政治 政治焦點 國會直播 專題報導

中防長董軍指台灣屬於中國　外交部嚴正駁斥：謬論惡意曲解歷史

▲▼外交部發言人兼公眾會執行長蕭光偉。（圖／記者詹詠淇攝）

▲外交部發言人兼公眾會執行長蕭光偉。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

中國國防部長董軍聲稱，「台灣回歸中國是戰後國際秩序的重要組成部分，台灣屬於中國的歷史和法理事實不容置疑。」對此，外交部發言人蕭光偉今（18日）嚴正駁斥，中方謬論惡意曲解史實，且再度凸顯中國習於武力恫嚇的威權本質，更明確影響區域的和平穩定，外交部必須予以嚴正明確駁斥。

針對中國國防部長董軍於9月18日在北京香山論壇致詞時表示「台灣回歸中國是戰後國際秩序的重要組成部分，台灣屬於中國的歷史和法理事實不容置疑。解放軍始終是捍衛祖國統一無堅不摧的強大力量，絕不允許任何台獨分裂圖謀得逞，隨時準備著挫敗任何外部的武力干涉」及國台辦同日相同論調等，中方的謬論惡意曲解史實，且再度凸顯中國習於武力恫嚇的威權本質，更明確影響區域的和平穩定，外交部必須予以嚴正明確駁斥。

外交部發言人蕭光偉表示，二戰結束後，具有國際法效力的《舊金山和約》取代《開羅宣言》及《波茲坦公告》等政治聲明，該和約並未將台灣交給中華人民共和國，中華人民共和國從未統治過台灣。反觀台灣自1980年代中期開始，由下而上推動政治自由化與民主化的轉型，並在1996年完成首次總統直選，至此中華民國政府的中央行政、立法代表皆由台灣人民選出，從此成為有效統治，並對外代表台灣的唯一合法政府，也確立中華民國台灣與中華人民共和國對等存在、互不隸屬的現狀，已是客觀的事實。此後的中華民國台灣歷經2000年、2008年及2016年的三次政黨輪替，持續鞏固台灣的民主體制與主體意識，也反映出台灣人民對於追求自由與民主的堅定信念與意志。

蕭光偉指出，外交部嚴正聲明，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，中華人民共和國更無權在國際社會上代表台灣。針對中方近來大肆進行不實的「法律戰」，以強化其「台灣問題內政化」的論據，意圖改變區域現狀並合法化其侵略行徑，破壞和平穩定，台灣作為國際社會負責任的成員，除將持續維護現狀外，也鼓勵更多夥伴國家明確反制中方的不實論述，台灣將持續與理念相近國家密切合作，共同確保區域及台海的和平、穩定與繁榮。

09/17 全台詐欺最新數據

511 1 9867 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

3颱亂舞！樺加沙「肥大暴風圈」估觸陸　北台恐有強風雨原因曝
快訊／輝達入股！英特爾飆漲27％　美股半導體族群開盤走強
快訊／男做「陰莖增大術」離奇亡！　惡醫丁斌煌100萬交保
快訊／1天3颱！浣熊颱風晚間也生成了
名醫陳信吉過世原因曝光！　患者含淚道別
快訊／樺加沙颱風生成！路徑逼近台灣
男星身價上億「忠孝東路擁13房產」　爆離婚淨身出戶「全給前妻

相關新聞

美參議員克魯茲籲挺台參與ICAO　外交部致謝

美參議員克魯茲籲挺台參與ICAO　外交部致謝

美國聯邦參議院商業、科學暨運輸委員會主席克魯茲（Ted Cruz, R-TX）日前致函國務卿盧比歐（Marco Rubio）及運輸部長Sean Duffy，主張美國應領導國際社會共同敦促「國際民航組織」（ICAO）接納台灣成為完整會員國，該函並副知ICAO秘書長Juan Carlos Salazar。對於克魯茲主席持續堅定支持台灣的國際參與，外交部長林佳龍表達誠摯感謝。

外交突圍！　林佳龍率團訪義大利

外交突圍！　林佳龍率團訪義大利

培育太平洋地區青年領袖　外交部與美智庫東西中心簽MOU

培育太平洋地區青年領袖　外交部與美智庫東西中心簽MOU

陸不甩美拋出「台灣地位未定論」

陸不甩美拋出「台灣地位未定論」

「台灣戰後已回歸中國」　董軍：歷史和法理事實不容置疑

「台灣戰後已回歸中國」　董軍：歷史和法理事實不容置疑

