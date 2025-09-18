中防長董軍指台灣屬於中國　外交部嚴正駁斥：謬論惡意曲解歷史

▲外交部發言人兼公眾會執行長蕭光偉。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

中國國防部長董軍聲稱，「台灣回歸中國是戰後國際秩序的重要組成部分，台灣屬於中國的歷史和法理事實不容置疑。」對此，外交部發言人蕭光偉今（18日）嚴正駁斥，中方謬論惡意曲解史實，且再度凸顯中國習於武力恫嚇的威權本質，更明確影響區域的和平穩定，外交部必須予以嚴正明確駁斥。

針對中國國防部長董軍於9月18日在北京香山論壇致詞時表示「台灣回歸中國是戰後國際秩序的重要組成部分，台灣屬於中國的歷史和法理事實不容置疑。解放軍始終是捍衛祖國統一無堅不摧的強大力量，絕不允許任何台獨分裂圖謀得逞，隨時準備著挫敗任何外部的武力干涉」及國台辦同日相同論調等，中方的謬論惡意曲解史實，且再度凸顯中國習於武力恫嚇的威權本質，更明確影響區域的和平穩定，外交部必須予以嚴正明確駁斥。



外交部發言人蕭光偉表示，二戰結束後，具有國際法效力的《舊金山和約》取代《開羅宣言》及《波茲坦公告》等政治聲明，該和約並未將台灣交給中華人民共和國，中華人民共和國從未統治過台灣。反觀台灣自1980年代中期開始，由下而上推動政治自由化與民主化的轉型，並在1996年完成首次總統直選，至此中華民國政府的中央行政、立法代表皆由台灣人民選出，從此成為有效統治，並對外代表台灣的唯一合法政府，也確立中華民國台灣與中華人民共和國對等存在、互不隸屬的現狀，已是客觀的事實。此後的中華民國台灣歷經2000年、2008年及2016年的三次政黨輪替，持續鞏固台灣的民主體制與主體意識，也反映出台灣人民對於追求自由與民主的堅定信念與意志。



蕭光偉指出，外交部嚴正聲明，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，中華人民共和國更無權在國際社會上代表台灣。針對中方近來大肆進行不實的「法律戰」，以強化其「台灣問題內政化」的論據，意圖改變區域現狀並合法化其侵略行徑，破壞和平穩定，台灣作為國際社會負責任的成員，除將持續維護現狀外，也鼓勵更多夥伴國家明確反制中方的不實論述，台灣將持續與理念相近國家密切合作，共同確保區域及台海的和平、穩定與繁榮。