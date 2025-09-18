9歲就做出記帳APP！男童再幫診所「架網站」　網喊：我很慚愧

▲海馬今年9歲。（圖／「海家帶你游程式」授權引用）

記者曾筠淇／綜合報導

海馬是今年5月舉辦的生成式AI年會中，年紀最輕的講者，他在9歲時，就已經做出名為「九歲記帳」的APP。近日粉專「海家帶你游程式」就貼出海馬的做官網的影片畫面，掀起網友熱烈討論，「你就是網路上28歲有20年工作經歷的那種人」、「他根本沒喝孟婆湯」。

「海家帶你游程式」在Threads上貼出海馬做官網的影片畫面，並寫道「終於搞定教練介紹，犧牲了我們學校的家長日，來姊姊的家長日」。

由於海馬今年才10歲，因此畫面曝光後，吸引超過218萬次瀏覽，不少網友都留言表示，「後面家長有沒有傻眼」、「22歲還在看迷因大笑的我，此刻真的很慚愧」、「以後面試工作，您好我今年24歲，工作經驗12年以上」、「你其實是長得像小孩的大人吧，好扯」、「被打擊到，我是爛掉的大人」、「這帥度破表欸」。出現在電腦螢幕上的中醫診所還在底下留言回應，「是我們家的官網，認真的男人超帥」。

還有網友拋問，「請問這個是什麼程式？」「這是什麼AI？好強」。海家帶你游程式則回應，「用Claude Code 設計官網」，同時補充海馬是從大班就開始接觸程式的。

