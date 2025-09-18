公館圓環施工大塞車引眾怒　北市府：廠商擅自封道將裁處

▲公館圓環13日晚間撤除。（圖／記者莊喬迪攝）

記者鄭佩玟／台北報導

台北市政府自13日起動工拆公館圓環、填平地下公車道，交通車流引發網友熱議。台北市長蔣萬安對此議題僅回應「謝謝」，新工處則表示，是施作廠商擅自封閉車道導致，將開罰。

針公館圓環周邊交通狀況，台北市交通管制工程處交控中心主任吳育緯表示，目前觀察車流量在尖峰時間已與過去相當、恢復穩定，沒有明顯壅塞，不過今天上午永福橋、福和橋都有發生事故，皆持續與新北保持密切聯絡，機動調控號誌紓解。

Threads上近日可見許多網友在公館一帶塞車照片，畫面中塞滿公車、汽車與機車，令通勤族十分困擾。其中一位網友諷刺，「請問台北人，你們搭公車都這麼好玩嗎？今天在馬路上塞車停成這樣，還以為是國民黨的造勢來了一大群遊覽車，喔，你們只是在等紅燈而已」。只見羅斯福路短短數百公尺，路上卻塞滿一整排的公車。

蔣萬安今天上午視導信義線東延段動態測試暨工程前被媒體堵訪，對於捷運建設補助、台灣光復節爭議及雙城論壇等議題皆停下腳步回應，但被問及公館圓環工程及塞車等事時，僅表示「謝謝」。

台北市工務局新建工程處說明，當時是廠商要進行地下道側邊的灌漿填平作業，需要封閉車道，但依照交通維持計畫，應是深夜離峰時間才可進行，廠商卻在未經同意下直接封閉車道，接獲通報後立即要求廠商停止作業，後續將進行裁處。