　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「停砍公教年金」已排第一法案　傅崐萁：民眾黨應不會投下反對票

▲傅崐萁18日出席「停砍公教退休金 合理調整退休金」記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲傅崐萁18日出席「停砍公教退休金 合理調整退休金」記者會。（圖／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／台北報導

立法院第11屆第4會期明開議，中華民國公教軍警消聯合總會今（18日）表示，許多退休軍公教人員因年金改革，生活非常艱苦、艱難，今天訴求的是「生存權抗爭」。國民黨立法院黨團總召傅崐萁透露，開議第一個優先法案就是停砍公教年金，已經正式排入第一個法案，民眾黨高度尊重，應該不會投下反對票，所以國民黨以多一票險勝。

中華民國公教軍警消聯合總會等團體18日上午9時在立法院舉辦「停砍公教退休金 合理調整退休金」記者會，國民黨立委傅崐萁、王鴻薇、林德福、張智倫、廖先翔、陳玉珍、羅智強與會。

中華民國公教軍警消聯合總會總會長林永吉說，感謝立法院長韓國瑜及藍委已經把停砍退休金排入議程，今天是要請求加快速度審查法案，且要讓社會瞭解，退休撫恤金是為了全國超過160萬的家庭，他們因為退休金被砍，生活非常艱苦、艱難，韓曾說「世上苦人多」，退休軍公教有些是苦人，請求盡快審查，並三讀通過。

中華民國公教軍警消聯合總會副總會長、年金改革召集人高誓男表示，今天在這訴求是生存權抗爭，他非常不捨看到很多前輩、退休公教人員因為民國107年不公不義、違憲違法的年金改革後，每年所得替代率逐年被砍1.5％，「目前已經砍了9％」，很多早期退休金3至4萬元的人，已經被砍倒都見骨，這先年邁前輩現在甚至連生病權利都沒有，因為不敢去看醫生、沒錢請看護，已經影響到很多公務員生存權，「一個貢獻國家一生的人，落到悽慘生活」，不要談可過體面、尊嚴公務員生活，只要保障最低生存權，是最重要訴求。

▲「停砍公教退休金 合理調整退休金」記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲「停砍公教退休金 合理調整退休金」記者會。（圖／記者湯興漢攝）

張智倫指出，今天退休所有軍公教警消訴求，就是停止退休人員所得替代率下降；第二、所得退休金額應隨物價指數調整，當物價指數達正負5%，應該做調整。羅智強說，這會期他是國民黨立法院黨團書記長，第一優先法案是年改要合理，要平反所得替代率，還給公教人員尊嚴。

傅崐萁表示，這議題要跟所有公教退休人員表示最高敬意，還有歉意，今天整個網路輿論扭曲跟國家機器不斷對公教人員打壓跟抹黑，讓很多人沒辦法了解事實真相如何；他身為公教人員子女，很知道在台灣物資缺乏年代，大家怎樣在吃不飽，餓不死環境中成長，當決定投入公職時到退休，相信都有高度榮譽感、成就感，但曾幾何時成為社會下階層最難維持生活的一群，民進黨的不公不義，不只公教人員，全國各界各產業都有非常深的體會。

傅崐萁說，國民黨在大罷免中活下來，9月12日本會期第一次朝野協商， 當討論事項沒停砍年金案，那天沒有這案，國民黨不簽字，「加入這案才簽」，所以本會期第一次朝野協商，開議第一個優先法案就是停砍公教年金，已經正式排入第一個法案。接下來公教人員、退休人員還有其他訴求，「我們都會全力以赴」。過去民進黨操作世代鬥爭，用撕裂台灣去得到民進黨扭曲台灣社會，「這樣不正的養分」，造成台灣很多扭曲邏輯跟錯誤看法。

