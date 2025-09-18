快訊／爆謝和弦偷吃20人！連兄弟女友也不放過　Keanna挨告結果曝

▲Keanna(左起)爆料謝和弦偷吃、莉婭吸毒，被控妨害名譽案獲不起訴。（資料照／翻攝Ig／keanna_taiyh）

記者劉昌松／台北報導

歌手藝人謝和弦不滿被前妻Keanna(戴一軒)爆料偷吃，還影射謝妻莉婭(陳湘妮)吸毒，涉嫌加重誹謗等罪，台北地檢署調查認為，當事雙方都屬公眾人物，Keanna根據個人見聞經驗判斷而提出評論意見，媒體播放節目、報導前也曾找謝和弦澄清，18日以罪嫌不足等理由，處分不起訴Keanna和節目製作人、報導記者。

謝和弦指控，三立電視台節目製作人蕭男在2024年5月間的「小記者大明星」中，獨家專訪Keanna，讓Keanna說明謝和弦如何染指兄弟女友，並以「桌上有著毒品、煙霧瀰漫，然後對方神智不清」等語，影射莉婭吸毒；緊接著電視台鄭姓記者也報導「獨家／Keanna公布謝和弦偷吃名單！兄弟女友也不放過 人數至少20人」。

謝和弦和莉婭認為，Keanna離婚後，不斷利用社群軟體、新聞媒體對外捏造、散布有關他們2人的不實言論，造成他們2人的演藝生涯受挫，因此控告Keanna和電視節目製作人、報導記者涉嫌加重誹謗、妨害信用等罪。

Keanna挨告後並未到案應訊，蕭姓節目製作人辯稱，當初邀請Keanna主要宣傳新歌，附帶提到她與謝和弦的官司，且節目播出前有詢問謝和弦與莉婭；鄭姓記者則表示，報導內容都是Keanna所述，報導前有向謝和弦與莉婭求證，之後2人也有上節目澄清。

檢察官認為，在事件發生前，謝和弦、莉婭、Keanna的婚姻、感情糾葛已經由媒體報導而廣為人知，3人因此具有公眾人物身分，而涉及雙方的言行舉止或感情過往，屬可受公評之事。

而Keanna根據所見所聞描述，並判斷謝和弦和莉婭涉嫌吸毒，難認主觀上誹謗的真實惡意，且謝和弦和莉婭之後也接受三立新聞訪問澄清，在相同的媒體上對Keanna的言論表達不同意見，並非無法進行辯駁，因此處分全案不起訴。