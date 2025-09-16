周末赴夢幻沙灘戲水溺斃！　校方悲曝16歲建教生「刻苦背景」

▲雲林縣台西鄉夢幻沙灘發生溺水事件，台南16歲建教高職生溺斃。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者林東良、莊智勝／台南-雲林報導

雲林縣台西鄉「夢幻沙灘」14日下午3時許傳出死亡意外，就讀台南市某工商建教班的16歲少年與4名同學到該沙灘戲水，未料不慎遭暗流捲入，待警消到場尋獲時，少年已經不幸死亡。學校學務處王姓主任指出，該生家庭經濟狀況不佳，因此就讀建教班，是刻苦耐勞的好學生，在得知噩耗後師生都感到難過不捨，後續已經通知教育部，並聯繫該生胞姊到場處理後事，校方將會協助申請急難救助與學生保險金，盡力處理後續事宜。

王主任指出，不幸溺斃的該名學生就讀二年級建教班，目前與班上同學在雲林麥寮一處與校方合作的團膳廠商上班，該生家境並不優渥，因此選擇就讀建教班，平日白天在團膳公司工作，晚上則由公司派專車送回學校上課，隔天再返回公司上班，生活十分刻苦。

校方表示，14日周日學生休假前往夢幻沙灘戲水，不料卻發生憾事，校方在傍晚6點多接到通知後，第一時間即依規定通報教育部，並緊急聯繫該生胞姊到場處理。建教公司董事長等相關主管也立即前往現場表達關心。

校方指出，該生不論在學校、或公司工作表現都十分良好，是相當刻苦耐勞的學生，學校師生得知噩耗後，均感到難過、不捨，後續學校將會協助申請急難救助與學生平安保險金，全力處理後續事宜；此外，校方也將針對當天到沙灘戲水的其他同學安排心理輔導，同時對校內學生進行安全教育，以免憾事再度發生。