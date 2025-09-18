蔣萬安要勞動局注意民進黨光復節有無放假　徐國勇建議注意塞車

▲民進黨秘書長徐國勇。（圖／翻攝直播）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨秘書長徐國勇秀出蔣介石的手稿，要台北市長蔣萬安先去跟他的曾祖父爭論，當初定了光復節之後是怎麼對付台灣人民的？蔣萬安今（18日）回應，「看起來民進黨下個月不會讓民進黨公職放台灣光復節連假，會請台北市勞動局特別注意」。對此，徐國勇表示，今年五月已經修法通過，按照法律規定依法執行，蔣萬安如此要求台北市勞動局，真是個笑話，蔣萬安有沒有注意塞車問題？有沒有注意到警察被勒脖子？「癢的不扒，不癢的扒到流血」，這就是蔣萬安問這句話最大的謬誤。

徐國勇、蔣萬安兩人為光復節議題槓上，徐國勇更拿出蔣介石的手稿佐證，質疑「台灣有光復嗎？」蔣萬安僅回應，「看起來賴清德和民進黨下個月不會讓民進黨公職放台灣光復節連假，我會請台北市勞動局特別注意這件事。」

對此，徐國勇表示，第一點就是依法行政。今年五月已經通過9月28日、10月25日放假，既然通過了，這就是行政立法要去的執行問題，按照法律規定依法執行就好了，問我這個幹嘛？我又不是官員。

徐國勇指出，蔣萬安要求台北市勞動局去注意這件事情，真的是個笑話，因為已經依法行政，反而真正要請蔣萬安注意的是，圓環大塞車的問題，注意警察被黃國昌勒脖子，你有沒有慰問警察？有沒有站在警察的立場支持警察，這些才是台北市長應該注意的市政重點。

徐國勇指出，這麼多市政重點蔣萬安都不去注意，反而去注意行政立法已經通過的放假日，真的是笑話，一句話回應「癢的不扒，不癢的扒到流血」，這就是蔣萬安問這句話最大的謬誤。

