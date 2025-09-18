裝病人爆打女牙醫...害左眼複視無法從醫　地球村+靜安會6人起訴

▲靜安會夏安(夏尉瀧）涉嫌受託喬債，教唆毆打女牙醫成重傷。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

台北市沈姓女牙醫經友人介紹，借款1500萬元給地球村語文公司負責人陳中義，沒想到已經負債近7億的陳中義引進黑幫喬債，竹聯幫靜安會成員「夏安」教唆小弟偽裝成病患到沈女診所施暴，沈女被打到左眼複視嚴重，無法再從醫。台北地檢署18日依組織犯罪、詐欺、重傷害等罪起訴陳中義、本名夏尉瀧的夏安等6人。

5月19日上午，台北松山區1間牙醫診所傳出暴力事件，男子周子均抱怨洗牙太痛，對沈姓女子牙醫大打出手，雙拳重擊女牙醫頭、臉等部位，即時一旁正在清潔冷氣的維修人員試圖勸阻，周子軍仍高舉電腦螢幕砸向沈姓女牙醫。

檢警獲報後展開追查，原來是地球村負責人陳中義先前把台中福星路大樓拿去向銀行抵押借款6.42億元，因教學事業受新冠疫情影響，財務陷入窘迫，2024年8、9月開始到處借高利貸都吃閉門羹，只能向不知情的郭姓友人借4600萬元暫時貼補。

▲地球村負責人陳中義負債數億元，向人借款周轉後找黑道。（資料照／記者劉昌松攝）

2024年12月31日，陳中義明知台中房地已經不能再設定二胎，仍透過友人介紹，以不動產權狀向沈姓女牙醫等2人借款各1500萬元，結果陳中義拿到錢之後，不斷以將有現金償還、聲明異議等方式，阻止沈姓女牙醫等人去登記設定，沈姓女牙醫循法律途徑解決。

陳中義擔心台中房地真的被拿去設定二胎，可能導致先前的數億元債務遭銀行抽銀根，為了拿回權狀，透過仲介黃今沛找上夏安等人協助整合債務，發現握有1500萬元債權的沈姓女牙醫可下手，因此找靜安會小弟先後出面，假借看診、洗牙等名義，到診所內恐嚇、毆打沈姓女牙醫，導致沈姓女牙醫左眼框底骨折合併複視達重傷害程度，另外有外傷性紅膜炎、鼻骨粉碎性骨折、左上證中與側門齒牙冠斷裂等傷勢。

檢察官調查後起訴全案6名被告，陳中義被依詐欺等罪求刑4年6個月；夏安教唆重毆文弱女子，導致被害人斷送一生從醫職志，犯後毫無悔意，態度惡劣，被依教唆重傷害等罪求刑7年6月；動手的周子均求刑7年，介紹黑幫喬債的黃今沛則被求刑6個月。