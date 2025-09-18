赴日旅客注意！沖繩縣議會「開徵住宿稅」通過法案　拚2026年實施

▲日本沖繩縣那霸市國際通。（圖／記者蔡玟君攝）

記者羅翊宬／編譯

日本沖繩縣議會今（18）日正式表決通過「旅遊住宿稅」相關條例，最快2026年度內實施。該稅制將針對飯店、民宿等旅客課徵，以住宿費的2%為固定稅率，並設定單人一晚課徵的住宿稅上限為2000日圓（約新台幣409元）。沖繩縣府表示，旅遊住宿稅將確保觀光政策所需財源，用於保護環境、提升旅遊品質及改善居民生活環境。

根據《日本放送協會》、《沖繩時報》，住宿稅將涵蓋所有旅客，包括沖繩縣內的居民，但針對校外教學學生及教師、學校社團比賽參與者等教育活動則予以免除。同時，考量離島居民往返本島就醫的需求，縣府將透過既有補助制度擴大支援，以減輕負擔。

此次通過的條例採「定率制」，即依住宿費用課徵2%，最高上限為2000日圓。依沖繩縣府試算，年度稅收可達約77億8000萬日圓。除了沖繩縣政府本身，另有本部町、恩納村、北谷町、宮古島市及石垣市5個市町村也計畫同步引進實施住宿稅，並與縣政府共用稅收。

▲攝於2018年12月的首里城正殿，目前因燒毀而進行修復工程。（圖／記者羅翊宬攝）

依照縣府與各市町村的分配方案，縣與市町村將以3比2比例分攤，而未設獨自稅制的市町村，則由縣政府撥出稅收的一半作為交付金。

在實際稅率上，若在上述5個市町村住宿，將由縣與市町村分別徵收：縣稅比例為0.8%（最高800日圓），市町村稅率則為1.2%（最高1200日圓），合計仍為2%，總額上限2000日圓。旅客僅需透過住宿設施支付，無須額外程序。

沖繩縣議會同時也全票通過一筆約1億330萬日圓的補正預算，用於調整縣府系統以及支援住宿業者改造收費機制。沖繩縣府後續將與日本總務省展開正式協商，並在取得總務大臣同意後實施。預計將有約一年的緩衝期，讓觀光業界及旅客熟悉新制度。

沖繩縣政府強調，住宿稅的導入目的在於平衡觀光發展與居民生活，並確保旅遊資源永續利用。不過，業界對於稅收用途、定率與定額孰優、免稅範圍及縣市稅收分配等議題，仍有不同意見，相關討論預計在制度施行前持續展開。