傅崐萁強調，國民黨團一定會全力來支持公教退休人員，去年第一會期，國民黨票數並不夠，因為當時民眾黨是反對的，所以溝通到現在，真的要給民眾黨拍拍手，「協調到最後給我們高度尊重」，應該不會投下反對票，所以國民黨以多一票險勝，一定會守住所有國家公職人員終身奉獻，該有的權益一定會把它找回來。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
511 1 9867 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
家寧妹認罪「現身1畫面超亮眼」　一票人狂重播
快訊／騎士切換車道　遭後方追撞慘死
直擊／車撞斷腳也要排iPhone 17！　台灣大頭香哥現身
普吉島飯店驚見「26歲裸女屍」　疑2男1女激戰出人命
公館圓環施工大塞車引眾怒！　北市府：將裁處廠商
忠孝東路嚴重車禍！公車撞飛騎士　驚悚畫面曝
「停砍公教年金」排第一法案！　傅崐萁曝白態度：藍以多一票險勝
正妹拒陪睡被暴打！　他曝弘大夜店恐怖一幕
iPhone 17 Pro開箱！　他直呼「最不像蘋果的蘋果」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

台灣有沒有光復節？　行政院：行政機關依法行政

哪年國慶主視覺最好看？　網友投票結果出爐「今年排不進前5」

公館圓環施工大塞車引眾怒　北市府：廠商擅自封道將裁處

雙城論壇月底登場　陸委會提醒北市府：交流應聚焦市政議題

徐國勇談光復節提蔣介石　蔣萬安酸：看來賴清德不讓黨公職放假

政院推生育補助10萬　藍委點三缺籲：先成立「專責少子化辦公室」

「停砍公教年金」已排第一法案　傅崐萁：民眾黨應不會投下反對票

邀徐國勇入黨團群組為強化溝通！　吳思瑤：政治解讀壞了好事

嗆張亞中「醬缸說」破壞黨內團結　趙少康：朱立倫只是善盡責任

快訊／公務員增身心調適假3日「機關不得拒絕」　雙十後開始施行

【家寧妹認罪】一家4口僅她承認逃稅！ 父母神情凝重離去

【心情不好QQ】湘荷妹妹找爸爸奶音訴苦：今天跟同學吵架

【31刀奪命】18歲女友慘死　高大成：應判死刑！

【疑感情糾紛】台中18歲女大生最後身影！　赴「奪命約」半小時後遇死劫

盧廣仲戴假髮？笑：越戴越大頂　被拱出周邊「會認真考慮XD」

【90度鞠躬】家寧開庭完喊：捍衛自己！ 「別把沒做的事加在我身上」

【沒有什麼光復節啦！】徐國勇嗆：不要黑白講

【海底撈員工祝福離婚快樂！】專業表演情緒價值給好給滿XD

【不愧是體操女神】桃子360度翻身全場驚呆XD

【騙人生兒子系列】3歲弟直球告白媽：我最重要的東西就是妳♥

台灣有沒有光復節？　行政院：行政機關依法行政

哪年國慶主視覺最好看？　網友投票結果出爐「今年排不進前5」

公館圓環施工大塞車引眾怒　北市府：廠商擅自封道將裁處

雙城論壇月底登場　陸委會提醒北市府：交流應聚焦市政議題

徐國勇談光復節提蔣介石　蔣萬安酸：看來賴清德不讓黨公職放假

政院推生育補助10萬　藍委點三缺籲：先成立「專責少子化辦公室」

「停砍公教年金」已排第一法案　傅崐萁：民眾黨應不會投下反對票

邀徐國勇入黨團群組為強化溝通！　吳思瑤：政治解讀壞了好事

嗆張亞中「醬缸說」破壞黨內團結　趙少康：朱立倫只是善盡責任

快訊／公務員增身心調適假3日「機關不得拒絕」　雙十後開始施行

平民告贏特斯拉！　陸判決要求交出「完整行車數據」

花蓮男「手握針筒」躺地咆哮　警鷹眼揪出煙盒藏海洛因

「小國不應被迫選邊站」 新防長陳振聲：新加坡絕不做他國代理人

實測iPhone 17 Pro「演唱會拍照」有感升級　Tim哥：帶8顆鏡頭出門

台積電否認嘉義先進封裝二廠喊停　強調「在台投資計劃不變」

