政治 政治焦點 國會直播 專題報導

分析／藍黨魁混戰！本土、軍系挺郝龍斌　鄭麗文搶深藍票躍黑馬

▲郝龍斌登記參選國民黨主席，趙少康陪同。（圖／記者林敬旻攝）

▲郝龍斌表態參選國民黨主席。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席選舉領表登記今結束，前台北市長郝龍斌因其黨內資歷，且分別受到軍系與本土勢力力挺，黨內普遍看好接任黨魁機率高；不過，藍營人士也指出，打著「世代交替」大旗、吸引深藍黨員力挺的鄭麗文與羅智強實力也不容小覷，以2017年、2020年及2021年國民黨主席選舉情況估算，參與投票的黨員人數約有15萬人，鄭麗文粗估已掌握約4萬的深藍自主黨員和軍系票，羅智強則約3萬積極黨員選票，讓郝仍不敢輕忽大意，因為輸贏差距可能不大。

國民黨主席選舉將於10月18日投票，目前雖是郝龍斌、鄭麗文、羅智強與張亞中四足鼎立，但就當前選情來看，以戰鬥藍郝龍斌，以及喊出世代交替的鄭麗文為兩大主集團，兩方各有優勢，資深藍營人士指出，國民黨內選舉，軍系票向來是兵家必爭之地，過去黃復興體系之外，最大勢力就是各軍種校友會等，其中又以陸軍為選票大宗，郝龍斌的優勢在於，現在陸軍體系退將或校友會多是四星上將郝柏村的舊識，許多郝系的陸軍退役高階將領會全力挺郝。

▲鄭麗文登記參選國民黨主席。（圖／記者林敬旻攝）

▲鄭麗文獲深藍自主黨員支持。（圖／記者林敬旻攝）

不過，軍系中仍存在與郝柏村對立的勢力，鄭麗文也得到如黃復興前主委、退役上將季麟連的支持，桃園市軍系挺鄭的力量也不小。但據指出，季麟連為退役海軍陸戰隊二級上將，海陸在軍系本來就是少數，雖然季麟連當過黃復興主委，但黃復興黨部也在朱立倫去年三月主導下，由時任主委季麟連廢除改組為退伍軍人部，這讓不少軍系成員對季麟連頗有微詞，加上改組後勢力式微，因此鄭麗文究竟能把握到多少軍系票不得而知。

藍營人士指出，郝龍斌的強項在於其輩份夠也較穩重，政治歷練豐富，與黨內各系統也相當熟悉，且無心總統大位，符合「造王者」形象，被黨內視為最能穩住國民黨的人選，多數藍營地方派系如雲林張派、台中顏家、新北市議長蔣根煌、屏東縣議長周典論等都傾向支持郝龍斌。對新任黨主席力求「穩健」、不扯後腿底線的盧秀燕方面，也認為郝龍斌確實才是適任人選。

不過該人士也坦言，郝龍斌的死角也相當明顯，年紀偏大、保守老藍男的印象，較難獲得都會自主、年輕黨員的青睞，加上郝龍斌與台灣民眾黨前主席柯文哲關係不睦，縱使多次聲援柯案卻仍被小草詬病，未來面對2026年地方選舉、能否促成藍白整合等議題，成為許多黨員對郝龍斌當黨主席最大的疑慮。

鄭麗文主打「世代交替」，空戰力強，且具掌握議題能力，擅長操作公共議題，戰鬥形象鮮明，取得與郝分庭抗禮的氣勢，據悉多數自主黨員都已決定投給鄭麗文或是羅智強，理由是不希望再看到老面孔繼續把持黨中央。羅智強雖擅長創造網路聲量，在深藍黨員票上也能與鄭麗文競爭，但弱點是缺乏地方派系奧援，本土黨員票可獲取較少，據黨內人士估算，羅的得票數應該在3萬票上下。

至於張亞中的部分，有國民黨要角分析，2021年國民黨主席選舉，張亞中在18萬6018張有效黨員票中，拿到6萬632票，得票率高達32.59%，只小輸朱立倫13個百分點；但2025年張的氣勢大不如前，4年前得票主力深藍、黃復興黨員，被羅智強、鄭麗文瓜分不少，加上都會自主黨員也會擔心張若當選，可能會衝擊2026年縣市長、2028年盧秀燕的總統選情，不太可能再投票給他，因此預估張亞中得票應不超過2萬票。

黨主席選舉複雜多變，有如戰國亂局，今登記截止後，也象徵主席選戰起跑開打，未來一個月選舉期間，黨員自會審慎檢視每位參選人的一言一行，因為新任的黨主席，將是左右著國民黨能否在2028重返執政的關鍵人物。

陸委會要求雙城論壇勿談兩岸觀光　國民黨翻案例：民進黨老是雙標

陸委會要求雙城論壇勿談兩岸觀光　國民黨翻案例：民進黨老是雙標

2025台北上海雙城論壇將登場，台北市長蔣萬安將於25日至27日率團前往上海參與，陸委會提醒，訪團在陸從事兩岸交流期間，應聚焦市政交流，避免涉及事屬中央事項，如兩岸觀光等議題。對此，國民黨翻過去民進黨與陸方交流案例嗆，民進黨不要老是雙標邏輯，自我崩潰，不能因為自己做不到促進觀光，就乾脆讓大家都不要做。

控溫朗東裝瘋逃兵獲不起訴　徐巧芯酸：此人代表綠營參選只能祝福

控溫朗東裝瘋逃兵獲不起訴　徐巧芯酸：此人代表綠營參選只能祝福

國民黨列優先法案「年改改回去」　綠委遺憾：2大方向推新會期法案

國民黨列優先法案「年改改回去」　綠委遺憾：2大方向推新會期法案

大陣仗陪登記參選黨主席　郝龍斌舉「無私」誓言做黨內團結桶箍

大陣仗陪登記參選黨主席　郝龍斌舉「無私」誓言做黨內團結桶箍

郝龍斌拒出席黨主席選舉辯論　張亞中嗆：乾脆由趙少康代替上場

郝龍斌拒出席黨主席選舉辯論　張亞中嗆：乾脆由趙少康代替上場

