美議員籲挺台參與ICAO　外交部：促安全天空永續未來目標早日實現

▲外交部。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

美國聯邦參議院商業、科學暨運輸委員會主席克魯茲（Ted Cruz, R-TX）日前致函國務卿盧比歐（Marco Rubio）及運輸部長Sean Duffy，主張美國應領導國際社會共同敦促「國際民航組織」（ICAO）接納台灣成為完整會員國，該函並副知ICAO秘書長Juan Carlos Salazar。對於克魯茲主席持續堅定支持台灣的國際參與，外交部長林佳龍表達誠摯感謝。

外交部指出，我國管轄的台北飛航情報區（Taipei FIR）是印太地區的空運樞紐，每年管制逾百萬架次航班，並維護數千萬旅客的飛航安全。根據「國際機場協會」（ACI）今（2025）年7月公布的2024年全球最繁忙機場排名，在超過185個國家的2,800多個機場中，台灣桃園國際機場的國際旅客人數及空運量分別名列第13及第10。以台灣在全球空運的重要地位，確有需要參與ICAO各項會議、機制及活動，並使用ICAO的資料庫。

外交部說，然而，由於中國的阻撓，ICAO持續拒絕台灣參與，導致我國無法及時取得最新民航資訊，對全球飛航安全已造成潛在風險。此外，針對中國無視相關規範，拒絕與我國先行協商，片面宣布修改M503航路，並擅自啟用W121、W122及W123航路，ICAO也無法提出妥善的因應作為，嚴重影響區域飛航安全及和平穩定，外交部表達強烈不滿。

外交部強調，當前全球民航發展面臨諸多挑戰，ICAO不應該遺漏任何人，唯有納入包括台灣在內所有利害關係者的共同參與，才能妥善因應，進而促成「安全天空，永續未來」（Safe Skies, Sustainable Future）策略目標的早日實現。