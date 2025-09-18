　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

裝病人爆打女牙醫...害左眼複視無法從醫　地球村+靜安會6人起訴

▲▼靜安會夏尉瀧（夏安）。（圖／記者劉昌松攝）

▲靜安會夏安(夏尉瀧）涉嫌受託喬債，教唆毆打女牙醫成重傷。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

台北市沈姓女牙醫經友人介紹，借款1500萬元給地球村語文公司負責人陳中義，沒想到已經負債近7億的陳中義引進黑幫喬債，竹聯幫靜安會成員「夏安」教唆小弟偽裝成病患到沈女診所施暴，沈女被打到左眼複視嚴重，無法再從醫。台北地檢署18日依組織犯罪、詐欺、重傷害等罪起訴陳中義、本名夏尉瀧的夏安等6人。

5月19日上午，台北松山區1間牙醫診所傳出暴力事件，男子周子均抱怨洗牙太痛，對沈姓女子牙醫大打出手，雙拳重擊女牙醫頭、臉等部位，即時一旁正在清潔冷氣的維修人員試圖勸阻，周子軍仍高舉電腦螢幕砸向沈姓女牙醫。

檢警獲報後展開追查，原來是地球村負責人陳中義先前把台中福星路大樓拿去向銀行抵押借款6.42億元，因教學事業受新冠疫情影響，財務陷入窘迫，2024年8、9月開始到處借高利貸都吃閉門羹，只能向不知情的郭姓友人借4600萬元暫時貼補。

▲▼地球村補習班負責人陳中義離開北檢。（圖／記者劉昌松攝）

▲地球村負責人陳中義負債數億元，向人借款周轉後找黑道。（資料照／記者劉昌松攝）

2024年12月31日，陳中義明知台中房地已經不能再設定二胎，仍透過友人介紹，以不動產權狀向沈姓女牙醫等2人借款各1500萬元，結果陳中義拿到錢之後，不斷以將有現金償還、聲明異議等方式，阻止沈姓女牙醫等人去登記設定，沈姓女牙醫循法律途徑解決。

陳中義擔心台中房地真的被拿去設定二胎，可能導致先前的數億元債務遭銀行抽銀根，為了拿回權狀，透過仲介黃今沛找上夏安等人協助整合債務，發現握有1500萬元債權的沈姓女牙醫可下手，因此找靜安會小弟先後出面，假借看診、洗牙等名義，到診所內恐嚇、毆打沈姓女牙醫，導致沈姓女牙醫左眼框底骨折合併複視達重傷害程度，另外有外傷性紅膜炎、鼻骨粉碎性骨折、左上證中與側門齒牙冠斷裂等傷勢。

檢察官調查後起訴全案6名被告，陳中義被依詐欺等罪求刑4年6個月；夏安教唆重毆文弱女子，導致被害人斷送一生從醫職志，犯後毫無悔意，態度惡劣，被依教唆重傷害等罪求刑7年6月；動手的周子均求刑7年，介紹黑幫喬債的黃今沛則被求刑6個月。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
511 1 9867 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／卡拉OK龍頭翻船！　168首名曲全盜版
陰莖增大術害2命！恐怖醫美診所曝　醫材和食物擺同冰箱
快訊／暴打女牙醫害無法從醫！　地球村+靜安會6人起訴
快訊／陣頭少年31刀砍死女友　苑裡青雲館躺槍發聲
財產申報曝！「雨刷」身家上億　藍議員跑路前換好人民幣
挨告性侵多名未成年女學生！　台南師住家被撒滿海報
快訊／爆41萬張大量居成交王！　3檔記憶體概念股飆漲停
快訊／「對不起國家栽培」！謝宜容遭判4年6月
Spotify免費用戶3大功能開放！　付費用戶「大暴怒」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／伴唱機龍頭翻船！168首名曲全盜版　從張學友到許茹芸全中招

