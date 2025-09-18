　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

培育太平洋地區青年領袖　外交部與美智庫東西中心簽MOU

▲▼外交部政務次長兼外交及國際事務學院院長吳志中與東西中心院長Celeste Connors簽署MOU。（圖／外交部提供）

▲外交部政務次長兼外交及國際事務學院院長吳志中與東西中心院長Celeste Connors簽署MOU。（圖／外交部提供，下同）

記者詹詠淇／台北報導

在區域安全局勢快速變化與氣候變遷挑戰日益嚴峻的背景下，台灣與美國持續展現推動太平洋夥伴關係的決心。外交部政務次長兼外交及國際事務學院院長吳志中與美國智庫「東西中心」（East-West Center, EWC）院長Celeste Connors於9月17日在第10屆「太平洋島國青年領袖培訓計畫」（Pacific Islands Leadership Program with Taiwan, PILP）結訓典禮上，共同簽署新一輪5年期的合作備忘錄（MOU），宣示雙方將持續合作推動本計畫，透過人才培訓與區域交流，共同培育下一世代太平洋青年領袖，具體落實外交部長林佳龍推動的「總合外交」理念。

結訓典禮暨MOU簽署儀式由吳志中主持，出席典禮的貴賓包括馬紹爾群島共和國駐台大使卡蒂爾（Anjanette Kattil）、吐瓦魯國駐台大使法莉莉（Lily Tangisia Faavae）、美國在台協會台北辦事處代理副處長羅峻平（Michael Pignatello）、帛琉共和國駐台大使館教育文化官Janet Ebil Orrukem、外交部諮詢委員呂曜志及原住民族委員會副處長董靜芬等人。

吳志中致詞時強調，持續推動PILP不僅展現台美雙方對太平洋區域的長遠承諾，更象徵民主夥伴共同回應區域挑戰的決心。無論是數位資安、氣候變遷、醫療健康、婦女賦權或永續漁業，台灣都將與美國及太平洋島國一同努力，建構更具韌性的區域發展。

▲▼外交部政務次長兼外交及國際事務學院院長吳志中與東西中心院長Celeste Connors簽署MOU。（圖／外交部提供）

EWC院長Celeste Connors表示，PILP計畫是跨國合作的典範，透過培育青年領袖，讓區域能共同面對戰略韌性、經濟安全、教育與健康等挑戰。她同時勉勵第10屆學員以勇氣、同理心與遠見於各領域持續發揮影響力，更高度肯定台灣長年對太平洋島國的投入，並稱簽署新一輪的MOU代表雙方攜手合作的承諾，將為區域和平與繁榮注入更多能量。　

今年培訓計畫共有10個太平洋國家含台灣3位原民青年代表，計23位學員參與；台灣原住民與太平洋島國同屬南島語族，學員間文化同源的跨國交流有助深化彼此連結，6週課程朝夕相處的友好情誼勢將延伸為互相支持的堅定力量。

▲▼外交部政務次長兼外交及國際事務學院院長吳志中與東西中心院長Celeste Connors簽署MOU。（圖／外交部提供）

馬紹爾共和國駐台大使卡蒂爾致詞時特別感謝EWC與外交及國際事務學院多年來深耕PILP計畫，使其成為培育太平洋青年領袖的重要平台，期盼學員們勇於承擔使命，攜手面對氣候變遷與區域安全等挑戰；吐瓦魯國駐台大使法莉莉則指出PILP培養的青年將是推動「2050藍色太平洋大陸戰略」的核心力量，呼應今年度太平洋島國論壇主題「Iumi Tugeda: Act Now for an Integrated Blue Pacific Continent」。　

美國在台協會台北辦事處代理副處長羅峻平強調，美國將持續與台灣及太平洋夥伴合作，推動數位連結、基礎建設及永續發展計畫。

外交及國際事務學院與EWC自2013年起合作執行PILP，至今已培訓逾200位太平洋地區青年領袖，為區域最具影響力的領袖培訓計畫之一。

今（2025）年適逢第10屆PILP結訓典禮，外交部特別邀請15位歷屆校友「回娘家」參與活動，與新一屆學員分享心得，展現本計畫對太平洋地區青年領袖持續培育的長期影響力。典禮中，吳院長也準備了人氣在地伴手禮「澎湖花生酥」與「小卷片」贈送給學員與校友，為活動更添台灣味。典禮後原住民舞團以豐收為主題進行的表演為學員的離台返國送上祝福。

