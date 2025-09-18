　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台中高中生戲水溺斃！爸媽告市府「告示牌有問題」判國賠218萬

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲王姓高中生2年前在海邊溺水死亡，家屬向台中市府風管所提國賠勝訴。（圖／記者許權毅攝）

記者許權毅／台中報導

台中市一名王姓高中生2023年在大安濱海樂園戲水溺斃，王家父母認為，現場告示牌字小又模糊，且未就戲水範圍等明確指示，也沒有插警告紅旗等，認為中市府風管所跟負責管理的海龍海上救生協會有疏失。地院認同戲水區標示不足、警示桿不明確，遊客無法明確看出戲水區範圍，判賠家屬218萬餘元。

2023年6月，年僅17歲的王姓高中生跟同學到台中市大安濱海樂園海水浴場戲水，結果在戲水2小時後，疑似溺水失聯。2天後，王姓高中生遺體被發現在現場南園沙灘，檢方相驗遺體後，認定是溺水窒息而亡。

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲▼王家父母認為，大安濱海樂園標示不足，告示牌字小，且海域內無明顯標竿。（圖／記者許權毅攝）

王生父母對台中市政府風管所與實際管理的台中市海龍海上救生協會，提出國賠。王家父母主張，兒子年僅17歲，無社會經驗，當時在開放時間進入，縱使看過禁止事項告示牌，仍無法根據上頭說明，得知各區域明確位置跟範圍，況且現場「遊客須知」告示牌字小又模糊，「敬告遊客」告示牌沒對退潮可否戲水有指示。

王家父母也認為，海水浴場的「沙灘戲水區」僅設立旗桿，沒有拉起警戒線，現場當時也沒有掛警告危險的紅旗。每當海水退去，旗桿只像一支竹桿，沒任何用途。兒子跟同學在戲水時，沒聽聞任何廣播，救生員未確實進行「近岸巡邏」、「警戒勸離」及「沙灘救生哨」等水域援安全維護工作，顯有過失。

王家父母強調，大安濱海樂園主打就是「退役蛙人」當救生員攬客，事發當天沒有宣傳所說4名蛙人，只有2名救生員在場，第一時間無裝備徒步趕往，導致救援不及。

依此，王家父母向風管所或海龍海上救生協會求償喪葬費、扶養費（實際應為750萬餘元，但僅求償100萬）、精神賠償等，合計218萬3930元。

▲▼ 。（圖／）

▲王姓高中生當年漂到海域南方才被發現遺體。（圖／ETtoday資料照）

台中市風景區管理所則以國賠法中「管理機關之警告或標示，人民仍從事冒險或具危險性活動情事者，國家於此狀況下不負損害賠償責任。」為由，認為管理並無疏失，對於王姓高中生冒險行為，不負國家賠償責任。

海上救生協會更說，王姓高中生已經17歲，經過告示牌置之不理，未依規定強行犯險，人超越戒護區跟衝浪區合計500公尺範圍，沒聽見廣播，正是因為已經離開戒護區。

台中地院認為，應觀察現場整體標示有無欠缺，現場告示牌有提供範圍「座標點、橫縱座標、經緯度」數字，但是民眾難以肉眼看出，無法知悉詳細位置，縱使風管所說有架設竹竿，標示戲水範圍，但從現場照片仍可看出，竹竿上無旗幟或繩索相連，並無形成封閉區域。

▲▼家屬當時掛衣、撒銀紙祈求盡快找尋下落。（圖／記者許權毅攝）

地院認為，王姓少年當時17歲，確實無社會經驗，就算看過告示牌，仍無法用「經緯度」等數字，依此看出詳細區域位置。王姓少年同行者也稱，不曉得所謂桿子的用途，足以認定少年等人無法明確知道戲水區。

