　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／謝和弦法院提存40萬！嗆陳德修「舔共」：記得來合法要飯

記者陳以昇、葉品辰／新北報導

歌手謝和弦2020年7月改編「終極一家」插曲《夠愛》，並在YouTube上傳《夠愛2.0》，被該歌曲作曲人陳德修指控侵害著作權，全案纏訟4年，今(114)年7月31日智財法院判謝和弦須賠償14萬元，馬槽公司須賠償25萬元，謝和弦今(1)日下午4時許現身商業法院提存新台幣40萬元。

陳德修起訴指稱，他2007年完成《夠愛》，可米國際影視事業股份有限公司取得《夠愛》曲子部分的著作權後，才交給謝和弦填詞，可米公司有確認自己與謝和弦均同意《夠愛》的作曲人為陳德修、作詞人為謝和弦後，才在2007年隨同戲劇「終極一家」正式公開，所以該歌曲確實是他製作。

謝和弦在2020年7月底，未經陳德修同意，在YouTube上傳重新錄製的《夠愛2.0》，並以文字註明作曲者為「謝和弦／陳德修」，陳德修認為這作法侵害他的著作權，起訴請求謝和弦、馬槽公司須連帶賠償60萬元，之後又改請求連帶賠償41萬、謝和弦賠償29萬，並登報道歉。

▲▼謝和弦前往法院前在IG對陳德修嗆聲。（圖／翻攝自Threads）

▲謝和弦前往法院前在IG對陳德修嗆聲。（圖／翻攝自IG／謝和弦R-chord）

法院審理時，謝和弦拒絕賠償，他辯稱歌曲的「詞」、「曲」都是謝和弦在陳德修家中同時完成創作，因此拒絕賠償。此案纏訟4年，最終經智慧財產與商業法院審理後，判謝和弦與馬槽公司連帶賠償20萬元、馬槽公司賠償5萬元、謝和弦賠償14萬元，總計判賠39萬元。

今日下午謝和弦在IG發文嗆陳德修「舔共還缺錢」、「記得來法院合法要飯」，隨後於下午4時許與妻子莉婭現身商業法院提存新台幣40萬元，謝和弦酸「這40萬是台幣，不是人民幣」，莉婭在一旁補充，本來是想面對面和陳德修點交現金，但因聯絡不到本人，所以只能來法院提存現金。

▲▼謝和弦攜40萬現金前往法院提存。（圖／記者陳以昇攝）

▲▼莉婭陪同謝和弦攜40萬現金前往法院提存。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼莉婭陪同謝和弦攜40萬現金前往法院提存。（圖／記者陳以昇翻攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/31 全台詐欺最新數據

更多新聞
402 2 0949 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
轉播驚見「男球迷忘情揉奶」！MLB導播急卡畫面　58秒片瘋傳
快訊／10隻倉鼠丟馬桶　惡女慘了！
健保卡號0越多　飯店餐飲折扣越大！
快訊／東京女街頭遭割喉慘死　兇手抓到了
快訊／謝和弦法院提存40萬！開嗆陳德修
快訊／00929配息開獎！
浩鼎虧損78億！　宣布減資50%
鴻海「納智捷全新跨界電動車來了」8月掛牌曝光！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

