鄭文燦遭爆「詐團首腦招待花酒」　帶長髮女進房片鑑定結果曝

▲前年底瘋網網路的疑似男女進出飯店房間影像，因缺乏細部特徵，無法確認身分。（資料照／記者張君豪翻攝）

記者劉昌松／台北報導

臉書粉專「Next逆襲」前年公布1段剪輯過的影片，畫面顯示疑似前行政院副院長鄭文燦與一名長髮女子走進飯店房間，新北市議員林國春隨後指控，鄭文燦接受詐團首腦秦庠鈺招待，在澳門喝花酒。鄭文燦提告後，刑事局受託鑑定認為，影片人物「缺乏細部特徵」無法確認身分，全案也因為鄭文燦主動撤告，林國春與粉專管理員都獲不起訴處分。

「Next逆襲」在2023年10月24日凌晨發布1部影片，1名男子與1名長髮女子先後走進飯店、進入房門，「Next逆襲」自己在影片下方回文「好像是！！！！？？？？」同日下午2點，「Next逆襲」又貼出3張男女在車內擁抱等親密照片，由於影像中的男主角形貌神似鄭文燦，立刻被轉傳到各社群平台並引起議論。

同年11月13日，當時要參選立委的林國春舉行記者會，播放吹哨者錄音，指控「鄭文燦接受組頭招待」，「與詐騙集團首腦秦庠鈺澳門桃色行」，「與中國籍小姐喝花酒、帶小姐出場」，其中秦庠鈺是鼎立集團總裁，因在2007年至2010年違法吸金136億元，多項罪名確定應執行刑17年，2020年才被引渡回台入監。

▲林國春曾開記者會爆廖鄭文燦接受組頭招待，帶小姐出場。（資料照／記者屠惠剛攝）

鄭文燦當時2度聲明駁斥，稱側翼粉專散布的影像老舊模糊，移花接木，「走入飯店房間的影中人，可以從各種特徵發現明顯與我不同，我不是影中人」，「沒有接受秦姓人士的招待，當然更沒有今天指控帶出場的情事，本案指控根本違反事實、違反常理」。

北檢接獲鄭文燦提告後分案，「Next逆襲」管理員郭宏致表示，PO網影片是他從別的網路論壇下載4段影像剪輯而成，所以影片中男女主角衣著、手持物品以及髮型有所不同。為了確認男主角身分，檢察官2度送請專業機關進行鑑定，其中調查局無法進行影像鑑定，全國唯一可做「人像」鑑定的刑事局則回文表示，影片中人像「欠清晰」，「缺乏細部特徵」，無法確定是否為鄭文燦。

檢察官調查認為，被網路瘋傳的影片是組合而成，「非自始真實」，且無法經由科學方法認定影片中男子是鄭文燦，但因鄭文燦主動遞狀撤告，因加重誹謗之罪，屬於告訴乃論，因此依法將郭、林2人都處分不起訴。