綠燈起步驚見「移動神主牌」悠閒鬼切2車道　警：可罰1800

陰莖增大術害2命！恐怖醫美「菜刀放手術台」　醫材和食物擺同冰箱

北市公車左轉機車煞不住猛撞！騎士骨折命危　噴飛重摔恐怖畫面曝

為妻籌醫藥費　夫運12包毒品來台！代價要關7年

快訊／陣頭少年31刀砍死女友　苗栗青雲會館無辜躺槍喊告

台南市府約用人員騙輔具補助！1年A走3千萬　檢廉大搜索3人聲押

裝病人爆打女牙醫...害左眼複視無法從醫　地球村+靜安會6人起訴

新北華中橋掉下恐怖行李箱！騎士等紅燈被砸　驚險畫面曝

挨告性侵多名未成年女學生！台南師住家被貼撒海報...他搜證反控

【家寧妹認罪】一家4口僅她承認逃稅！ 父母神情凝重離去

【心情不好QQ】湘荷妹妹找爸爸奶音訴苦：今天跟同學吵架

【疑感情糾紛】台中18歲女大生最後身影！　赴「奪命約」半小時後遇死劫

【31刀奪命】18歲女友慘死　高大成：應判死刑！

盧廣仲戴假髮？笑：越戴越大頂　被拱出周邊「會認真考慮XD」

【沒有什麼光復節啦！】徐國勇嗆：不要黑白講

【90度鞠躬】家寧開庭完喊：捍衛自己！ 「別把沒做的事加在我身上」

【海底撈員工祝福離婚快樂！】專業表演情緒價值給好給滿XD

【不愧是體操女神】桃子360度翻身全場驚呆XD

【阿嬤起飛】兒子堅稱有看到　媽媽還配合演出ＸＤ

快訊／伴唱機龍頭翻船！168首名曲全盜版　從張學友到許茹芸全中招

綠燈起步驚見「移動神主牌」悠閒鬼切2車道　警：可罰1800

陰莖增大術害2命！恐怖醫美「菜刀放手術台」　醫材和食物擺同冰箱

北市公車左轉機車煞不住猛撞！騎士骨折命危　噴飛重摔恐怖畫面曝

為妻籌醫藥費　夫運12包毒品來台！代價要關7年

快訊／陣頭少年31刀砍死女友　苗栗青雲會館無辜躺槍喊告

台南市府約用人員騙輔具補助！1年A走3千萬　檢廉大搜索3人聲押

裝病人爆打女牙醫...害左眼複視無法從醫　地球村+靜安會6人起訴

新北華中橋掉下恐怖行李箱！騎士等紅燈被砸　驚險畫面曝

挨告性侵多名未成年女學生！台南師住家被貼撒海報...他搜證反控

快訊／粿粿、范姜彥豐爆婚變「撫養權談不攏」　最糟打官司…公司回應

颱風下周二三最接近！粉專：5地區雨勢逃不掉　北部防強風

超薄iPhone Air會容易凹爆？他實測「拇指都紅了」結果曝光

行政院拍板　電動車免貨物稅、牌照稅延長到2030年

快訊／伴唱機龍頭翻船！168首名曲全盜版　從張學友到許茹芸全中招

「身心樂活齊步走」系列講座最終場　營養師分享無負擔美食祕訣

綠燈起步驚見「移動神主牌」悠閒鬼切2車道　警：可罰1800

「好孕三方案」每胎補助10萬　陳菁徽肯定但憂非解決燃眉之急

嗆黨主席選舉「絕不能內定」　鄭麗文：藍白合要符合小草期待

舊機到底該不該換？Joeman揭密Phone 17系列選購指南　

【殺紅眼】44秒狂砍女友31刀！　17歲男殺人罪護送少年法庭

社會熱門新聞

北市醫美診所爆事故！　男砸40萬做「陰莖增大術」身亡

法官問誰代表公司　家寧與母秒傻眼互看

桃園男住院到一半溜了！闖進住宅壓制性侵　她崩潰哭喊打給男友

玩「傳說對決」變摩鐵脫衣　桃園女被男網友性侵！結局卻重大逆轉

陳智菡批檢察官騙證人　北檢反擊

快訊／謝宜容涉貪　一審遭判4年6月

32元電鍋變貪污？　最高檢急令辦案須顧「法理情」

女大生慘死…她IG標帳號「錢難有是扎南」！

即／少年狠殺女大生！父沒道歉：我也不願發生這種事

即／高雄社區大樓1人墜落　男慘死大門出入口

男做「陰莖增大術」慘死　醫師丁斌煌遭逮捕上銬

富家女網交男友3個月喪命！　9年前天王演唱會票戳真相

即／陶晶瑩「辣杯杯」糾紛　投資人求償563萬敗訴

女大生赴約慘死　命案現場遺留「粉色髮絲」

更多熱門

相關新聞

清華學霸在美炫富秀7億年薪引調查 美司法部：詐欺犯在逃狀態

清華學霸在美炫富秀7億年薪引調查 美司法部：詐欺犯在逃狀態

清華大學高材生吳艦曾在個人社群上炫富2350萬美元（約新台幣7.6億元）年薪引起外界關注，正因其高調炫富而被美國司法部與證券交易委員會（SEC）盯上，經調查後同時提起刑事與民事訴訟，罪名包括電匯詐欺、證券詐欺與洗錢。

欠友人9萬遭強押上車　警50分鐘拘4匪

欠友人9萬遭強押上車　警50分鐘拘4匪

詐團「花2元查公務車牌」躲警察　公路局急補監理網站漏洞

詐團「花2元查公務車牌」躲警察　公路局急補監理網站漏洞

幫吸金主嫌查個資　南投警涉洩密被起訴

幫吸金主嫌查個資　南投警涉洩密被起訴

AI新工作！　「債務規劃」與「溫柔討債」

AI新工作！　「債務規劃」與「溫柔討債」

關鍵字：

地球村靜安會陳中義夏安債務女牙醫詐欺組織重傷害

讀者迴響

熱門新聞

羅智強提告苗博雅！求償500萬元：真的翻車

北市醫美診所爆事故！　男砸40萬做「陰莖增大術」身亡

「小沈1500」正妹記者不幹了！　披綠袍選議員

上週才見面！男歌手今晨突猝逝...好友悲痛：你夠帥了，請好好休息

Andy「突呼吸不順暢」病倒掛急診！

專家：準「樺加沙」不是吃素的　陸警時間曝

法官問誰代表公司　家寧與母秒傻眼互看

桃園男住院到一半溜了！闖進住宅壓制性侵　她崩潰哭喊打給男友

玩「傳說對決」變摩鐵脫衣　桃園女被男網友性侵！結局卻重大逆轉

徐巧芯快看！　公館離峰出現「公車接龍」

雙颱將現！準樺加沙估將衝擊3地區

快訊／王柏傑反擊了！

獨／男星入住Villa「半夜浴室傳腳步聲」竟見2女站床邊

陳智菡批檢察官騙證人　北檢反擊

旅日生病花數百萬　駐日代表處給建議

更多

最夯影音

更多

【家寧妹認罪】一家4口僅她承認逃稅！ 父母神情凝重離去

【心情不好QQ】湘荷妹妹找爸爸奶音訴苦：今天跟同學吵架

【疑感情糾紛】台中18歲女大生最後身影！　赴「奪命約」半小時後遇死劫

【31刀奪命】18歲女友慘死　高大成：應判死刑！

盧廣仲戴假髮？笑：越戴越大頂　被拱出周邊「會認真考慮XD」

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面