但是，地院認為少年戲水點在距離堤防1公里，已經遠遠超出戲水區，當下確實無法用肉眼察覺異狀，難以認定救生員有過失。

全案認定台中市風管所應賠償王家父母各自242萬餘元以及240萬餘元，惟2人僅請求合計218萬餘元，因此判賠218萬餘元，可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
511 1 9867 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／央行利率連6凍　房市管制未鬆綁
快訊／陰莖手術奪命！丁斌煌上銬拿拐杖移送　畫面曝光
郝龍斌談與柯文哲恩怨　「柯當年攻擊讓我母親失眠痛苦」
蔡依林、郭富城誰睡比較健康？　醫揭「1關鍵」差很多
獨／超驚悚！台中出海口驚見「半顆頭顱」
陰莖增大術猝死！老母悲痛現身　護理師：沒幫麻醉
高中生戲水溺斃！爸媽告市府「告示牌有問題」判國賠218萬
快訊／國1「5車連環撞」！　後方紫爆大塞車

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／陰莖手術奪命！惡醫丁斌煌上銬拿拐杖移送地檢署　畫面曝光

高雄肉店驚見「4隻米奇全家吃buffet」　噁心畫面曝！業者認疏失

吳欣盈提告超基因勝訴一半！取回幹細胞　要不到兒「四寶」

獨／超驚悚！台中出海口驚見「半顆頭顱」　急送法醫研究所

彰化伸港鐵皮修車倉庫濃煙狂竄　25平米陷火海！消防急灌救

50歲男做陰莖增大術猝死！老母悲痛現身相驗　護理師：沒幫麻醉

台中高中生戲水溺斃！爸媽告市府「告示牌有問題」判國賠218萬

「陰莖增大」男暴斃診所內　法醫高大成研判問題恐為心肌梗塞

資安專家變駭客！入侵龍巖系統偷客戶個資　辯：只是研究未轉賣

屏東1~8月詐騙案破3866件　財損衝破15億！警拍1分鐘短片籲勿受騙

【家寧妹認罪】一家4口僅她承認逃稅！ 父母神情凝重離去

【31刀奪命】18歲女友慘死　高大成：應判死刑！

【心情不好QQ】湘荷妹妹找爸爸奶音訴苦：今天跟同學吵架

【疑感情糾紛】台中18歲女大生最後身影！　赴「奪命約」半小時後遇死劫

盧廣仲戴假髮？笑：越戴越大頂　被拱出周邊「會認真考慮XD」

【海底撈員工祝福離婚快樂！】專業表演情緒價值給好給滿XD

【90度鞠躬】家寧開庭完喊：捍衛自己！ 「別把沒做的事加在我身上」

【沒有什麼光復節啦！】徐國勇嗆：不要黑白講

【騙人生兒子系列】3歲弟直球告白媽：我最重要的東西就是妳♥

【不愧是體操女神】桃子360度翻身全場驚呆XD

快訊／陰莖手術奪命！惡醫丁斌煌上銬拿拐杖移送地檢署　畫面曝光

高雄肉店驚見「4隻米奇全家吃buffet」　噁心畫面曝！業者認疏失

吳欣盈提告超基因勝訴一半！取回幹細胞　要不到兒「四寶」

獨／超驚悚！台中出海口驚見「半顆頭顱」　急送法醫研究所

彰化伸港鐵皮修車倉庫濃煙狂竄　25平米陷火海！消防急灌救

50歲男做陰莖增大術猝死！老母悲痛現身相驗　護理師：沒幫麻醉

台中高中生戲水溺斃！爸媽告市府「告示牌有問題」判國賠218萬

「陰莖增大」男暴斃診所內　法醫高大成研判問題恐為心肌梗塞

資安專家變駭客！入侵龍巖系統偷客戶個資　辯：只是研究未轉賣

屏東1~8月詐騙案破3866件　財損衝破15億！警拍1分鐘短片籲勿受騙

Google翻譯太爛？她出國常看不懂菜單　網激推「這款AI翻譯」

快訊／央行利率連6凍　房市管制未鬆綁

房市寒冬逆勢加碼！永慶房屋月休10天、連8年奪「亞洲最佳企業雇主」

新北國家防災日實兵演練　模擬8.5強震、首度跨夜收容

讓人瘋狂的「失控思考」！從覺察到混亂的心路歷程

