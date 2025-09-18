台灣有沒有光復節？　行政院：行政機關依法行政

▲行政院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

民進黨秘書長徐國勇近來掀起台灣有無光復節的爭論，還拿出前總統蔣介石1949年南京發給時任台灣行政首長陳誠的手令，其上載明「台灣是聯合國的託管地」。針對台灣到底有無光復節？行政院回應，歷史文件的詮釋也可以由社會討論，而「紀念日及節日實施條例」是立法院所制定，行政機關包括內政部及人事總處會依法行政。

今年為二戰終戰80週年，中國日前大動作舉行九三閱兵，還企圖主導對日抗戰及二戰勝利的話語權，並引「開羅宣言」、「波茨坦公告」和「舊金山和約」等歷史文件，主張擁有台灣。美國在台協會（AIT）則以「台灣地位未定論」回應，直指北京敘事錯誤，藉由扭曲二戰時期文件，支持其脅迫台灣的行動，意圖將台灣孤立於國際社會外。

徐國勇則稱，1945年日本投降時，同盟國最高統帥、美國將軍麥克阿瑟是命令中國戰區統帥蔣介石代表同盟國接收台灣，「所以沒有什麼台灣光復節，不要黑白講！」

針對光復節部分，行政院發言人李慧芝今天說，歷史應該是要從人民的角度出發，歷史文件的詮釋也可以由社會來討論；至於「紀念日及節日實施條例」是立法院所制定，行政機關包括內政部及人事總處會依法行政。