吸毒開車撞死人！18歲BMW男「有糖尿病」盼交保　法官狠打臉

記者許權毅、郭玗潔／台中報導

台中18歲白姓男子去年吸食喪屍煙彈等3種毒品後，駕駛BMW撞死一名71歲葉姓公務員，還加速踩油門逃逸，被依殺人、毒駕致死起訴，全案預計由國民法庭審理。法院認為白男有逃亡之虞，從今年2月26日羈押至今，將於9月25日羈押期間屆滿，雖然白聲稱自己有糖尿病，不過法官認為白男仍有逃亡之虞，再裁定他從9月26日起，延長羈押2月。

法官認為，白男犯罪嫌疑重大，肇事後駕車逃逸，一開始接受偵查時，對於犯行也不老實陳述，有避重就輕、飾詞僥倖的心態；白男雖稱自己有糖尿病，但糖尿病也非不利逃亡的因素，加上白男雖和被害人家屬就調解金額取得共識，但對於給付方式尚未有共識，尚未取得被害人家屬諒解，因白男羈押期間即將於2025年9月25日屆滿，裁定他從9月26日起，延長羈押2月。

▲台中18歲白姓男子毒駕撞死行人遭延押。（圖／記者許權毅攝）

回顧案情，白男並未持有駕照，卻駕駛一輛黑色BMW租賃車。去年10月26日16時左右，先在桃園市殯儀館附近吸食K菸，隨即又駕車返回台中太平住家。隔（27）日凌晨5時許，在住家施用含有第三級毒品4-甲基甲基卡西酮（俗稱喵喵）之毒咖啡包、吸食喪屍煙彈，隨後再度駕車前往北屯區一處朋友家。

當天早上6、7點左右，白男在北屯區民俗公園附近與朋友在一塊，又再度吸毒，將喵喵毒咖啡包加水飲用。換算下來，白男在約莫14至15小時內，連續吸食K菸、毒咖啡包以及喪屍煙彈等3種毒品，且多次毒駕。

27日上午9時5分，白男駕車要返回太平區住家，沿著北屯路240巷直行，進入該巷弄與三光北一街108巷口時，疏於注意，撞擊靠邊行走的葉姓行人，導致葉彈撞上轎車擋風玻璃，葉倒臥地面後，原先可能未死亡，白卻未停車，反而基於「不確定之殺人故意」往前行駛，導致葉滾入車盤底下，身體遭輾壓、翻滾多次，重傷身亡。

白男則在事發當下落跑，在北屯區太原路三段自撞號誌箱，由員警到場將人逮捕，查出他就是撞死人的BMW駕駛，被依殺人、毒駕致死起訴。