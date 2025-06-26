小學生海馬推出記帳App爆紅／9歲的我和天才學伴一起寫程式

圖文／鏡週刊

去年4月，海馬和家人到泰國旅遊，平常有記帳習慣的他，此趟卻忘了帶記帳小本，只好在Apple Watch下載記帳程式，結果介面難操作，每筆項目還無法編輯和刪除，輸入錯就要重填，他邊用邊抱怨，一旁的家人煽風點火，「不然你做一個啊。」4個月後，他的手錶記帳應用程式在蘋果APP Store上架。

電腦旅程 始於疫情

本來是家人間的胡鬧，卻翻新台灣生成式AI新的一頁。這款名為「九歲記帳」的APP，讓海馬成為今年5月生成式AI年會最年輕的講者，其他站上舞台的有Google首席科學家紀懷新、百萬YouTuber志祺七七、銀行和電商代表。10歲的他，在台上分享AI不只幫他寫程式，還陪他一起學會怎麼寫程式；而他的工程師爸爸，因為APP上架送審還要透過大人，海馬說：「爸爸目前還不會被取代。」台下大笑。

▲海馬是今年5月舉辦的生成式AI年會最年輕的講者，台風穩重，純粹的學習熱情也感染觀眾。（海馬提供）



海馬是2010年到2024年出生的Alpha世代數位原住民，求學過程也和AI一起成長。

週三下午，我們來到海馬所居住的社區，他在附近一般小學就讀四年級，沒有刻板印象天才「小大人」的早熟，他靦腆跟在父親身側，邊笑邊觀察我們。訪談初始設在飯桌，面對面顯得太正式，移師到他的小小房間，他歡快地介紹起IKEA買的床頂棚、體操獎牌、只有第一集好看的《不便利的便利店》、他最愛吃的一蘭拉麵模型，以及他讀好多書換零用錢買來的《哆啦A夢》全集，若不是桌上有台Mac電腦，旁邊還有直播的錄音設備，以及看似兒童益智玩具與教科書，其實是程式語言「Python」的教材，幾乎與一般小四生房間無異。

海馬的電腦旅程始於疫情。2021年，全台進入三級警戒，教育部宣布各級學校與幼兒園改為線上教學。大班的海馬、姊姊和在家要3台螢幕同時工作的爸爸，突然同時被關在同一個屋簷下，客廳變辦公室、書房變課堂。「那是全台灣家長的崩潰期，小孩會一直來盧，為什麼不能再看一下電腦？用手機都好好的，不能用手機就什麼病都來。」海馬爸爸劉育嘉苦笑。

劉育嘉回憶，那段時期，家長不可能不讓孩子使用數位產品，怎麼讓他們適當抽離，便是難題。他和太太都有工程師背景，他開始幫他們找事做，例如，他們要玩遊戲，或要零用錢，就要看書，真讀、假讀都沒關係，但那30分鐘他必須坐在那，「他們可以保護眼睛，也確保我也半小時不被打擾，可以安靜工作，哈哈。」

▲海馬是數位原生代，但跟隨爸爸養成隨手記帳、手寫筆記的習慣。圖為「9歲記帳」APP的最初計畫流程圖。（海馬提供）



各家AI 當成學伴

疫情期間，劉育嘉也在家拆解壞掉的筆電，帶女兒和海馬認識硬碟、主機板、風扇，也帶他們玩Switch，只是，不是所有遊戲類型他都允准，「有邏輯訓練、會動腦的可以，農場那種種菜或殺時間的就不行。」

海馬的Mac桌布是開源程式碼平台Github的章魚貓與程式碼，頭像是哆啦A夢。但除了本機資料夾，底下一排應用程式，包括通訊軟體、影音程式及各家AI卻全部反灰，「我們設定孩子的應用程式會鎖時間，比如他們用半小時，就鎖20分鐘。他如果要繼續使用，就要傳請求給我們。通常會同意，但他們會知道自己用多久，不會看個YouTube一小時就過去。」

海馬笑說，不只半小時間隔，一次他太想玩麥塊遊戲的床戰，接連送了幾次請求，太沉迷，被總量限制，接下來10天都不能玩，之後他很小心。因為他的AI都是免費版，需求送出也要等待，他很習慣空檔，「我就做一下功課，算一下數學，或看一下書。」

海馬第一次使用ChatGPT是父親推薦，他用它寫了篇介紹自己的作文，「感覺蠻厲害，」但像玩具，熱潮過就過，去年他從泰國回來下定決心做手錶記帳APP，Google、OpenAI等公司又推出升級模型，在父親的建議下，他才開始以各家AI為學伴，「AI就像畢業自不同學校的天才，Gemini最全才；ChatGPT好溝通；Grok生圖細緻，但免費版太快達到上限，所以我還不清楚；Claude寫程式很強，只是之前都預設講英文。」