▲▼外交部政務次長兼外交及國際事務學院院長吳志中與東西中心院長Celeste Connors簽署MOU。（圖／外交部提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
511 1 9867 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／靜安會又被抄！找酒店妹組「剝皮團」　痴情職軍被騙400
明天中部以北防大雨　準「樺加沙」海警最快周日發布
楊金龍曝放款集中度「原監管2年」　央行Q3理監事會9大問答一
快訊／國道1號「火燒車」狂竄黑煙　出口匝道封閉！車流塞爆
獨／怪手變點點震撼畫面曝！美濃大峽谷深挖7層樓...藏鏡人曝
兄弟五人互看讓飛球落地　平野羞愧：我教了什麼樣的棒球
50歲男做「陰莖增大術」亡！最後身影曝光
快訊／寧夏夜市男墜樓　宣告不治

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

高嘉瑜自爆出清「21張台積電」　被問賺多少錢笑了

光復節放不放假徐國勇稱依法行政　北市府：把「沒有光復節」吞回去

趙少康開戰張亞中！　學者曝背後盤算劍指「這個黨主席候選人」

慶籌會今公布國慶紀念品　首創精緻禮盒搭玫瑰花方巾

不反對民眾黨拋「聯合政府」　郝龍斌：前提是開誠布公談清楚

培育太平洋地區青年領袖　外交部與美智庫東西中心簽MOU

新北國家防災日實兵演練　模擬8.5強震、首度跨夜收容

鄭孟洳稱柯志恩收營利事業百萬政治獻金　他打臉：拿假數據潑髒水

迎戰立法院新會期　國民黨10／2召開「立法實務研討會」

國民黨主席大亂鬥　綠：有志參選者先為造假連署、財劃法出包道歉

【家寧妹認罪】一家4口僅她承認逃稅！ 父母神情凝重離去

【31刀奪命】18歲女友慘死　高大成：應判死刑！

【心情不好QQ】湘荷妹妹找爸爸奶音訴苦：今天跟同學吵架

【疑感情糾紛】台中18歲女大生最後身影！　赴「奪命約」半小時後遇死劫

盧廣仲戴假髮？笑：越戴越大頂　被拱出周邊「會認真考慮XD」

【海底撈員工祝福離婚快樂！】專業表演情緒價值給好給滿XD

【90度鞠躬】家寧開庭完喊：捍衛自己！ 「別把沒做的事加在我身上」

【沒有什麼光復節啦！】徐國勇嗆：不要黑白講

【不愧是體操女神】桃子360度翻身全場驚呆XD

【騙人生兒子系列】3歲弟直球告白媽：我最重要的東西就是妳♥

高嘉瑜自爆出清「21張台積電」　被問賺多少錢笑了

光復節放不放假徐國勇稱依法行政　北市府：把「沒有光復節」吞回去

趙少康開戰張亞中！　學者曝背後盤算劍指「這個黨主席候選人」

慶籌會今公布國慶紀念品　首創精緻禮盒搭玫瑰花方巾

不反對民眾黨拋「聯合政府」　郝龍斌：前提是開誠布公談清楚

培育太平洋地區青年領袖　外交部與美智庫東西中心簽MOU

新北國家防災日實兵演練　模擬8.5強震、首度跨夜收容

鄭孟洳稱柯志恩收營利事業百萬政治獻金　他打臉：拿假數據潑髒水

迎戰立法院新會期　國民黨10／2召開「立法實務研討會」

國民黨主席大亂鬥　綠：有志參選者先為造假連署、財劃法出包道歉

114年度桃園市優質紅茶評鑑比賽　復興區景美山林茶園奪特等獎

近距離見Key還有機會！唱完台北巡演　隔天「超小型活動」曝光

高嘉瑜自爆出清「21張台積電」　被問賺多少錢笑了

iPhone 17明起全面開賣！電池測試出爐

獨／人中、眉心、臉頰中槍！廖老大手搖飲看板被射BB彈　畫面曝光

台鋼壞消息...魔鷹復健賽因雨取消　洪總不確定季末能否回歸

