雲林防洪工程加速推進　劉建國：打造堅實水利安全網

▲立委劉建國會同水利署第五河川分署長吳明華與地方代表實地會勘防洪工程。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

極端氣候帶來的暴雨與洪水威脅，正考驗著農業大縣雲林的防洪體系。立法委員劉建國18日會同水利署第五河川分署長吳明華、古坑鄉長林慧如及多位地方民意代表，實地走訪多處工程現場，了解進度，並與居民面對面討論治水成果與後續規劃。

立委劉建國表示，近年雲林地區常因短延時強降雨導致河川水位暴漲，居民生命財產安全承受考驗。這次水利署推動的多項工程總經費近6億元，涵蓋抽水站更新、河川治理、橋梁改建及堤防加固等，未來完成後可大幅提升地區防洪能量。他強調，會持續爭取中央資源並督促單位如期如質完工，讓雲林居民「放心居住、安心耕作」。

第五河川分署長吳明華指出，大埤鄉延潭大排治理工程是本次重點之一，行政院長卓榮泰於7月視察後同意編列1.37億元，目前已順利決標，預計2027年3月完工；大埤抽水站機組更新同步加速，屆時將有效提升抽排能力，減緩暴雨帶來的積淹水問題。

另一項關鍵工程是石龜溪「早知柳樹腳四期」改善，全長約1.2公里，總經費達3.6億元，目前正進行土地徵收，預計2026年度動工。完工後，可大幅降低流域洪水風險，守護周邊聚落；此外，水利署斥資8100萬元改建崙仔溪行長橋，並規劃於2026年啟動北港溪水系第二次檢討，將崙仔溪、石榴班溪一併納入治理範圍，透過堤防建設與土地徵收，逐步形成完整的水系治理藍圖。

至於海豐崙溪的搶險修復工程，目前觀音橋下游右岸已完成，以混凝土塊與丁壩工保護坡面，後續也將於明年汛期前完成石籠加固，進一步確保堤岸安全。劉建國強調，防洪不僅是工程，更是居民安居與地方發展的基礎。他承諾將與中央水利單位持續合作，確保雲林防洪工程如期推動，為農業縣打造一個更堅實、安全的家園。

▲地方鄉親出席會勘，期待工程完工後家園更安全。（圖／記者游瓊華翻攝）