　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸不甩美「台灣地位未定論」　藉香山論壇為舞台「鞏固對台主權」

▲▼香山論壇開幕。（圖／記者任以芳攝）

▲第十二屆香山論壇開幕，大陸國防部長董軍出席開幕並發表談話。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

第十二屆北京香山論壇今天（17日）上午在北京國際會議中心舉行開幕式，恰逢今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年、台灣光復80周年，議題討論與歷史紀念呼應。論壇期間「台灣問題」成為各界討論焦點。大陸國防部長董軍今天上午在開幕式強調，「台灣回歸中國是戰後國際秩序的重要組成部分，屬於中國的歷史與法理事實，不容質疑」。大陸專家學者也在各主場合強調「台灣地位未定論」是對二戰成果及國際秩序的挑戰，絕不被允許，美國的遏制企圖不會得逞，明顯警告與回擊美國拋出的「台灣最終政治地位尚未確定」的說法。

今年論壇以「共護國際秩序，共促和平發展」為主題，為期三天，吸引來自全球100多個國家、地區及國際組織代表團，註冊人數超過1800人，規模創新高。大陸方面也一再宣傳論壇舉辦恰逢中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年、台灣光復80周年，具有特殊意義。

今年香山論壇期間，「台灣問題」成為許多專家學者被討論焦點，尤其談論中美關係角力與分歧，台海局勢成為最重要關鍵原因之一。香山論壇會議尚未舉行前，美國在台協會（AIT）、美國國務院相繼表態支持「台灣地位未定論」，AIT甚至「罕見」表態台灣最終政治地位尚未確定，指出包括《開羅宣言》、《波茨坦公告》和《舊金山和約》等二戰文件均未決定台灣最終政治地位，指稱大陸刻意曲解二戰時期文件。

「台灣地位未定論」也成為香山論壇焦點，大陸國防部長董軍上午出席開幕式並發表重要講話，特地提到「台灣問題」強硬表態陸方定調的「台灣地位歸屬中國」論點，等於間接回應美國拋出台灣最終政治地位尚未確定的說法。

董軍強調，「台灣回歸中國是戰後國際秩序的重要組成部分，台灣屬於中國的歷史和法理事實，不容置疑。中國人民解放軍始終是捍衛祖國統一無堅不摧的強大力量，絕不允許任何『台獨』分裂的圖謀得逞，我們隨時準備著挫敗任何外部的武力干涉。」

董軍長達20多分鐘演講，除了強調大國和平外交理念，提及「台灣問題」「南海問題」，特地提到今天香山論壇9月18日開幕也是「九一八事變」紀念日，並且指出「此時此刻在中國的多地將拉響防空警報，告誡人民不忘歷史教訓，不讓悲劇重演。」

就大陸史觀來看，1931年9月18日日軍發動的軍事侵略，佔領大陸東北，揭開日本侵華戰爭的序幕，並引發了局部抗戰的開始，陸方定調「九一八事變」是日本全面侵華開始，抗日戰爭經歷14年苦難。

但我中華民國史觀認定，1937年7月7日盧溝橋「七七事變」，才是中國全面抗擊日本侵略戰爭的起點，也是中華民族的全面抗戰始於1937年7月的七七事變，蔣委員長宣告開展8年全面抗戰，直到1945 年取得勝利，日本宣告投降。兩岸對於抗戰爆發時間點史觀認定不同。

▲▼ 前中國人民解放軍軍事科學院副院長何雷中將 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 前中國人民解放軍軍事科學院副院長何雷中將 。（圖／記者任以芳攝）

另外，針對「台灣問題」包括陸方專家學者也在各種場合發表對台看法。前中國人民解放軍軍事科學院副院長何雷中將指出台灣地位早已確定，「台灣地位未定論」實際上是對《開羅宣言》《波茨坦公告》、二戰勝利成果以及戰後國際秩序的否定與挑戰，「這種說法絕不被允許」。

針對美國持續在對華政策中打「台灣牌」，何雷指出，美方此舉的根本目的是遏制中國發展，反映出美國的戰略焦慮。何雷強調，中國發展目標十分明確，一是讓中國人民過上更好的生活，二是為世界及地區和平作出貢獻。他直言，「美國的遏制企圖不會得逞，中國將堅定捍衛國家利益與核心領土。」

