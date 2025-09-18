「台灣戰後已回歸中國」　董軍：台灣屬於中國歷史和法理事實不容置疑

記者任以芳／北京報導

第十二屆北京香山論壇開幕式今（18日）正式舉行，大陸國防部長董軍稍早發表重要講話，特地提到「台灣問題」並且十分強硬表態大陸方面定調「台灣地位」回歸中國是戰後國際秩序的重要組成部分，台灣屬於中國的歷史和法理事實，不容置疑，並且重申解放軍絕不允許任何「台獨」分裂的圖謀得逞，隨時準備挫敗任何外部的武力干涉。

第十二屆北京香山論壇（簡稱香山論壇）將於9月17日至19日在北京國際會議中心舉行。本屆論壇的主題是「共護國際秩序，共促和平發展」，今天開幕式大陸國防部董軍出席並發表重要講話，稍早他與越南國防部長潘文江大將一起步入會場

董軍指出，我們要守護戰後的秩序，80年來以聯合國為核心的國際體系，確立了公認的宗旨和原則，奠定了世界的總體和平，改革完善全球治理體系，不是對現行的秩序推倒重來，另起爐灶，恰恰是捍衛這個穩定的技術，築牢四梁八柱。

▲第十二屆香山論壇開幕，大陸國防部長董軍強硬表態「台灣地位論」在戰後回歸中國得到國際秩序認同。（圖／記者任以芳攝）

董軍強調，「台灣回歸中國是戰後國際秩序的重要組成部分，台灣屬於中國的歷史和法理事實，不容置疑。中國人民解放軍始終是捍衛祖國統一無堅不摧的強大力量，絕不允許任何『台獨』分裂的圖謀得逞，我們隨時準備著挫敗任何外部的武力干涉。」

董軍談到，南海我們與地區國家一道推動落實南海各方的行為宣言，加緊南海行為準則的磋商，求和平謀發展的共識與合力，正在凝聚某些另外國家所謂的航行自由，個別聲索國所謂的國際仲裁公然挑戰國際關係的基本原則。

董軍指出，中國依法維護領土主權和海洋權益，正是對戰後秩序和國際法制的堅定判斷，我們要支撐多邊主義，世界多極化是百年變局的必然趨勢。

董軍特別強調，當前世界正年內百年未有之大變局，和平與發展的時代主題雖然沒有變，但冷戰思維、霸權主義、保護主義的陰霾不散，甚至把二戰遺產變成了博弈的工具，世界和平面臨的新的威脅和新的挑戰，銘記歷史就應當警鐘長鳴，認清和反對一切霸權邏輯和霸凌行徑，全力守護和平。

董軍還說，「今天是九一八事變的紀念日，此時此刻在中國的多地將拉響防空警報，他在告誡人民不忘歷史教訓，不讓悲劇重演。」

「台灣地位未定論」在今年香山論壇成為注目焦點，會議尚未舉行前，美國在台協會（AIT）、美國國務院相繼表態支持「台灣地位未定論」。其中，AIT重申台灣最終政治地位尚未確定，指出包括《開羅宣言》、《波茨坦公告》和《舊金山和約》等二戰文件均未決定台灣最終政治地位，指稱大陸刻意曲解二戰時期文件，只是藉此理由支持大陸威脅台灣，北京主導的論述完全是虛假不實。

大陸外交部發言人林劍昨天也指出，「台灣是中國的台灣」。作為《開羅宣言》、《波茨坦公告》的簽署方，美國對台灣屬於中國的歷史和法理事實一清二楚，卻公然翻炒所謂「台灣地位未定」的謬論，抹黑汙衊中國捍衛國家主權和領土完整的正當行動，惡意誤導國際輿論，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號。

林劍重申，歷史不容竄改，一個中國原則是國際社會普遍共識，美國單方面歪曲解讀撼動不了國際社會堅持一個中國原則的格局。中方敦促美方切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，停止操弄涉台問題，停止以任何形式縱容支持「台獨」，停止干涉中國內政，任何人任何勢力都無法阻擋中國終將統一、也必將統一的歷史大勢。

另外，今年根據香山論壇公布名單，2025年美國派出代表是前美國駐華國防武官阮遵、空軍武官庫爾特•丹尼斯 菲夫、陸軍副武官奧斯卡•阿拉溫達•吉爾羅伊、政治處官員安妮•謝爾曼。美國僅派駐華武官出席，相較去年官方代表團規格有所降低，引發外界對中美防務對話是否受阻的討論。

▼ 大陸國防部長董軍與越南國防部長潘文江（右一） 。（圖／記者任以芳攝）