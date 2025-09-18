徐國勇談光復節提蔣介石　蔣萬安酸：看來賴清德不讓黨公職放假

記者鄭佩玟／台北報導

民進黨秘書長徐國勇談台灣主權未定論時指出「沒有台灣光復節」，又嗆台北市長蔣萬安如果不服氣，就應該去跟曾祖父抱怨，當初台灣定下光復節後，他的曾祖父是如何統治台灣的？有多少人因為228事件、威權統治、白色恐佈，被警備總部軍法審判，甚至沒經過審判就被執行死刑？蔣萬安今（18日）受訪時諷刺，看起來賴清德和民進黨下個月不會讓黨公職放台灣光復節連假，會請北市勞工局注意。

▲蔣萬安指民進黨公職光復節不想放假，請北市勞工局注意。（圖／記者李毓康攝）

徐國勇稱1945年日本投降時，同盟國最高統帥、美國將軍麥克阿瑟是命令中國戰區統帥蔣介石代表同盟國接收台灣，「所以沒有什麼台灣光復節，不要黑白講！」徐昨解釋，蔣介石手稿都寫得很清楚，蔣萬安應該先去跟曾祖父爭執一下，「是怎麼統治台灣的？」接下來就發生228事件、白色恐怖、威權統治。

蔣萬安今日上午視導捷運工程受訪時狠酸，看起來賴清德和民進黨下個月，不會讓民進黨黨公職放台灣光復節連假，會請台北市政府勞動局特別注意這件事。

至於台北上海雙城論壇今年輪由上海市政府主辦，敲定25日登場，蔣萬安說，已依法向中央申請，會依照對等尊嚴、善意互惠原則交流，並認為，兩岸關係越緊張，越需要溝通交流，將持續雙城論壇平台。

蔣萬安抱怨中央砍了台北、台中、高雄捷運建設經費，請台中市長盧秀燕、高雄市長陳其邁共同表達心聲。