「九歲記帳」的APP是海馬結合古典寫程式與AI協助寫程式的成品。前2個月，他在父親指示下，先在筆記本寫下產品描述，接著在紙上畫出產品介面和流程圖，然後「手刻」（hand-coding）每個按鈕、每個畫面。但程式碼幾百頁，錯一個字母，整頁就錯，為精進寫程式能力，他提早到六點起床寫程式、讀《精通Python》，自律驚人。

接著Claude AI（Sonnet）新版本發布，他所有刻苦才告一段落。新版Claude理解指令的能力更強，能一次生成結構完整、邏輯清晰的程式碼，可以像助理工程師那樣完成整個模組，自動補齊錯漏、標出bug，一步步解釋為什麼這樣寫。接下來一個月，他運用各家生成式AI，火力全開，完成帳目記錄、資料儲存等剩餘功能，效率大幅提升。從畫面設計到資料庫串接，AI幫他節省了大量查資料、debug、試錯的時間。原本估計得花上1年才能完成的APP，他實際動工只花3個月就寫完。

訪問當下，海馬小小的手在機械鍵盤飛速動作，他一下打開多種介面，秀出他和AI一起製作的捷徑，包括英打訓練、滑鼠速度測試等，一下跟進他製作的射擊遊戲進度—這，同樣是父親的計謀：如果玩自己設計的遊戲，就沒有時間限制，所以他正在設計隨時可玩的小遊戲。

▲海馬爸爸劉育嘉（左）成功引導海馬（中）和女兒海星（右）學寫程式。



自寫程式 製作遊戲

除了用AI寫程式，製作自己的玩具，他也靠AI和寫程式設計卡片給家人。海馬笑說，最初是媽媽生日，他很累叫AI幫忙做，後來他慢慢開發新功能，媽媽生日時，還只能互動點蠟燭，到爸爸的生日已能唱歌。姊姊會考前，他用她愛的韓團歌曲製作一組將近十輪的打氣文字跑馬燈，有些文字是他自己寫的，有些是ChatGPT幫他的，我們指出其中一句有錯字，他快快關掉笑說：「應該是ChatGPT。」

海馬和AI的對話紀錄，並沒有太艱難的技術，卻能看到他學習和AI溝通的過程。像是他請ChatGPT製作迷宮捷徑，對方推託要使用遊戲開發軟體，他接著問：「那捷徑可以做遊戲嗎？」對方解釋限制，他又說：「沒關係我想試試看。」對方終於提供幾種方案，他再說想製作迷宮捷徑，這次對方就動起來了。Open AI創辦人Sam Altman五月在一場大會表示，他們觀察，年長一點的人把ChatGPT當作Google使用；30代當作人生顧問，「而更年輕的大學生則像是在用一套作業系統。」海馬大概屬於更新的世代。

AI時代，劉育嘉沒有父親角色被取代的焦慮，他不是無條件擁抱所有新科技，但生成式AI帶來決定性的改變，他希望自己和孩子都能懂得跟AI溝通。在蘋果系統創業圈小有名氣的他，業內多以「Sapp」稱呼，他的桌布是賈伯斯的名言：「Focusing is about to saying no.（專注意味著學會說不）」他觀察，生成式AI發展至今，愈來愈像人，也會偷懶和欺騙，「我常跟他們說，我們對一個人都不見得會完全信任，對AI也不該。我們要懷疑它中間的過程，有沒有什麼被偷換掉。」他強調，海馬不是那種天賦異稟的天才，他能做的，只有讓小孩在AI時代有專注自己興趣的能力。例如女兒的電腦能力是班上第一，但更喜歡追星和寫小說，他也全力支持。

海馬對AI的想法，大多承接父親的觀點，但不時也有自己的洞見。例如，先前演講，有人問他認為哆啦A夢的道具哪一個最容易實現，他回答，哆啦A夢的道具因為都沒有螢幕，以現在的技術，沒有螢幕意味難以操作，所以近期還很難實現。問他比較喜歡跟AI說話，還是跟人類說話？他回答「人」，原以為他會給八股的答案，他卻說，因為AI不懂句點，「我已經講完了，他還一直講。」

固定直播 證明才能

「九歲記帳」APP上架後，海馬很快有了新專案：「番茄鐘程式」和一款名為「2048」的遊戲，他還主動要求在每週六晚間7點固定直播，「我想讓大家知道程式真的是我寫的。」無獨有偶，前陣子新聞報導，美國學生用錄影向學校證明作業是自己寫的，而非AI生成。

「我超想回去那段線上上課的日子！」訪談最後，他眼睛突然亮晶晶地說：「鬼抓人也很好玩，可是如果在家，下課我就可以跟朋友開Meeting Room打遊戲。」他不怕公開演講和社交，也喜歡旅遊和露營，但待在房間，他能做更多事。未來呢？他的口氣天真而認真，「我覺得，未來到處都是AI，路上是自動駕駛，電腦可能變成手錶，投影到其他地方。」「你呢？」「我不想當總統或英雄，我想要一個小空間，放自己喜歡的東西，還有一台電腦，能寫APP就好了。」「那不就是你現在的房間嗎？」他害羞笑：「不知道，比現在再豪華一點吧。」



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