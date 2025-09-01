快訊／謝和弦法院提存40萬！嗆陳德修「舔共」：記得來合法要飯

<br>

記者陳以昇、葉品辰／新北報導

歌手謝和弦2020年7月改編「終極一家」插曲《夠愛》，並在YouTube上傳《夠愛2.0》，被該歌曲作曲人陳德修指控侵害著作權，全案纏訟4年，今(114)年7月31日智財法院判謝和弦須賠償14萬元，馬槽公司須賠償25萬元，謝和弦今(1)日下午4時許現身商業法院提存新台幣40萬元。

陳德修起訴指稱，他2007年完成《夠愛》，可米國際影視事業股份有限公司取得《夠愛》曲子部分的著作權後，才交給謝和弦填詞，可米公司有確認自己與謝和弦均同意《夠愛》的作曲人為陳德修、作詞人為謝和弦後，才在2007年隨同戲劇「終極一家」正式公開，所以該歌曲確實是他製作。

謝和弦在2020年7月底，未經陳德修同意，在YouTube上傳重新錄製的《夠愛2.0》，並以文字註明作曲者為「謝和弦／陳德修」，陳德修認為這作法侵害他的著作權，起訴請求謝和弦、馬槽公司須連帶賠償60萬元，之後又改請求連帶賠償41萬、謝和弦賠償29萬，並登報道歉。

▲謝和弦前往法院前在IG對陳德修嗆聲。（圖／翻攝自IG／謝和弦R-chord）

法院審理時，謝和弦拒絕賠償，他辯稱歌曲的「詞」、「曲」都是謝和弦在陳德修家中同時完成創作，因此拒絕賠償。此案纏訟4年，最終經智慧財產與商業法院審理後，判謝和弦與馬槽公司連帶賠償20萬元、馬槽公司賠償5萬元、謝和弦賠償14萬元，總計判賠39萬元。

今日下午謝和弦在IG發文嗆陳德修「舔共還缺錢」、「記得來法院合法要飯」，隨後於下午4時許與妻子莉婭現身商業法院提存新台幣40萬元，謝和弦酸「這40萬是台幣，不是人民幣」，莉婭在一旁補充，本來是想面對面和陳德修點交現金，但因聯絡不到本人，所以只能來法院提存現金。

▲▼莉婭陪同謝和弦攜40萬現金前往法院提存。（圖／記者陳以昇翻攝）