鄭孟洳稱柯志恩收營利事業百萬政治獻金　他打臉：拿假數據潑髒水

快訊／陰莖手術奪命！惡醫丁斌煌上銬拿拐杖移送地檢署　畫面曝光

台驊控股斥資4.65億元　收購韓國SKYMASTER全數股權

迎戰立法院新會期　國民黨10／2召開「立法實務研討會」

首屆台灣國際兒少書展台中揭幕　閱讀能量跨越城市

【90度鞠躬】家寧開庭完喊：捍衛自己！ 「別把沒做的事加在我身上」

社會熱門新聞

北市醫美診所爆事故！　男砸40萬做「陰莖增大術」身亡

即／陣頭少年砍死女友　苗栗青雲會館躺槍喊告

快訊／謝宜容涉貪　一審遭判4年6月

桃園男住院到一半溜了！闖進住宅壓制性侵　她崩潰哭喊打給男友

法官問誰代表公司　家寧與母秒傻眼互看

陳智菡批檢察官騙證人　北檢反擊

即／海陸中士陳屍堤岸　軍方認屍深表哀痛

玩「傳說對決」變摩鐵脫衣　桃園女被男網友性侵！結局卻重大逆轉

即／爆謝和弦連兄弟女友也不放過　Keanna挨告結果曝

32元電鍋變貪污？　最高檢急令辦案須顧「法理情」

即／高雄社區大樓1人墜落　男慘死大門出入口

男做「陰莖增大術」慘死　醫師丁斌煌遭逮捕上銬

陣頭少年網購40cm長刀　為「討禮物」怒斬舊愛

即／伴唱機龍頭翻船　168首名曲變盜版

更多熱門

相關新聞

吸毒撞死人！BMW男「有糖尿病」盼交保失敗

吸毒撞死人！BMW男「有糖尿病」盼交保失敗

台中18歲白姓男子去年吸食喪屍煙彈等3種毒品後，駕駛BMW撞死一名71歲葉姓公務員，還加速踩油門逃逸，被依殺人、毒駕致死起訴，全案預計由國民法庭審理。法院認為白男有逃亡之虞，從今年2月26日羈押至今，將於9月25日羈押期間屆滿，雖然白聲稱自己有糖尿病，不過法官認為白男仍有逃亡之虞，再裁定他從9月26日起，延長羈押2月。

陣頭少年網購40cm長刀　為「討禮物」怒斬舊愛

陣頭少年網購40cm長刀　為「討禮物」怒斬舊愛

千萬租客再現！　遊戲業搶進七期市政路商辦

千萬租客再現！　遊戲業搶進七期市政路商辦

即／捷運淡水站後方女子溺水　送醫搶救中

即／捷運淡水站後方女子溺水　送醫搶救中

七期命案3嫌齊喊不逃亡　求交保全延押

七期命案3嫌齊喊不逃亡　求交保全延押

關鍵字：

台中戲水高中大安海水浴場大安濱海樂園國賠溺水

讀者迴響

熱門新聞

羅智強提告苗博雅！求償500萬元：真的翻車

北市醫美診所爆事故！　男砸40萬做「陰莖增大術」身亡

家寧妹認罪「現身1畫面超亮眼」　一票人狂重播

即／陣頭少年砍死女友　苗栗青雲會館躺槍喊告

「小沈1500」正妹記者不幹了！　披綠袍選議員

快訊／公務員增身心調適假3日「機關不得拒絕」　雙十後開始施行

快訊／謝宜容涉貪　一審遭判4年6月

快訊／粿粿、范姜彥豐爆婚變撫養權談不攏

上週才見面！男歌手今晨突猝逝...好友悲痛：你夠帥了，請好好休息

颱風下周二三最接近！粉專：5地區雨勢逃不掉　北部防強風

Andy「突呼吸不順暢」病倒掛急診！

桃園男住院到一半溜了！闖進住宅壓制性侵　她崩潰哭喊打給男友

法官問誰代表公司　家寧與母秒傻眼互看

陳智菡批檢察官騙證人　北檢反擊

專家：準「樺加沙」不是吃素的　陸警時間曝

更多

最夯影音

更多

【家寧妹認罪】一家4口僅她承認逃稅！ 父母神情凝重離去

【31刀奪命】18歲女友慘死　高大成：應判死刑！

【心情不好QQ】湘荷妹妹找爸爸奶音訴苦：今天跟同學吵架

【疑感情糾紛】台中18歲女大生最後身影！　赴「奪命約」半小時後遇死劫

盧廣仲戴假髮？笑：越戴越大頂　被拱出周邊「會認真考慮XD」

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面