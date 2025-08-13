遭吳子嘉誣「買疫苗A了1億美元」　陳時中作證槓律師：這是污衊

記者黃哲民／台北報導

《美麗島電子報》董事長吳子嘉2023年公開指稱，前閣揆蘇貞昌與衛生福利部前部長陳時中，2020年靠採購BNT新冠疫苗A了1億美元，民事先前已判吳須賠蘇、吳各90萬元與200萬元，台北地院今（13日）審理吳同一事件被控加重誹謗的刑案，吳不認罪，蘇的律師請求從重量刑，陳的律師更建請判吳不得易科罰金之刑，法官諭知下月（9月）24日宣判。

▲衛生福利部前部長陳時中（中）告《美麗島電子報》董事長吳子嘉涉嫌加重誹謗，13日雙方到台北地院出庭。（圖／記者黃哲民攝）

陳時中今出庭作證，認為吳子嘉的律師提問夾纏不清，嗆對方「到底想問什麼、想證明什麼」、「不要ㄙㄟ來ㄙㄟ去」、「今天你（吳）是被告，不是我！」、「想影射我私下不當接觸（業者）？這是污衊！」陳開完庭受訪說，吳本件言論對他、對公務團隊傷害很大，他不懂對方律師發問，感覺有點像「黑龍轉桌（台語）」，相信法官會給吳適當刑罰。

吳子嘉受訪強調疫苗採購從當時到現在，都是重大事項，「我吳子嘉身為一個重要的媒體人」，是唯一敢質疑蘇貞昌這種重量級政治人物犯錯的人，吳的律師說，當年採購疫苗資訊完全封閉，至今衛福部仍函覆高院拒絕揭露相關公文與訊息，吳推論蘇貞昌、陳時中沒依合法程序，或在合理範圍內保障國民健康，是有依據的。

▲《美麗島電子報》董事長吳子嘉（右）13日開完庭受訪，自詡唯一敢質疑重量級政治人物犯錯。（圖／記者黃哲民攝）

本案源於吳子嘉2023年5月20日在網路政論節目中，重提他先前說過衛福部2020年以每劑約50美元，向BNT原廠議價採購500萬劑疫苗、已付5000萬美元訂金的往事，吳稱鴻海集團總裁郭台銘當時買同樣疫苗與數量、每劑只約30美元，兩者價差1億美元。

吳子嘉指稱「蘇貞昌政府、陳時中部長靠買疫苗A了1億美元」、「通通抓去判刑抓起來」、「為了要遮羞，後來把這個合約變成封存30年不准看，就是白白貪污將近30億台幣」、「這就是作賊心虛的一個表現」等語，引發譁然。

蘇貞昌與陳時中批吳子嘉造謠抹黑，民事提告各求償1000萬元，由於當年確實沒向原廠買到BNT疫苗、更無付訂金一事，北院一審判吳須賠蘇90萬元、陳300萬元，上訴二審改判吳賠陳200萬元，蘇求償案仍審理中。

▲衛生福利部前部長陳時中13日開完庭受訪，重申吳子嘉污衊公務團隊，造成很大傷害。（圖／記者黃哲民攝）

陳時中去年（2024年）在求償案一審作證，詳述2020年分別接洽台灣東洋公司及香港雅各臣公司過程，2組團隊聲稱能提供BNT疫苗，可達1000萬劑甚至3000萬劑，但都提不出原廠授權文件、根本沒得談。

反而是原本不肯賣的BNT原廠，同年11月回頭接洽願賣，議約採購500萬劑、每劑43美元，隔年（2021年）1月15日，BNT原廠以全球供貨吃緊為由突然喊卡，因交易告吹，政府根本沒付所謂5000萬美元訂金。

北院今審理吳子嘉同一事件被蘇貞昌、陳時中指控加重誹謗的刑案，陳再度出庭作證，吳的律師說陳先前證稱雅各臣公司與信東公司當時是同1組團隊，為何今天改稱沒有信東，且衛福部函覆高院未跟信東接洽採購疫苗，為何陳會知道信東可賣的疫苗數量。

▲《美麗島電子報》董事長吳子嘉（右）13日開完庭受訪，自詡唯一敢質疑重量級政治人物犯錯。（圖／記者黃哲民攝）

陳時中強調當時衛福部僅接洽東洋跟雅各臣，他可能口誤提到信東，衛福部函覆也沒錯，官方所稱「接觸」須有正式公文與流程、不是口頭說說而已，他可能透過拜會、下屬報告，知道信東提供的資訊。

吳子嘉的律師持續追問陳時中「你怎會知道」、「說法不同」，陳反嗆已澄清，別再混淆不清，雙方一度鬥嘴。陳指吳本案說法不實，但吳是網路名人、沒查證就廣為傳播公務員涉貪，造成很大傷害，公務團隊不應受此污衊，請法官依法判決。

陳時中的委任律師建請判處吳子嘉不得易科罰金之刑，吳非首次因誹謗罪判刑，之前都判刑6月以下得易科罰金，且吳名下無財產，判賠多少錢幾乎都可置身事外，所以有恃無恐。

蘇貞昌的委任律師也建請對吳子嘉從重量刑，以免「造謠一張嘴、闢謠跑斷腿」。吳子嘉的律師重申本案言論基於監督政府、立意良善，是合理質疑並非惡意誹謗，請求判無罪。法官諭知9月24日下午2點14分宣判。