「郝龍斌是眾望所歸」　張麗善：期待能發揚光大朱立倫奠定的基礎

▲雲林縣長張麗善（左起）、立法院長韓國瑜、國民黨立委張嘉郡18日在立法院推廣雲林縣府將舉辦的「台灣咖啡節」。（圖／記者陳煥丞攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨10月18日舉辦黨主席改選投票，台北市前市長郝龍斌、國民黨立法院黨團書記長羅智強、孫文學校總校長張亞中、前藍委鄭麗文已登記參選。國民黨籍雲林縣長張麗善今（18日）表示，郝龍斌是眾望所歸，很多黨員非常期待，國民黨繼現任黨主席朱立倫奠定基礎後，能透過郝龍斌繼續發揚光大。

雲林縣府將舉辦台灣咖啡節，張麗善18日下午找「雲林女婿」立法院長韓國瑜在立法院會客室推廣相關產品，藍委張嘉郡、許宇甄也到場。

媒體詢問張麗善，對於國民黨主席改選，是否已經表態力挺郝龍斌？張麗善說，郝龍斌經歷豐富，也有執政經驗，是眾望所歸，很多黨員非常期待，國民黨繼朱立倫奠定基礎後，能透過郝龍斌繼續發揚光大。

張麗善表示，郝龍斌的人和讓很多無論是資深黨員或所有黨員都非常期待，也希望國民黨透過新主席的誕生，「再將我們帶上一個高峰」，尤其一整年以來全民非常期待國民黨也能尊重民意，透過立院多席次委員來推出福國利民政策，讓民眾感受到國民黨才是讓人非常安心穩定的政黨，絕對跟人民站在一起。