身亡！目擊鄰居發聲

《三生三世》于朦朧身亡！目擊鄰居發聲

兩岸服務貿易推進會登場　

兩岸服務貿易推進會登場　

金正恩「罕見」表態台灣問題：支持中方立場

金正恩「罕見」表態台灣問題：支持中方立場

關鍵字：

北京香山論壇大國關係何雷中將中美关系

讀者迴響

熱門新聞

羅智強提告苗博雅！求償500萬元：真的翻車

北市醫美診所爆事故！　男砸40萬做「陰莖增大術」身亡

家寧妹認罪「現身1畫面超亮眼」　一票人狂重播

即／陣頭少年砍死女友　苗栗青雲會館躺槍喊告

快訊／公務員增身心調適假3日「機關不得拒絕」　雙十後開始施行

「小沈1500」正妹記者不幹了！　披綠袍選議員

快訊／謝宜容涉貪　一審遭判4年6月

快訊／粿粿、范姜彥豐爆婚變撫養權談不攏

颱風下周二三最接近！粉專：5地區雨勢逃不掉　北部防強風

上週才見面！男歌手今晨突猝逝...好友悲痛：你夠帥了，請好好休息

法官問誰代表公司　家寧與母秒傻眼互看

桃園男住院到一半溜了！闖進住宅壓制性侵　她崩潰哭喊打給男友

Andy「突呼吸不順暢」病倒掛急診！

陳智菡批檢察官騙證人　北檢反擊

獨／男星入住Villa「半夜浴室傳腳步聲」竟見2女站床邊

更多

最夯影音

更多

【家寧妹認罪】一家4口僅她承認逃稅！ 父母神情凝重離去

【31刀奪命】18歲女友慘死　高大成：應判死刑！

【心情不好QQ】湘荷妹妹找爸爸奶音訴苦：今天跟同學吵架

【疑感情糾紛】台中18歲女大生最後身影！　赴「奪命約」半小時後遇死劫

盧廣仲戴假髮？笑：越戴越大頂　被拱出周邊「會認真考慮XD」

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面