同時，香港中文大學（深圳）公共政策學院院長鄭永年也在論壇中表達看法，他認為中國軍事實力愈強，越有可能和平解決台灣問題，這與西方一些觀點形成鮮明對比。

鄭永年指出，中國不會放棄使用武力選項，必要時將以軍事手段阻止「台獨」行徑。「若台灣分裂勢力企圖謀求獨立，中方絕不會退讓，這是中國不可觸碰的核心利益。」

另外，今年抗戰勝利80周年，何雷強調，歷史是最好的警示。近代以來，中華民族經歷血與火的考驗，3500萬同胞的犧牲才換來當下的和平環境。他強調，「我們要堅定捍衛國家領土主權，絕不允許外敵再染指中國領土半步。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
511 1 9867 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／央行利率連6凍　房市管制未鬆綁
快訊／陰莖手術奪命！丁斌煌上銬拿拐杖移送　畫面曝光
郝龍斌談與柯文哲恩怨　「柯當年攻擊讓我母親失眠痛苦」
蔡依林、郭富城誰睡比較健康？　醫揭「1關鍵」差很多
獨／超驚悚！台中出海口驚見「半顆頭顱」
陰莖增大術猝死！老母悲痛現身　護理師：沒幫麻醉
高中生戲水溺斃！爸媽告市府「告示牌有問題」判國賠218萬
快訊／國1「5車連環撞」！　後方紫爆大塞車

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸不甩美「台灣地位未定論」　藉香山論壇為舞台「鞏固對台主權」

