社會 社會焦點 保障人權

吸毒開車撞死人！18歲BMW男「有糖尿病」盼交保　法官狠打臉

記者許權毅、郭玗潔／台中報導

台中18歲白姓男子去年吸食喪屍煙彈等3種毒品後，駕駛BMW撞死一名71歲葉姓公務員，還加速踩油門逃逸，被依殺人、毒駕致死起訴，全案預計由國民法庭審理。法院認為白男有逃亡之虞，從今年2月26日羈押至今，將於9月25日羈押期間屆滿，雖然白聲稱自己有糖尿病，不過法官認為白男仍有逃亡之虞，再裁定他從9月26日起，延長羈押2月。

法官認為，白男犯罪嫌疑重大，肇事後駕車逃逸，一開始接受偵查時，對於犯行也不老實陳述，有避重就輕、飾詞僥倖的心態；白男雖稱自己有糖尿病，但糖尿病也非不利逃亡的因素，加上白男雖和被害人家屬就調解金額取得共識，但對於給付方式尚未有共識，尚未取得被害人家屬諒解，因白男羈押期間即將於2025年9月25日屆滿，裁定他從9月26日起，延長羈押2月。

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲台中18歲白姓男子毒駕撞死行人遭延押。（圖／記者許權毅攝）

回顧案情，白男並未持有駕照，卻駕駛一輛黑色BMW租賃車。去年10月26日16時左右，先在桃園市殯儀館附近吸食K菸，隨即又駕車返回台中太平住家。隔（27）日凌晨5時許，在住家施用含有第三級毒品4-甲基甲基卡西酮（俗稱喵喵）之毒咖啡包、吸食喪屍煙彈，隨後再度駕車前往北屯區一處朋友家。

當天早上6、7點左右，白男在北屯區民俗公園附近與朋友在一塊，又再度吸毒，將喵喵毒咖啡包加水飲用。換算下來，白男在約莫14至15小時內，連續吸食K菸、毒咖啡包以及喪屍煙彈等3種毒品，且多次毒駕。

27日上午9時5分，白男駕車要返回太平區住家，沿著北屯路240巷直行，進入該巷弄與三光北一街108巷口時，疏於注意，撞擊靠邊行走的葉姓行人，導致葉彈撞上轎車擋風玻璃，葉倒臥地面後，原先可能未死亡，白卻未停車，反而基於「不確定之殺人故意」往前行駛，導致葉滾入車盤底下，身體遭輾壓、翻滾多次，重傷身亡。

白男則在事發當下落跑，在北屯區太原路三段自撞號誌箱，由員警到場將人逮捕，查出他就是撞死人的BMW駕駛，被依殺人、毒駕致死起訴。

快訊／陰莖手術奪命！惡醫丁斌煌上銬拿拐杖移送地檢署　畫面曝光

高雄肉店驚見「4隻米奇全家吃buffet」　噁心畫面曝！業者認疏失

吳欣盈提告超基因勝訴一半！取回幹細胞　要不到兒「四寶」

獨／超驚悚！台中出海口驚見「半顆頭顱」　急送法醫研究所

彰化伸港鐵皮修車倉庫濃煙狂竄　25平米陷火海！消防急灌救

50歲男做陰莖增大術猝死！老母悲痛現身相驗　護理師：沒幫麻醉

台中高中生戲水溺斃！爸媽告市府「告示牌有問題」判國賠218萬

「陰莖增大」男暴斃診所內　法醫高大成研判問題恐為心肌梗塞

資安專家變駭客！入侵龍巖系統偷客戶個資　辯：只是研究未轉賣

屏東1~8月詐騙案破3866件　財損衝破15億！警拍1分鐘短片籲勿受騙

【家寧妹認罪】一家4口僅她承認逃稅！ 父母神情凝重離去

【31刀奪命】18歲女友慘死　高大成：應判死刑！

【心情不好QQ】湘荷妹妹找爸爸奶音訴苦：今天跟同學吵架

【疑感情糾紛】台中18歲女大生最後身影！　赴「奪命約」半小時後遇死劫

盧廣仲戴假髮？笑：越戴越大頂　被拱出周邊「會認真考慮XD」

【海底撈員工祝福離婚快樂！】專業表演情緒價值給好給滿XD

【90度鞠躬】家寧開庭完喊：捍衛自己！ 「別把沒做的事加在我身上」

【沒有什麼光復節啦！】徐國勇嗆：不要黑白講

【騙人生兒子系列】3歲弟直球告白媽：我最重要的東西就是妳♥

【不愧是體操女神】桃子360度翻身全場驚呆XD

陣頭少年網購40cm長刀　為「討禮物」怒斬舊愛

陣頭少年網購40cm長刀　為「討禮物」怒斬舊愛

台中市沙鹿區16日駭人情殺案震驚社會，令人意外的是，兇手是一名年僅17歲的駱姓少年，疑因不滿剛分手顏姓女大生要求討回交往期間的禮物，手持網購買來、「防身用」的40公分長刀，兩度行刺將舊愛活活砍死，手段極其凶殘，釀成無法挽回的悲劇。

千萬租客再現！　遊戲業搶進七期市政路商辦

千萬租客再現！　遊戲業搶進七期市政路商辦

七期命案3嫌齊喊不逃亡　求交保全延押

七期命案3嫌齊喊不逃亡　求交保全延押

貴賓狗走失「自己進派出所」求救

貴賓狗走失「自己進派出所」求救

為妻籌醫藥費　夫幫運毒代價要關7年

為妻籌醫藥費　夫幫運毒代價要關7年

【家寧妹認罪】一家4口僅她承認逃稅！ 父母神情凝重離去

【31刀奪命】18歲女友慘死　高大成：應判死刑！

【心情不好QQ】湘荷妹妹找爸爸奶音訴苦：今天跟同學吵架

【疑感情糾紛】台中18歲女大生最後身影！　赴「奪命約」半小時後遇死劫

盧廣仲戴假髮？笑：越戴越大頂　被拱出周邊「會認真考慮XD」

