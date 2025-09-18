　
    • 　
>
地方 地方焦點

協助學校災後復原重建！立委丁學忠、張嘉郡爭取中央復建經費

▲立法委員丁學忠、張嘉郡今日上午邀集國教署長彭富源、縣政府及地方民代針對學校災後復建工程進行會勘。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲立法委員丁學忠今日上午邀集國教署長彭富源、縣政府及地方民代針對學校災後復建工程進行會勘。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

丹娜絲颱風及728挾豪雨襲台，除了水利及公路等工程受損嚴重，許多學校也傳出多起災情，立法委員丁學忠、張嘉郡今（18）日上午邀集國教署長彭富源、縣政府及地方民代針對學校災後復建工程進行會勘，要求中央全力協助地方，並從寬、從優核定各項復原重建。

立委丁學忠表示，這次颱風淹水導致校舍、設備損害，除部分校園由縣府經費因應外，其餘提報到中央復建工程，海線鄉鎮共有7所學校，元長鄉忠孝國小、元長國中、口湖鄉金湖國小、水林鄉水燦林國小和安分校、蔦松藝術高中、麥寮鄉麥寮國小、橋頭國小等校復建工程，包括跑道破損、門窗毀損、屋頂漏水與圍牆倒塌等。

▲立法委員丁學忠針對學校災後復建工程進行會勘。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲立法委員丁學忠針對學校災後復建工程進行會勘。（圖／記者游瓊華翻攝）

立委張嘉郡提到，縣府估計復原所需經費約2200多萬元，目前皆已經提報中央請求協助，要求應盡速核定經費，並整合學校工程及周邊水利工程，協助學校搶修和復原，保障學童在學校的安全。丁學忠指出，中央、地方及學校一定要共同負起災後校園重建責任，中央與地方齊心協力，讓災後重建更具動能，也提醒學校再仔細盤查校園環境，以師生安全做最優先考量，確保學生在安全無虞的環境中上課。

▲丁學忠說，中央、地方及學校一定要共同負起災後校園重建責任。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲丁學忠說，中央、地方及學校一定要共同負起災後校園重建責任。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

