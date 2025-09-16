雲林台西「夢幻沙灘」藏死神！10年奪10條人命　在地曝原因

▲雲林台西「夢幻沙灘」暗藏凶險，早在2015年7月就被縣府公告列為危險海域。（圖／民眾提供）

記者游瓊華、莊智勝／雲林報導

雲林縣台西鄉「夢幻沙灘」14日下午傳出死亡意外，就讀台南市某工商建教班的16歲少年與4名同學到該沙灘戲水，不料卻遭暗流捲入，待警消尋獲時已經溺斃。據了解，「夢幻沙灘」其實暗藏凶險危機，早在2015年就被雲林縣府列為「危險海域」，至今約10年期間、包括此次這名建教生，已經奪走10條人命。

夢幻沙灘位於雲林台西，由於夕陽晚霞景色優美，且退潮後還會露出長約500公尺的海岸線，十分夢幻，因此而得名；但看似夢幻的美景，實則暗藏凶險，雲林縣府勘查後發現，沙灘下方結構並不紮實，容易有踩空的危險，一旦雙腳陷入就很難脫困，且過去該處溺水案件頻傳，因此於2015年7月公告將此地列為危險海域。

雖然縣府已設立公告向遊客示警，並指示警消、海巡勤加巡邏以免發生危險，但這10年間仍然頻頻傳出憾事，包括此次這名溺水的建教生，10年來已有10人在這片沙灘殞命。

此次年僅16歲的建教生趁著周末與同學到沙灘戲水，不料卻意外溺斃，校方獲悉後也立即通知家屬到場；而死者工作的團膳公司表示，少年十分乖巧、且工作也非常認真，對於這起意外感到十分遺憾。校方指出，接下來學校將會協助申請急難救助與學生平安保險金，全力協助家屬處理後續事宜。