快訊／宜蘭阿北騎機車！換車道被追撞慘死　貨車前擋碎成蜘蛛網

耗資5.2億！花蓮玉長大橋進度超前　預計明年11月7日完工

巨人菜鳥日超萌登場！　鄧愷威扮「叔比狗」登機超吸睛

獨家／姜棟元24hrs貼身保護！全智賢淪陷：對他著迷　拍戲每天炫耀

嘉檢廉政倫理規範與便民法紀宣導　落實公部門清廉核心

【招魂現場】女大生離阿嬤家僅350m！遭砍殺喪命家屬悲痛

政治熱門新聞

羅智強提告苗博雅！求償500萬元：真的翻車

「小沈1500」正妹記者不幹了！　披綠袍選議員

快訊／公務員增身心調適假3日「機關不得拒絕」　雙十後開始施行

「台灣地位未定」74年前就決議　專家：蔣中正妥協接受

生育給付金拉高到10萬！　行政院明拍板2026年上路

4綠委唯一輸給柯志恩　邱議瑩說話了

《中日和約》已確立台灣主權歸屬　AIT表態掀波瀾

柯建銘明天不開記者會了　黨團幹部改周五黨團大會處理

徐國勇喊台灣沒光復節　郝龍斌：你是日本帝國前內政部長？

邵雨薇破尺度「外露bra」胸前鈕扣全開

徐國勇：沒有什麼台灣光復節啦！　不要黑白講

公館圓環施工大塞車　北市：廠商擅自封道將裁處

總統府先遣人員一早看到「最親民總統」布條傻爆眼

徐國勇嗆民眾黨得「貪污病」　老友謝立功喊：阿勇你錯了

更多熱門

相關新聞

光復節之亂　蔣：看來賴清德不讓黨公職放假

光復節之亂　蔣：看來賴清德不讓黨公職放假

民進黨秘書長徐國勇談台灣主權未定論時指出「沒有台灣光復節」，又嗆台北市長蔣萬安如果不服氣，就應該去跟曾祖父抱怨，當初台灣定下光復節後，他的曾祖父是如何統治台灣的？有多少人因為228事件、威權統治、白色恐佈，被警備總部軍法審判，甚至沒經過審判就被執行死刑？蔣萬安今（18日）受訪時諷刺，看起來賴清德和民進黨下個月不會讓黨公職放台灣光復節連假，會請北市勞工局注意。

趙少康槓張亞中「醬缸說」　批破壞黨內團結

趙少康槓張亞中「醬缸說」　批破壞黨內團結

棄選黨魁　趙少康：當選後中廣股份就要出脫

棄選黨魁　趙少康：當選後中廣股份就要出脫

登記選黨魁　羅智強：我最能協調藍白合

登記選黨魁　羅智強：我最能協調藍白合

藍營痛批AIT「台灣地位未定論」　綠遺憾：配合中共矮化令人心寒

藍營痛批AIT「台灣地位未定論」　綠遺憾：配合中共矮化令人心寒

關鍵字：

年金改革國民黨軍公教傅崐萁立法院

讀者迴響

熱門新聞

羅智強提告苗博雅！求償500萬元：真的翻車

北市醫美診所爆事故！　男砸40萬做「陰莖增大術」身亡

「小沈1500」正妹記者不幹了！　披綠袍選議員

即／陣頭少年砍死女友　苗栗青雲會館躺槍喊告

快訊／粿粿、范姜彥豐爆婚變撫養權談不攏

快訊／謝宜容涉貪　一審遭判4年6月

上週才見面！男歌手今晨突猝逝...好友悲痛：你夠帥了，請好好休息

Andy「突呼吸不順暢」病倒掛急診！

快訊／公務員增身心調適假3日「機關不得拒絕」　雙十後開始施行

法官問誰代表公司　家寧與母秒傻眼互看

專家：準「樺加沙」不是吃素的　陸警時間曝

桃園男住院到一半溜了！闖進住宅壓制性侵　她崩潰哭喊打給男友

徐巧芯快看！　公館離峰出現「公車接龍」

玩「傳說對決」變摩鐵脫衣　桃園女被男網友性侵！結局卻重大逆轉

快訊／王柏傑反擊了！

更多

最夯影音

更多

【家寧妹認罪】一家4口僅她承認逃稅！ 父母神情凝重離去

【心情不好QQ】湘荷妹妹找爸爸奶音訴苦：今天跟同學吵架

【31刀奪命】18歲女友慘死　高大成：應判死刑！

【疑感情糾紛】台中18歲女大生最後身影！　赴「奪命約」半小時後遇死劫

盧廣仲戴假髮？笑：越戴越大頂　被拱出周邊「會認真考慮XD」

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面