陸委會：今年已188名國人赴陸失聯、遭留置盤查或疑遭限制自由

平民告贏特斯拉！　陸判決要求交出「完整行車數據」

「小國不應被迫選邊站」 新防長陳振聲：新加坡絕不做他國代理人

未滿18歲慎入！　陸抗日電影《731》刻意挑在918事變週年上映

陸倡議建立「國際反詐聯盟」　打擊電信網路詐騙

三幼童躺坐地鐵站口無人陪　可憐真相曝：母親跑了...父親跑車賺錢

首例氫負離子原型電池來了　陸科學家開發成果登《自然》期刊

瀋陽「09：18」空襲警報大響全城鳴笛　14聲警鐘構「14年抗戰」史觀

4名中國人綁柱等死　「731細菌戰」戰犯供：轟炸機投擲炭疽菌做實驗

【家寧妹認罪】一家4口僅她承認逃稅！ 父母神情凝重離去

【31刀奪命】18歲女友慘死　高大成：應判死刑！

【心情不好QQ】湘荷妹妹找爸爸奶音訴苦：今天跟同學吵架

【疑感情糾紛】台中18歲女大生最後身影！　赴「奪命約」半小時後遇死劫

盧廣仲戴假髮？笑：越戴越大頂　被拱出周邊「會認真考慮XD」

【海底撈員工祝福離婚快樂！】專業表演情緒價值給好給滿XD

【90度鞠躬】家寧開庭完喊：捍衛自己！ 「別把沒做的事加在我身上」

【沒有什麼光復節啦！】徐國勇嗆：不要黑白講

【騙人生兒子系列】3歲弟直球告白媽：我最重要的東西就是妳♥

【不愧是體操女神】桃子360度翻身全場驚呆XD

陸不甩美「台灣地位未定論」　藉香山論壇為舞台「鞏固對台主權」

陸委會：今年已188名國人赴陸失聯、遭留置盤查或疑遭限制自由

平民告贏特斯拉！　陸判決要求交出「完整行車數據」

「小國不應被迫選邊站」 新防長陳振聲：新加坡絕不做他國代理人

未滿18歲慎入！　陸抗日電影《731》刻意挑在918事變週年上映

陸倡議建立「國際反詐聯盟」　打擊電信網路詐騙

三幼童躺坐地鐵站口無人陪　可憐真相曝：母親跑了...父親跑車賺錢

首例氫負離子原型電池來了　陸科學家開發成果登《自然》期刊

瀋陽「09：18」空襲警報大響全城鳴笛　14聲警鐘構「14年抗戰」史觀

4名中國人綁柱等死　「731細菌戰」戰犯供：轟炸機投擲炭疽菌做實驗

新北國家防災日實兵演練　模擬8.5強震、首度跨夜收容

讓人瘋狂的「失控思考」！從覺察到混亂的心路歷程

鄭孟洳稱柯志恩收營利事業百萬政治獻金　他打臉：拿假數據潑髒水

快訊／陰莖手術奪命！惡醫丁斌煌上銬拿拐杖移送地檢署　畫面曝光

台驊控股斥資4.65億元　收購韓國SKYMASTER全數股權

迎戰立法院新會期　國民黨10／2召開「立法實務研討會」

首屆台灣國際兒少書展台中揭幕　閱讀能量跨越城市

請3天特休！年輕同事「爽放9天」算敢嗎　一票喊正常：一堆這樣的

國民黨主席大亂鬥　綠：有志參選者先為造假連署、財劃法出包道歉

郝龍斌談與柯文哲恩怨情仇　「柯當年的攻擊讓我母親失眠痛苦」

【心情不好QQ】湘荷妹妹找爸爸奶音訴苦：今天跟同學吵架

大陸熱門新聞

數百人線上圍觀偷拍飯店　全家人都受害

陸女網紅撞臉劉亦菲！卻因帳號名字被酸爆

「台灣戰後已回歸中國」　董軍：歷史和法理事實不容置疑

被要求卸妝五次！爆紅素顏美女開學入校　新生牆寫下「破繭成蝶」

三幼童躺坐地鐵站口無人陪 可憐真相曝：母親跑了...父親跑車賺錢

強制女生剪「斜面短髮」　福建中學生被醜到「哭出來」

她按一鍵取消「開通會員」！7位數存款沒了

無糖飲料當水喝！67歲女患糖尿病酮症

陸科學家首捕捉植物單細胞分裂全過程 破解世紀難題

2公尺鐵條插入擋風玻璃！香港司機遭釘在駕駛座

廣東人引進非洲「生命之樹」成功存活兩棵 壽命最長可達5000年

4名中國人綁柱等死 「731細菌戰」戰犯供：轟炸機投擲炭疽菌做實驗

未成年慎入！陸電影《731》刻意挑「這天」上映

首例氫負離子原型電池來了　陸科學家開發成果登《自然》期刊

更多熱門

相關新聞

「台灣戰後已回歸中國」　董軍：歷史和法理事實不容置疑

「台灣戰後已回歸中國」　董軍：歷史和法理事實不容置疑

第十二屆北京香山論壇開幕式今（18日）正式舉行，大陸國防部長董軍稍早發表重要講話，特地提到「台灣問題」。他強硬表態大陸方面定調的「台灣地位」，強調台灣回歸中國是戰後國際秩序的重要組成部分，屬於中國的歷史和法理事實，不容置疑，並且重申解放軍絕不允許任何「台獨」分裂的圖謀得逞，隨時準備挫敗任何外部的武力干涉。

中美衝突唯一可能是涉台問題　他建議川普支持「和統」

中美衝突唯一可能是涉台問題　他建議川普支持「和統」

2027台海爆發危機？　美前國防部官員這樣分析

2027台海爆發危機？　美前國防部官員這樣分析

美前國防部官員重申：美對中政策從未變過

美前國防部官員重申：美對中政策從未變過

王毅與盧比歐通話又談「台灣問題」　

王毅與盧比歐通話又談「台灣問題」　

關鍵字：

第十二屆香山論壇董軍台灣問題

讀者迴響

熱門新聞

羅智強提告苗博雅！求償500萬元：真的翻車

北市醫美診所爆事故！　男砸40萬做「陰莖增大術」身亡

即／陣頭少年砍死女友　苗栗青雲會館躺槍喊告

家寧妹認罪「現身1畫面超亮眼」　一票人狂重播

「小沈1500」正妹記者不幹了！　披綠袍選議員

快訊／公務員增身心調適假3日「機關不得拒絕」　雙十後開始施行

快訊／謝宜容涉貪　一審遭判4年6月

快訊／粿粿、范姜彥豐爆婚變撫養權談不攏

上週才見面！男歌手今晨突猝逝...好友悲痛：你夠帥了，請好好休息

颱風下周二三最接近！粉專：5地區雨勢逃不掉　北部防強風

Andy「突呼吸不順暢」病倒掛急診！

桃園男住院到一半溜了！闖進住宅壓制性侵　她崩潰哭喊打給男友

法官問誰代表公司　家寧與母秒傻眼互看

陳智菡批檢察官騙證人　北檢反擊

專家：準「樺加沙」不是吃素的　陸警時間曝

更多

最夯影音

更多

【家寧妹認罪】一家4口僅她承認逃稅！ 父母神情凝重離去

【31刀奪命】18歲女友慘死　高大成：應判死刑！

【心情不好QQ】湘荷妹妹找爸爸奶音訴苦：今天跟同學吵架

【疑感情糾紛】台中18歲女大生最後身影！　赴「奪命約」半小時後遇死劫

盧廣仲戴假髮？笑：越戴越大頂　被拱出周邊「會認真考慮XD」

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面