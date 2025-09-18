「停砍公教年金」已排第一法案　傅崐萁：民眾黨應不會投下反對票





▲傅崐萁18日出席「停砍公教退休金 合理調整退休金」記者會。（圖／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／台北報導

立法院第11屆第4會期明開議，中華民國公教軍警消聯合總會今（18日）表示，許多退休軍公教人員因年金改革，生活非常艱苦、艱難，今天訴求的是「生存權抗爭」。國民黨立法院黨團總召傅崐萁透露，開議第一個優先法案就是停砍公教年金，已經正式排入第一個法案，民眾黨高度尊重，應該不會投下反對票，所以國民黨以多一票險勝。

中華民國公教軍警消聯合總會等團體18日上午9時在立法院舉辦「停砍公教退休金 合理調整退休金」記者會，國民黨立委傅崐萁、王鴻薇、林德福、張智倫、廖先翔、陳玉珍、羅智強與會。

中華民國公教軍警消聯合總會總會長林永吉說，感謝立法院長韓國瑜及藍委已經把停砍退休金排入議程，今天是要請求加快速度審查法案，且要讓社會瞭解，退休撫恤金是為了全國超過160萬的家庭，他們因為退休金被砍，生活非常艱苦、艱難，韓曾說「世上苦人多」，退休軍公教有些是苦人，請求盡快審查，並三讀通過。

中華民國公教軍警消聯合總會副總會長、年金改革召集人高誓男表示，今天在這訴求是生存權抗爭，他非常不捨看到很多前輩、退休公教人員因為民國107年不公不義、違憲違法的年金改革後，每年所得替代率逐年被砍1.5％，「目前已經砍了9％」，很多早期退休金3至4萬元的人，已經被砍倒都見骨，這先年邁前輩現在甚至連生病權利都沒有，因為不敢去看醫生、沒錢請看護，已經影響到很多公務員生存權，「一個貢獻國家一生的人，落到悽慘生活」，不要談可過體面、尊嚴公務員生活，只要保障最低生存權，是最重要訴求。

▲「停砍公教退休金 合理調整退休金」記者會。（圖／記者湯興漢攝）

張智倫指出，今天退休所有軍公教警消訴求，就是停止退休人員所得替代率下降；第二、所得退休金額應隨物價指數調整，當物價指數達正負5%，應該做調整。羅智強說，這會期他是國民黨立法院黨團書記長，第一優先法案是年改要合理，要平反所得替代率，還給公教人員尊嚴。

傅崐萁表示，這議題要跟所有公教退休人員表示最高敬意，還有歉意，今天整個網路輿論扭曲跟國家機器不斷對公教人員打壓跟抹黑，讓很多人沒辦法了解事實真相如何；他身為公教人員子女，很知道在台灣物資缺乏年代，大家怎樣在吃不飽，餓不死環境中成長，當決定投入公職時到退休，相信都有高度榮譽感、成就感，但曾幾何時成為社會下階層最難維持生活的一群，民進黨的不公不義，不只公教人員，全國各界各產業都有非常深的體會。

傅崐萁說，國民黨在大罷免中活下來，9月12日本會期第一次朝野協商， 當討論事項沒停砍年金案，那天沒有這案，國民黨不簽字，「加入這案才簽」，所以本會期第一次朝野協商，開議第一個優先法案就是停砍公教年金，已經正式排入第一個法案。接下來公教人員、退休人員還有其他訴求，「我們都會全力以赴」。過去民進黨操作世代鬥爭，用撕裂台灣去得到民進黨扭曲台灣社會，「這樣不正的養分」，造成台灣很多扭曲邏輯跟錯誤看法。

傅崐萁強調，國民黨團一定會全力來支持公教退休人員，去年第一會期，國民黨票數並不夠，因為當時民眾黨是反對的，所以溝通到現在，真的要給民眾黨拍拍手，「協調到最後給我們高度尊重」，應該不會投下反對票，所以國民黨以多一票險勝，一定會守住所有國家公職人員終身奉獻，該有的權益一定會把它找回來。