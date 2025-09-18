陸不甩美「台灣地位未定論」　藉香山論壇為舞台「鞏固對台主權」

▲第十二屆香山論壇開幕，大陸國防部長董軍出席開幕並發表談話。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

第十二屆北京香山論壇今天（17日）上午在北京國際會議中心舉行開幕式，恰逢今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年、台灣光復80周年，議題討論與歷史紀念呼應。論壇期間「台灣問題」成為各界討論焦點。大陸國防部長董軍今天上午在開幕式強調，「台灣回歸中國是戰後國際秩序的重要組成部分，屬於中國的歷史與法理事實，不容質疑」。大陸專家學者也在各主場合強調「台灣地位未定論」是對二戰成果及國際秩序的挑戰，絕不被允許，美國的遏制企圖不會得逞，明顯警告與回擊美國拋出的「台灣最終政治地位尚未確定」的說法。

今年論壇以「共護國際秩序，共促和平發展」為主題，為期三天，吸引來自全球100多個國家、地區及國際組織代表團，註冊人數超過1800人，規模創新高。大陸方面也一再宣傳論壇舉辦恰逢中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年、台灣光復80周年，具有特殊意義。

今年香山論壇期間，「台灣問題」成為許多專家學者被討論焦點，尤其談論中美關係角力與分歧，台海局勢成為最重要關鍵原因之一。香山論壇會議尚未舉行前，美國在台協會（AIT）、美國國務院相繼表態支持「台灣地位未定論」，AIT甚至「罕見」表態台灣最終政治地位尚未確定，指出包括《開羅宣言》、《波茨坦公告》和《舊金山和約》等二戰文件均未決定台灣最終政治地位，指稱大陸刻意曲解二戰時期文件。

「台灣地位未定論」也成為香山論壇焦點，大陸國防部長董軍上午出席開幕式並發表重要講話，特地提到「台灣問題」強硬表態陸方定調的「台灣地位歸屬中國」論點，等於間接回應美國拋出台灣最終政治地位尚未確定的說法。

董軍強調，「台灣回歸中國是戰後國際秩序的重要組成部分，台灣屬於中國的歷史和法理事實，不容置疑。中國人民解放軍始終是捍衛祖國統一無堅不摧的強大力量，絕不允許任何『台獨』分裂的圖謀得逞，我們隨時準備著挫敗任何外部的武力干涉。」

董軍長達20多分鐘演講，除了強調大國和平外交理念，提及「台灣問題」「南海問題」，特地提到今天香山論壇9月18日開幕也是「九一八事變」紀念日，並且指出「此時此刻在中國的多地將拉響防空警報，告誡人民不忘歷史教訓，不讓悲劇重演。」

就大陸史觀來看，1931年9月18日日軍發動的軍事侵略，佔領大陸東北，揭開日本侵華戰爭的序幕，並引發了局部抗戰的開始，陸方定調「九一八事變」是日本全面侵華開始，抗日戰爭經歷14年苦難。

但我中華民國史觀認定，1937年7月7日盧溝橋「七七事變」，才是中國全面抗擊日本侵略戰爭的起點，也是中華民族的全面抗戰始於1937年7月的七七事變，蔣委員長宣告開展8年全面抗戰，直到1945 年取得勝利，日本宣告投降。兩岸對於抗戰爆發時間點史觀認定不同。

▲ 前中國人民解放軍軍事科學院副院長何雷中將 。（圖／記者任以芳攝）

另外，針對「台灣問題」包括陸方專家學者也在各種場合發表對台看法。前中國人民解放軍軍事科學院副院長何雷中將指出台灣地位早已確定，「台灣地位未定論」實際上是對《開羅宣言》《波茨坦公告》、二戰勝利成果以及戰後國際秩序的否定與挑戰，「這種說法絕不被允許」。

針對美國持續在對華政策中打「台灣牌」，何雷指出，美方此舉的根本目的是遏制中國發展，反映出美國的戰略焦慮。何雷強調，中國發展目標十分明確，一是讓中國人民過上更好的生活，二是為世界及地區和平作出貢獻。他直言，「美國的遏制企圖不會得逞，中國將堅定捍衛國家利益與核心領土。」

同時，香港中文大學（深圳）公共政策學院院長鄭永年也在論壇中表達看法，他認為中國軍事實力愈強，越有可能和平解決台灣問題，這與西方一些觀點形成鮮明對比。

鄭永年指出，中國不會放棄使用武力選項，必要時將以軍事手段阻止「台獨」行徑。「若台灣分裂勢力企圖謀求獨立，中方絕不會退讓，這是中國不可觸碰的核心利益。」

另外，今年抗戰勝利80周年，何雷強調，歷史是最好的警示。近代以來，中華民族經歷血與火的考驗，3500萬同胞的犧牲才換來當下的和平環境。他強調，「我們要堅定捍衛國家領土主權，絕不允許外敵再染指中國領土半步。」