說好不提！鍾亦恩因2015明星無安打愛上桃猿　與陳世展王奕翔同披戰袍

台南仁德、將軍區長交接　黃素美陞任參議、許博森與張介軍接任

81歲「痛苦歌王」記者會還沒開始　「鄭進一當場翻臉」突離席！

新竹教育預算聚焦「刀口」！代理市長邱臣遠：投資學子、落實「好學」願景

沙鹿兇殺案女大生最後青春身影曝光　血染櫻花隧道留斷髮　預謀犯案駱姓少年黑歷史起底

政治熱門新聞

羅智強提告苗博雅！求償500萬元：真的翻車

快訊／公務員增身心調適假3日「機關不得拒絕」　雙十後開始施行

「小沈1500」正妹記者不幹了！　披綠袍選議員

「台灣地位未定」74年前就決議　專家：蔣中正妥協接受

生育給付金拉高到10萬！　行政院明拍板2026年上路

邵雨薇破尺度「外露bra」胸前鈕扣全開

公館圓環施工大塞車　北市：廠商擅自封道將裁處

4綠委唯一輸給柯志恩　邱議瑩說話了

台灣有沒有光復節？　行政院：行政機關依法行政

「停砍公教年金」已排第一法案　傅崐萁：民眾黨應不會投下反對票

《中日和約》已確立台灣主權歸屬　AIT表態掀波瀾

傳馬郁雯披綠袍選議員　男友李正皓喊全力支持：一人當選兩人服務

柯建銘明天不開記者會了　黨團幹部改周五黨團大會處理

震傳媒民調／賴清德不滿意度55%創新高！　本命區台南剩37.2%滿意

更多熱門

相關新聞

北京威脅　帛琉宣稱已處於戰爭狀態

北京威脅　帛琉宣稱已處於戰爭狀態

帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）表示，該國持續面臨北京威脅，甚至可以說，該國已經處於「戰爭狀態」，引發外界關注。

參與診治巴勒斯坦心臟病童及醫護人員培訓　駐以代表：人道無國界

參與診治巴勒斯坦心臟病童及醫護人員培訓　駐以代表：人道無國界

台灣「自由鳳梨」熱銷日本　林佳龍：日本幾乎全包了

台灣「自由鳳梨」熱銷日本　林佳龍：日本幾乎全包了

中駐丹麥大使要日本驅離我代表遭拒　外交部說話了

中駐丹麥大使要日本驅離我代表遭拒　外交部說話了

台網紅拒陪睡韓男遭暴打　外交部出手了

台網紅拒陪睡韓男遭暴打　外交部出手了

關鍵字：

外交部智庫太平洋

讀者迴響

熱門新聞

羅智強提告苗博雅！求償500萬元：真的翻車

北市醫美診所爆事故！　男砸40萬做「陰莖增大術」身亡

家寧妹認罪「現身1畫面超亮眼」　一票人狂重播

即／陣頭少年砍死女友　苗栗青雲會館躺槍喊告

快訊／公務員增身心調適假3日「機關不得拒絕」　雙十後開始施行

「小沈1500」正妹記者不幹了！　披綠袍選議員

快訊／謝宜容涉貪　一審遭判4年6月

快訊／粿粿、范姜彥豐爆婚變撫養權談不攏

颱風下周二三最接近！粉專：5地區雨勢逃不掉　北部防強風

上週才見面！男歌手今晨突猝逝...好友悲痛：你夠帥了，請好好休息

法官問誰代表公司　家寧與母秒傻眼互看

桃園男住院到一半溜了！闖進住宅壓制性侵　她崩潰哭喊打給男友

Andy「突呼吸不順暢」病倒掛急診！

陳智菡批檢察官騙證人　北檢反擊

獨／男星入住Villa「半夜浴室傳腳步聲」竟見2女站床邊

更多

最夯影音

更多

【家寧妹認罪】一家4口僅她承認逃稅！ 父母神情凝重離去

【31刀奪命】18歲女友慘死　高大成：應判死刑！

【心情不好QQ】湘荷妹妹找爸爸奶音訴苦：今天跟同學吵架

【疑感情糾紛】台中18歲女大生最後身影！　赴「奪命約」半小時後遇死劫

盧廣仲戴假髮？笑：越戴越大頂　被拱出周邊「會認真考慮XD」

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面