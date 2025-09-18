　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

遭趙少康號召黨員抵制　張亞中爆氣：你就是朱立倫密室交易同夥

▲▼張亞中捍衛二二八家屬榮譽　控訴卓榮泰院長違法傷德任用弒師犯記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲張亞中與趙少康隔空交火。（圖／記者周宸亘攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席選舉將在10月18日舉行，前台北市長郝龍斌、立委羅志強、前立委鄭麗文以及孫文學校總校長張亞中爭鬥起跑。不過，張亞中因痛批現任黨魁朱立倫、前中廣董事長趙少康「私相授受」被公開點名，引起趙少康不滿、揚言要號召黨員不投張亞中。對此張亞中今（18日）下午強開砲，「當面就教，如何？」痛批趙少康就是「密室交易的同夥」。

針對朱立倫頒發中評委證書給趙少康、羅智強等黨內人士「給予參選資格」的行為，張亞中質疑此舉無疑是由黨主席做莊，這種私相授受、密室政治的行為就是國民黨的醬缸文化。

談及張亞中的相關發言，趙少康在所主持的節目《少康戰情室》公開嗆聲，批評張亞中亂講一通、氣憤表示「怎麼私相授受你告訴我」，更揚言若想選黨主席「我絕對不支持你（張亞中）」，還會要號召黨員不投給張亞中。

張亞中則反擊，「當面就教，如何？」諷刺趙少康作為朱立倫密室交易的同夥，如今不知反省還惱羞成怒、公然表示要號召黨員、影響投票意向，痛批這種利用主持人身分進行選舉操作的行為「是哪門子的專業」。

另，張亞中也指出這次黨主席選舉的五大問題，包含「報名時間可以延」、「投票資格可以改」、「參選人資格可喬」、「屬意人選可指派」、「誰應上場可排序」都能為他的言論背書，喊話趙少康邀自己上節目公開對質的同時，但若趙少康不願意在節目上面對，任何時間、地點也都可以。
 

09/17 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

國民黨趙少康張亞中黨主席選舉

