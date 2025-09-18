AI新科技融入長照　南投市朝日日照中心啟用4月服務人次破千

▲朝日日照中心揭牌暨成果發表會登場，運用最新科技提供長者專業服務。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投市安泰長照社團法人附設南投縣私立朝日社區長照機構自今年4月創立、營運已屆滿5個月，為中興國中學區第一家日間照顧中心，並運用AI新科技提供樂齡照護等多元服務，截至今年8月底服務總人次已達1607人。

朝日日照中心位於南投市多功能綜合大樓4樓，17日舉辦成果發表會暨揭牌儀式，縣長許淑華到場參與，並與日照服務長輩和幼兒園小朋友們一同動手做月餅，並體驗復健、沉浸式VR足浴服務及和AI虛擬吉祥物對話聊天等；縣政府指出，該中心設立許可規模為失能、失智混合服務60人，開放服務規模為32人，由專業照顧團隊提供生活照顧、健康促進、文康休閒活動、家屬指導及諮詢服務、備餐服務、協助沐浴、社區式服務交通接送。

協助該日照中心開辦的縣議員簡千翔表示，此次安排小朋友與對象一同動手做中秋月餅，以跨世代活動達到老幼共榮目標；該中心使用醫院等級復健設備結合大數據分析，讓復能服務更精準，機構也提供沉浸式VR足浴服務，讓服務對象有不同於傳統的照護體驗，並運用AI科技、設有虛擬吉祥物小翔，讓陪伴無所不在，更透過AI科技作為工作輔具，取代重複性高的工作，使照顧服務員能投入更多時間在照顧上，展現專業服務與科技結合的創新與用心。

許淑華致詞時特別感謝簡千翔願意以其專業協助政府落實長照政策，也感謝市公所提供優質場地，讓長輩可就近來學習、達到復健的功能；許淑華指出，目前全縣65歲以上長輩人數已超過10萬人、高齡人口比例達22%，是全國第三，顯見長輩的服務需求是日益增加，全縣日照中心現有30間，希望透過1個國中學區設有1個日照中心的概念持續推動，將社會福利做得更好、照顧更全面化，讓長輩們能在地安養在地老化。