泰籍正妹慘了！10隻倉鼠丟馬桶殘忍沖掉　中檢火速分案調查

快訊／謝和弦法院提存40萬！嗆陳德修「舔共」：記得來合法要飯

快訊／土城建築工地8樓竄濃煙　2工人受困陽台待援

惡女「倉鼠丟馬桶」身分曝！分手後賴著不走　前男友報警抓人

假車貸真房貸！詐團勾結知名融資公司　汐止退休婦慘遭騙1300萬

龜山警分局「三大派出所」聯合布達　黃玉婷為首任大坑所女所長

快訊／成大化工系實驗室爆炸冒煙！2學生受傷送醫

70學生開學日被丟包！中鹿客運誆「車壞了」　竟是司機睡過頭

女師撈很大！蝦皮「熱賣考題」全是盜版　賺83萬全沒了還判刑

獨／「演練一下」跟證人套招！網紅律師偽證罪遭判刑喊冤：很倒楣

Cardi B出庭表情包變迷因　法庭上也做自己..發言超Real

Cardi B出庭「翻白眼.問號臉」　表情包變迷因..發言超Real太好笑

【請收下我的膝蓋】水果攤老闆30秒削光西瓜皮！

【撕心裂肺】台中6歲童墜樓亡今相驗！　男童父不捨崩潰痛哭

【帶狀皰疹不只痛還恐害失智】疼痛醫學權威孫維仁：疫苗是「最划算保險」

陳喬恩淚謝Alan「讓她做自己」 見老婆哭...他急起身幫擦淚！

【兒子窒息的愛XD】兒見媽染頭髮崩潰整路哭　聽是情侶頭秒轉笑臉！

【清晨惡火】中壢民宅火災釀5死！　媳婦、孫子罹難 阿嬤悲痛哭癱「都沒了」

【大型人類貓跳台】貓貓秀技跳起撲懷裡　信任飼主遠距離也敢跳XD

【青蛙變小鳥？】權喜原防界外球的姿勢太鬧了XD

泰籍正妹慘了！10隻倉鼠丟馬桶殘忍沖掉　中檢火速分案調查

快訊／謝和弦法院提存40萬！嗆陳德修「舔共」：記得來合法要飯

快訊／土城建築工地8樓竄濃煙　2工人受困陽台待援

惡女「倉鼠丟馬桶」身分曝！分手後賴著不走　前男友報警抓人

假車貸真房貸！詐團勾結知名融資公司　汐止退休婦慘遭騙1300萬

龜山警分局「三大派出所」聯合布達　黃玉婷為首任大坑所女所長

快訊／成大化工系實驗室爆炸冒煙！2學生受傷送醫

70學生開學日被丟包！中鹿客運誆「車壞了」　竟是司機睡過頭

女師撈很大！蝦皮「熱賣考題」全是盜版　賺83萬全沒了還判刑

獨／「演練一下」跟證人套招！網紅律師偽證罪遭判刑喊冤：很倒楣

快訊／金正恩搭「防彈列車」出發了！　料明抵北京將出席閱兵

高雄本土登革熱+2！三民區兄弟確診「感染源不明」　警戒範圍曝

威廉下車《效廉 》發聲！逃兵演藝事業全喊卡　電視台證實「他正式入主」

飲用水藏微塑膠危機！專家：「煮沸＋過濾」去除9成微粒

出油、扁塌也不怕！夏季「去油蓬鬆清潔髮品」推薦

【廣編】網美系旅店「福容徠旅澎湖」開幕！縣長陳光復親臨祝賀

台南2025年聯合婚禮登場限額50對　曾文園區見證幸福

泰籍正妹慘了！10隻倉鼠丟馬桶殘忍沖掉　中檢火速分案調查

川普關稅兩度敗訴！　民主的自我修復能力

國賓飯店說明會再爆衝突　民團批：假拆除真興建

劉品言挺孕肚開球甜蜜互動閃瞎全場　連晨翔追星陳傑憲秒變迷弟

社會熱門新聞

除毛師妻帶2孩　5人相擁成焦屍

台積電3內鬼工程師現身！　今移審智財法院

即／成大化工系實驗室爆炸冒煙！2學生送醫

科技已婚主管「吸出來」摩鐵戰女同事19次　她羞：喜歡結合的感覺

獨／夫妻誤信投資詐騙雙亡　車手判囚1年4月

即／愛河驚見年輕女屍　全身大面積刺青

北捷乘客互毆　警方要罰了

獨／網紅律師指點證人說謊慘了　判刑3月不得易科罰金

惡女「倉鼠丟馬桶」身分曝！前男友報警抓人

71歲翁恐怖盲駕！闖紅燈撞飛16歲少女ICU搶命

即／涉犯洗錢等案！中職假球案主謀「雨刷」蔡政宜遭檢拘提

壯哥強拉瘦弱男同事「摸下體」套弄出來　要求親胸肌！下場慘了

快訊／多起爆炸聲！　林口工廠今晨大火

台中6歲童墜樓亡相驗　父撕裂哭聲令人心碎

更多熱門

相關新聞

陳緗妮卸經紀人職務吐心聲「活在謝和弦姓名框架中」

陳緗妮卸經紀人職務吐心聲「活在謝和弦姓名框架中」

陳緗妮和歌手謝和弦2021年登記結婚，育有兩女Melody和Harmony，還身兼老公的經紀人，幫忙男方打理工作大小事。不過，她日前宣布卸下經紀人身份，26日更分享真實心聲，直問：「有要求過身為陳緗妮的老公怎麼樣才是守本分嗎？」

謝和弦妻身兼經紀人「身心靈死幾百次」

謝和弦妻身兼經紀人「身心靈死幾百次」

謝和弦不唱〈夠愛〉了　陳緗妮點名曾沛慈、汪東城

謝和弦不唱〈夠愛〉了　陳緗妮點名曾沛慈、汪東城

《夠愛》版權官司　謝和弦等需賠39萬確定

《夠愛》版權官司　謝和弦等需賠39萬確定

謝和弦婚紗照「無授權被當單曲封面」妻傻眼：2年前就拒絕了

謝和弦婚紗照「無授權被當單曲封面」妻傻眼：2年前就拒絕了

關鍵字：

謝和弦陳德修夠愛

讀者迴響

熱門新聞

開學日「孩子突請假一周」！一票家長：我們家也是

2台人「沖繩潛水」喪命！

2台人赴沖繩潛水喪命　觀光署：自由行參加當地活動

普發現金近3萬台ATM備戰　13歲以上可自領

除毛師妻帶2孩　5人相擁成焦屍

屈中恆曾涉毒遭抵制！《寶島一村》大陸場次全沒了

蘿莉塔回台「行李藏違禁品闖關」被攔

豪宅帥保全爆紅！值勤照網瘋傳　本尊親回應

40歲男師外遇16歲女學生　鹹濕對話「震碎三觀」

不用等關稅降價！台灣納智捷電車降16萬

童仲彥「2張國考證照」到手　下步計劃曝

台積電3內鬼工程師現身！　今移審智財法院

竹女新生訓練花30分鐘「介紹校狗」

即／成大化工系實驗室爆炸冒煙！2學生送醫

江蕙概念股寬宏藝術飆天價　笑傲娛樂經紀股王

更多

最夯影音

更多

Cardi B出庭表情包變迷因　法庭上也做自己..發言超Real

Cardi B出庭「翻白眼.問號臉」　表情包變迷因..發言超Real太好笑

【請收下我的膝蓋】水果攤老闆30秒削光西瓜皮！

【撕心裂肺】台中6歲童墜樓亡今相驗！　男童父不捨崩潰痛哭

【帶狀皰疹不只痛還恐害失智】疼痛醫學權威孫維仁：疫苗是「最划算保險」

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面